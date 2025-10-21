インテグレートのうるんだつや肌が続くプロフィニッシュクッションにトレンドカラー「ピュアピンク」新登場　～2025年11月21日（金）発売～

株式会社資生堂インテグレート プロフィニッシュクッション0.5

「まいにちにLovelyを(ハート)」をコンセプトに展開するメイクアップブランド「インテグレート」のプロフィニッシュクッションから、トレンドカラーの「ピュアピンク」を採用した新色「プロフィニッシュクッション 0.5」【全2品 参考小売価格1,800円～2,700円（税込1,980円～2,970円）】を、2025年11月21日（金）に発売いたします。

◆発売以降、累計出荷数1,300万個※1を突破したインテグレートの「簡単 プロ級カバー美肌」シリーズから、クッションファンデーションの新色が発売します。

◆お肌をふんわり明るく演出したいというファンデーションのカラートレンドを踏まえ、新色の「ピュアピンク」は、プロのメイクアップアーティストが色調を監修した絶妙なニュアンスのピンクカラーに仕上げています。

◆隠すのではなく素肌を生かして美肌をつくる「プロ技再現テクノロジー」を搭載。肌に1回ポンとするだけで、気になる毛穴・色ムラ・ニキビ跡を瞬間カバー。最強※2キープで長時間くずれず、うるんだつや肌が1日中※3 続きます。

* 価格は参考小売価格です。(店舗によって異なる場合があります)

※1 インテグレート調べ シリーズ累計販売個数 2016年9月～2025年5月(対象商品：プロフィニッシュファンデーション、プロフィニッシュリキッド、プロフィニッシュBB、プロフィニッシュクッション)

※2 インテグレート史上

※3 13時間化粧持ち(つや・化粧崩れのなさ・カバー力)持続データ取得済み（当社調べ、効果には個人差があります。）

《発売背景・商品特長》

インテグレートの「簡単 プロ級カバー美肌」シリーズは、しっかりとカバーしながらも毛穴レスで厚塗り感のない肌に仕上がると人気のファンデーションシリーズで、累計出荷数は1,300万個を突破しました※4。中でも「プロフィニッシュクッション」は、「うるんだみずみずしいつや肌になりたいが、時間が経つと仕上がりが崩れるのが気になる」というクッションファンデーションユーザーの声に応え、カバー力を保ちながらもまるでプロが仕上げたような美肌を実現します。

隠すのではなく素肌を生かして美肌をつくる「プロ技再現テクノロジー」で、肌に1回ポンとするだけで気になる毛穴・色ムラ・ニキビ跡を瞬時にカバーします。また、「ピュアグロウキープ技術」も搭載で、うるんだつや肌が崩れずに1日中※3続きます。

「プロフィニッシュクッション」は2024年5月に「ライトオークル」と「オークル」の2色を発売しましたが、最近のクッションファンデーション市場を色別にみるとピンクオークルの色味が全体の4分の1を占めていることや※5、生活者からの「トレンドの明るいピンクカラーを発売してほしい」というご要望に応え、今回、新色の「ピュアピンク」を採用した「プロフィニッシュクッション 0.5」を発売します。

資生堂が研究した長期的な肌トーンの変化の知見※6とファンデーションのカラートレンドに基づき、プロのメイクアップアーティストの監修のもと、お肌をふんわり明るく演出し美しく見せる絶妙なニュアンスのピンクカラーに仕上げています。

※5 インテージSRI＋ クッションファンデーション市場 売上トップ50 アイテム構成比 23年10月～24年9月

※6 資生堂は1991年から継続的に、肌トーンの定点観測を行っています。約25年の長期的な変化をみると、日本人の肌トーンは明るさが増し、ほんのり赤みを帯びた色みになってきたことが分かりました。

「プロ技再現テクノロジー」

プロ技再現テクノロジーとは、隠すのではなく素肌を生かして美肌をつくるプロのメイクを再現する技術のことです。インテグレートの「簡単 プロ級カバー美肌」シリーズに共通搭載されています。

