アルティウスリンク、11月20日（木）「Agentforce World Tour Tokyo 」に登壇

アルティウスリンク株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下 アルティウスリンク）は、株式会社セールスフォース・ジャパン主催の「Agentforce World Tour Tokyo」に協賛します。

また2025年11月20日（木）にはセッションに登壇し、カスタマーサポートにおける有効性を検証した実証実験の結果をもとに、AIエージェントの導入ポイントについて解説します。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/?d=701ed00000hMk2NAAS&utm_source=sfdc&utm_medium=tp_email&utm_campaign=jp-alllobcon&utm_content=all-ipevent-701ed00000hMk2NAAS&eid=jp-sfdc

Agentforce World Tour Tokyo概要

AIの真価は人の力を高め、意思決定・創造性・行動力を後押しすることです。判断力や創造性を支えるAIの導入により、業務効率化、迅速な意思決定、顧客体験向上は同時に実現可能です。本イベントでは、信頼できるデータ基盤とAIエージェントの活用で、人とAIが共に成長する組織を築くためのヒントをお伝えします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/436_1_b6f836e211bba176b1755a94a6f621c2.jpg?v=202510210126 ]

登壇セッション 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/436_2_8d573fcae3822a5c94110861aac6adca.jpg?v=202510210126 ]

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、KDDIと三井物産の共同出資会社です。多様な人財とグループのアセットを活かし、コンタクトセンター、バックオフィス、営業支援、ITソリューションなど、企業活動を支える包括的なBPOサービスをワンストップで提供しています。 人による高付加価値なオペレーションに、生成AIなどの先端テクノロジーと高度なデータ活用を掛け合わせることでBX（ビジネストランスフォーメーション）を推進し、企業の競争力強化を支援しています。

「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」をパーパスに掲げ、人と企業、社会のつながりをより豊かにしながらお客様企業とともに価値を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 那谷 雅敏

・資本金 ：1億円

・事業内容：コンタクトセンターを中心としたBPO(Business Process Outsourcing)事業

１.コンタクトセンター事業 ２.バックオフィス事業 ３.ITソリューション事業 ４.その他関連事業

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

