コーセー、ネイルシールのプラットフォーム「muw maze」をShopify上にローンチ

Shopify Japan 株式会社

グローバルコマースをリードするShopify（ショッピファイ）の日本法人 Shopify Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、カントリーマネージャー︓馬場道生、以下︓Shopify Japan）は、株式会社コーセー（以下、コーセー）が、Shopifyを活用して新たなD2C型のプラットフォーム「muw maze（ミュウ メイズ）」を10月6日にローンチしたことをお知らせいたします。

「muw maze」は、アーティストやキャラクターブランドの知的財産（以下、IP）とのコラボレーションを通じたネイルシールの作成と、そのファン層に向けた販売に特化したプラットフォームです。日本で盛り上がりを見せる“推し活”文化に着目し、アニメキャラクターやアイドル、クリエイターなど、自分の“推し”を指先で表現できる商品ラインアップを展開します。第1弾としてディズニーキャラクターとのコレクションとアイドルグループなどで個々のメンバーのイメージを表現する「メンバーカラー（通称：メンカラ）」を楽しめるデザインを発売。今後も複数のIPやインフルエンサーとのコラボレーションを予定しています。

コーセーにとってネイル製品に特化したプラットフォームの開設は初の試みであり、“推しネイル”という成長トレンドをさらに広げることを目的としています。同社の主力ECインフラとは切り離し、新規事業を担う小規模チームが主導してShopify上に構築しました。Shopifyのフルスタックな機能群、豊富なアプリ連携による柔軟な拡張性、グローバル展開に最適化された設計が、少人数体制での短期間での立ち上げを支援しました。新たなビジネスモデルの創出を目指して、少人数体制での短期間での立ち上げとトレンドに即したスピード感のある事業検証ができる柔軟性が、Shopifyを採用する決め手となりました。

今回のローンチに際し、Shopify Japanのカントリーマネージャーである馬場道生は、次のようにコメントしています。

「コーセーは、日本を代表するグローバル企業のひとつです。今回の新しい挑戦にShopifyを選んでいただいたことを大変光栄に思います。本プロジェクトは、企業規模を問わず、スピード、柔軟性、グローバルな対応力を重視するブランドにとって、Shopifyが最適な選択肢であることを示す好例となりました。」

コーセーは現在、世界67の国と地域で事業を展開しており、「muw maze」では、日本国内外のファンダムコミュニティとの関係をより深めることを目指しています。日本のコンテンツやIPが世界的に注目されていることを背景に、将来的な海外展開も視野に入れているとのことです。

また、コーセーの事業担当者である石附奈央は、次のようにコメントしています。

「日本企業においても新規事業が盛り上がりを見せる中で、ローンチ期のクイックな立ち上げからグロース後まで安定して運用ができるShopifyは非常に魅力的なパートナーです。「muw maze」では「指先に推しを宿す」をテーマに今後様々なコンテンツとコラボしたネイルアートを発売していく予定です。より多くの皆様が推し活、推しネイルを楽しむサポートできるよう、盛り上げていけたらと思います。」

「muw maze」は2025年10月6日にオープンし、現在、日本国内のユーザーが利用可能です。

公式サイト： https://muwmaze.com/

■Shopifyについて

Shopify（ショッピファイ）は、世界トップクラスのコマースプラットフォームやコマースに不可欠なサービスを提供します。起業家から中堅中小企業、大手企業まで、あらゆる規模の小売業のコマースの立ち上げからマーケティング、事業拡大、運営までを単一のプラットフォームで実現します。世界175 カ国以上で展開され、「すべての人に、より良いコマース体験を」のミッションのもと、スピード、信頼性、セキュリティを重視した設計のプラットフォームとサービスにより、オンラインや実店舗、あるいはその融合された場所でも、世界中の顧客に寄り添った満足度の高いお買い物体験を実現します。国内ではDAISO、生活の木、Allbirds、KANADEMONO、PAUL & JOEなど多くのブランドにご利用いただいております。

詳細はこちらをご覧ください：https://www.shopify.com/jp