光を反射・拡散してぼかすことで、しっかりカバーするのに、プロが仕上げたように毛穴レスで厚塗り感のない仕上がりを簡単に叶えます。

《監修者コメント》

資生堂ヘアメイクアップアーティスト：西森由貴

2014年入社、資生堂ヘアメイクアップアーティスト。ニューヨーク、パリ、東京のファッションウィークでヘアメイクとして活動。トレンド情報分析も担当しており、そこで培った知識をヘアメイクに落とし込んで表現することが得意。

「赤みのある肌はひとに温かみのある印象を与えます。インテグレートの「ピュアピンク」の色味は、ナチュラルなピンクオークル色。お肌をふわっと柔らかくみせるような仕上がりが作れる色味を意識して開発しました。少し赤みが足されることで、フレッシュで温かみのある印象になります。」

《販売展開》

販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約17,000店です。併せて「資生堂オンラインストア」などのECサイトでも販売します。モデルには鈴木愛理さんを起用し、同じ「簡単 プロ級カバー美肌」シリーズである「プロフィニッシュリキッド N」とともに、SNSを中心としたプロモーションを展開します。

【商品概要】※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格

インテグレート プロフィニッシュクッション 0.5

＜ファンデーション＞

12g 1色（色調追加）

SPF50+・PA+++

本体

2,700円(税込2,970円)

レフィル（パフ付き）

1,800円(税込1,980円)

■商品特長

1回ポンとするだけで、

気になる毛穴・色ムラ・ニキビ跡を瞬間カバーするのに、厚塗り感なし！

うるんだ つや肌が1日中※3続く、クッションファンデーション

○プロ技再現テクノロジー

隠すのではなく素肌を生かして美肌をつくるプロのメイクを再現する技術。

まるでプロが仕上げたように、光の効果で、厚塗りにならずにカバーを叶えます。

○ピュアグロウキープ技術搭載

肌そのものがうるおったような、みずみずしいつやが長時間持続します。

‐肌の上で光を反射してつや肌に見せる、屈折率が高いオイルを使用（つやオイル配合）

‐余分な皮脂を吸収するパウダーを採用。皮脂テカリを抑えて、崩れを防止。（皮脂吸着パウダー）

‐ピュアグロウジェルが、つやオイルと皮脂吸着パウダーをしっかりホールド。メッシュ状に広がって肌に密着。密着度が高いから崩れを防止。

○ヒアルロン酸（保水）配合

○乾燥を防いで、うるおいが長時間持続します。

○肌に負担をかけないやわらかな使い心地です。

○無香料

○ニキビのもとになりにくい処方・アレルギーテスト済み

※全てのかたにニキビができない・アレルギーが起きないというわけではありません。

■仕上がりイメージ ※効果には個人差があります

○厚塗り感なく、毛穴・色ムラ・ニキビ跡をきちんとカバーしながら、みずみずしいツヤ感のある仕上がりに

○1回ポンとするだけで瞬間カバー。

○お客さまトレンドを捉えた、3色展開

＜使用法＞

●クッション面に専用パフを数回押しあてて適量をとります。

●ほおの高い部分から外側に向かって、やさしくポンポンとなじませます。さらにカバーしたい場合は、もう一度パフに少量をとり、ポンポンと重ねづけします。

＜レフィル入れ替え方法＞

●必ず別売りの「インテグレート プロフィニッシュクッション」に、本品をセットしてお使いください。

●レフィルを交換するときは、ケースを開いた状態で裏返し、レフィルの底面に両親指の腹をあて、押しながら取り出します。（図1）

●セットするときは、ケースにレフィルを差し込み（図2）、カチッと音がするまで上から押してください。（図3）

■インテグレート ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/ie/?rt_pr=trt65

■インテグレート公式Instagram https://www.instagram.com/integrate_jp/

■インテグレート公式X https://x.com/INTEGRATE_PR

■インテグレート公式TikTok https://www.tiktok.com/@integrate_official

