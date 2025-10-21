スニダン、にじさんじ所属VTuberユニット「ChroNoiR」とタッグを組み、新ブランド『Arcade REX by ChroNoiR』を発表！10月22日よりスニダンアプリで限定販売開始

株式会社SODA

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：田角 陸）が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属ユニット「ChroNoiR（クロノワール）」がオリジナルアパレルブランド「Arcade REX by ChroNoiR（アーケードレックス バイ クロノワール）」を展開し、2025年10月22日（水）よりスニダンアプリで限定受注販売を開始することをお知らせいたします。

■ブランド立ち上げの背景

2024年7月、共同開催したChroNoiRプロデュースのセレクトショップ「THE [ChroNoiR edit] STORE」の開催（※1）で多くのお客さまに反響をいただいたことから、一過性ではない、熱量の高いファンの方々との接点を作りたいという共通の想いを持ち、検討を重ねてまいりました。「ファッションを軸に、生活の中で自然に触れてもらえるアイテムを作りたい」ということから、オリジナルアパレルブランドの立ち上げに至りました。VTuberがアパレルブランドを立ち上げるのは、斬新な試みであり、自己表現の新たな可能性を提供してまいります。

■『Arcade REX by ChroNoiR』概要

Arcade REX by ChroNoiR（アーケードレックス バイ クロノワール）は、VTuberグループ「にじさんじ」に所属する、叶と葛葉によるユニット「ChroNoiR」と、国内最大級スニーカー&トレカフリマ「SNKRDUNK（スニダン）」がタッグを組んで誕生した、ストリートファッションブランドです。

ブランド名でもある“Arcade REX”は、ゲームカルチャーの遊び心（Arcade）と絶対的な存在感（REX）をコンセプトに、「遊び心のあるカルチャーをリードする存在になりたい」という意味を込めています。

キービジュアル

今回のキービジュアルのイラストには、過去にChroNoiRのMVにて、衣装デザイン、イラスト、イラスト監修を担当したイラストレーター望月けい氏を起用。

販売概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43703/table/125_1_5def2ad7c3954efaea8475e502ccc344.jpg?v=202510210126 ]

販売アイテム一覧スモールボックスロゴ ショートスリーブTシャツエンブロイダリーロゴ ショートスリーブTシャツ

（左から）

スモールボックスロゴ ショートスリーブTシャツ：\6,600（税込）

エンブロイダリーロゴ ショートスリーブTシャツ：\6,600（税込）

左胸のブランドロゴが特徴的なベーシックなロゴTシャツ。ブラックはブランドロゴのパッチを施し、ホワイトはブランドロゴを刺繍。ワイドシルエットで、1枚でも様になるTシャツです。

スモールボックスロゴパーカー

スモールボックスロゴパーカー：\13,200（税込）

ブランドロゴのパッチを左胸に配し、フード部分にはブランドロゴを刺繍で施したプルオーバーパーカー。トレンド感のあるゆったりとしたオーバーシルエットになっています。フードは立体感があり、着用時にフードが型崩れしないデザイン。

オンブレチェックシャツ

オンブレチェックシャツ：\11,000（税込）

落ち着いたダークトーンが特徴のオンブレチェックシャツ。左裾にはブランドロゴをシャツと同系色で刺繍しました。オーバーシルエットで、一枚で着用しても雰囲気のあるデザインになっています。

ナイロントラックジャケットナイロンカーゴパンツ

（左から）

ナイロントラックジャケット：\17,600（税込）

ナイロンカーゴパンツ：\9,900（税込）

フロントに複数のポケットを配置した機能的なデザインが特徴のトラックジャケット。Tシャツやパーカーの上からレイヤードして着用が可能な身幅を大きめにしたシルエットで、ジップにはブランドロゴが刻印されたシンプルながらも存在感のあるデザインに仕上がっています。カーゴパンツは、バックポケットにブランドロゴのパッチを配したシンプルなデザイン。ウエストはゴム仕様、両サイドには大容量のカーゴポケットを施し実用性にも優れたアイテムです。

ジャケットとカーゴパンツはセットアップで着用可能。

フェードデニムワイドパンツ

フェードデニムワイドパンツ：\9,900（税込）

ウォッシュ加工を施し、太もも部分をフェードしたブラックデニム。右フロントのポケット部分にはブランドロゴを同系色で刺繍し、バックのウエスト部分にはレザーパッチを施しています。ゆったりとしたワイドシルエットはトレンド感があり、様々なトップスと合わせやすいデザイン。

ボックスロゴ キーリング

ボックスロゴ キーリング：\4,400（税込）

合皮レザーのボックスロゴキーリング。ブランドロゴのパッチが特徴的なデザインで、バッグやベルトループに付けて、コーディネートのアクセントとして使用可能。





詳細は、特設サイトをご確認ください。

https://snkrdunk.com/lp/arcade-rex-by-chronoir

■Arcade REX by ChroNoiR ポップアップストア期間限定開催

「Arcade REX by ChroNoiR」の発売を記念し、ブランドの世界観を味わうことができる空間を演出したポップアップストアを期間限定で開催いたします。受注販売商品の展示を行い、各アイテムをお手にとっていただける機会となりますので、ぜひお越しください。

※商品の販売はございません。

※商品は特設ページからのご購入となります。

- 開催期間：2025年10月22日（水）～11月6日（木）- 開催場所：スニダンFLAGSHIP STORE（HARAJUKU）- 営業時間：11:00～21:00- 住所：〒150-0001東京都渋谷区神宮前4-32-13JPR神宮前432ビル1F・B1F- URL：https://snkrdunk.com/store/flagship_store

■Arcade REX by ChroNoiR オリジナルボックスでのお届け&特典付き

今回「Arcade REX by ChroNoiR」の商品を購入した方には、Arcade REX by ChroNoiR限定デザインのオリジナルボックスで商品をお届けします。

さらに、ブランドの立ち上げと「スニダン×ChroNoiR」のコラボレーションを記念し、ブランド名の「Arcade REX by ChroNoiR」のステッカーとポストカードも購入特典としてプレゼント！ポストカードにはChroNoiRからの特別なスペシャルメッセージが記載されています。

ChroNoiRについて

VTuberグループ「にじさんじ」に所属する、

叶と葛葉によるユニット。

2018年の結成以降、楽曲リリースや冠番組「くろのわーるがなんかやる」の配信などの活動を続け、YouTubeのチャンネル登録者数は100万人を超える。

【叶(かなえ)について】

突然天使の如く舞い降りてきた超癒し系男子。そして猫のクッションを両手で抱っこしている。話し方もふわふわしている。 学生のように見えるが普段何をしているかは不明。 甘いボイスで、聞いているこちらの心が洗い流されるようなトークを繰り広げる。

【葛葉(くずは)について】

親の甘い蜜を吸い続けるニートのゲーマー吸血鬼。 見た目にそぐわず我が儘で気まぐれな子供っぽい性格で、すぐ調子に乗る悪い癖がある。 おまけにかなり現金でお金に目がない救いようのないヴァンパイア。

■にじさんじプロジェクトについて

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。





■ファッション&コレクティブル マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する国内最大級スニーカー&トレカフリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。

SODAは、スニダンが単なる売買の場に留まらず、”熱狂”が循環し、さらに大きな”熱狂”へと加速していくプラットフォームとなることを目指し、今後も挑戦を続けてまいります。