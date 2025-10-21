【BMX・フラットランド】荘司ゆう選手『FISE SHANGHAI』にて優勝

株式会社ビーズインターナショナル

ストリートブランドXLARGE、X-girl、MILKFED.、SILASなどを運営する株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）がスポンサーを務める、荘司ゆう（しょうじ ゆう）選手が、2025年10月16日（木）～19日（日）の4日間、中国・上海で開催された『FISE SHANGHAI』にてフラットランドに出場し、優勝いたしました。荘司選手は、5月に行われた『FISE MONTPELLIER』で3連覇を果たしています。

FISE SHANGHAI

※写真中央、荘司ゆう選手

開催日：2025年10月16日（木）～19日（日）

開催地：中国・上海

大会Instagram：https://www.instagram.com/fiseworld

荘司ゆう（しょうじ ゆう）コメント/プロフィール

コメント

FISE SHANGHAI（世界大会）で優勝できました！今回、初めてのFISE SHANGHAIで、難しい路面と暴風の影響で練習中からかなり苦戦しましたが急遽、技の構成を変えて決勝戦に挑みました。決勝では一度もミスをしない完璧なRUNができ、FISE第一戦のフランスから２連続で優勝できました。皆さん、たくさんの応援ありがとうございました！

プロフィール

2002年1月1日生まれ、千葉県出身

10歳の時に、友達の影響でBMXを始めBMXのカルチャーや格好良さに惹かれ熱中した。2022年、初の海外遠征での世界大会FISE MONTPELLIREでは、唯一の個人参加で各国の代表を抑え準優勝を飾る。2023年5月にフランスで行われた世界大会FISE MONTPELLIERで初優勝。同年8月には各国の代表のみが参加できるUCI WORLD CHAMPIONSHIPSでも優勝を飾りその成績が考慮され、第72回日本スポーツ賞を受賞。今後の活躍に注目が集まるBMXライダー。

Instagram：@yushoji_bmx

経歴

2022 世界大会 FISE MONTPELLIER 準優勝

2023 FISE MONTPELLIER 2023 優勝

2023 世界選手権 UCI WORLD CHAMPIONSHIPS 優勝

2023 UCI（国際自転車競技連合）年間ランキング 1位

2023 CHIMERA GAMES 東京スカイツリー 優勝

2023 FLAT ARK 阪神甲子園球場 準優勝

2024 世界大会 UCI ワールドカップ江ノ島 3位

2024 FISE MONTPELLIER 2024 優勝（2連覇）

2025 CHIMERA A-SIDE BMX FLATLAND BATTLE 2025 一之陣 熊本城編 準優勝

2025 マイナビ Japan Cup HIROSHIMA 2025 準優勝

2025 FISE MONTPELLIER 2025 優勝（3連覇）

2025 CHIMERA A-SIDE BMX FLATLAND BATTLE 2025 二之陣 名古屋城編 優勝

2025 マイナビ Japan Cup YOKOSUKA 2025 準優勝

2025 第9回全日本BMXフリースタイル選手権 準優勝

2025 FISE SHANGHAI 優勝

ビーズインターナショナルは、ファッション・アートなどのストリート文化とともに広がりを見せるアーバンスポーツをさらに盛り上げていきます。

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2025年9月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業