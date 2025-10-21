ことのは文庫イメージソングプロジェクト10月楽曲発表! 『待ち合わせは〈本の庭〉で　吉祥寺・シェア型書店の小さな謎』をみずほが担当！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）のオトナ女子向けの文芸レーベル・ことのは文庫のイメージソングプロジェクト・10月刊行書籍のイメージソングを公開いたしました。

『待ち合わせは〈本の庭〉で 吉祥寺・シェア型書店の小さな謎』イメージソング担当アーティスト紹介

みずほ

2015年2月、ガールズバンドでソニーよりメジャーデビュー。テレビ東京「NARUTO -ナルト- 疾風伝」エンディングテーマなどを担当し、4枚のシングルと1枚のミニアルバムをリリースし、2017年で解散。

バンド解散後は独り上京し、路上ライブやライブハウスでの活動を行なっている。

作詞作曲は全て自らが行い、テーマを決めてから1週間程で1コーラスを作り、フルコーラスを仕上げていく。持ち曲は本人も忘れるくらいに多数。

楽曲は王道的なPOPSで、誰もが耳に馴染むメロディー・コード進行を得意とする。

絶対音感を持っているため、原曲を聞いてから5分以内には「歌ってみた」ができる器用さがあり、ハモは瞬時に重ねられる。

YouTube CHANNEL：https://www.youtube.com/@CHANNEL-rv2kp

TikTok：https://www.tiktok.com/@mizuho_ssw_day0

Instagram：https://www.instagram.com/mizuho_ssw_dayo/

X：https://x.com/MIZUHO_ssw_dayo

『待ち合わせは〈本の庭〉で 吉祥寺・シェア型書店の小さな謎』イメージソング

ターコイズブルー

詞・曲・歌：みずほ

サブスクはこちら！

https://big-up.style/LWIkjC7GO3

10月刊行書籍

『待ち合わせは〈本の庭〉で 吉祥寺・シェア型書店の小さな謎』

この「謎」のはじまりは誰かの大切な「本」だった。舞台は吉祥寺。話題の「シェア型書店」をめぐる日常の謎を「棚主」たちが解き明かす、ビブリオ・ライトミステリ。

定価：781円 （本体710円＋税10%）

著：藤野ふじの／イラスト：にーな

発売日：2025年10月20日（紙・電子同日発売）

サイズ：文庫

ISBN：9784867168523

https://kotonohabunko.jp/special/honnoniwa/

ことのは文庫

ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。

累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。

ことのは文庫公式サイト：https://kotonohabunko.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/kotonoha_mm

Instagram：https://www.instagram.com/kotonohabunko/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kotonoha_mm

Facebook：https://www.facebook.com/kotonohaMM2

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

公式YouTubeチャンネルでは、ことのは文庫や清水晴木『さよならの向う側』、木爾チレン『夏の匂いがする』などの作品紹介動画を公開中！

