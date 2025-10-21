六本木の夜がハロウィン一色に――R1 TOKYO・R2 SUPPER CLUB・R3 CLUB LOUNGEでスペシャルイベント開催！

写真拡大 (全3枚)

株式会社リロケーションハウス

六本木を代表する3つのレストランバー・ラウンジ・クラブ、「R1 TOKYO」「R2 SUPPER CLUB」「R3 CLUB LOUNGE」では、それぞれの個性を生かしたハロウィン限定イベント＆メニューを10月中旬より順次開催します。


日中に楽しめるスイーツ＆ドリンクから、ドレスアップパーティー、ホラーナイトまで――


六本木の街全体が、大人のハロウィンに染まります。



■R1 TOKYO「HALLOWEEN SPECIALS」期間限定メニュー登場！




六本木のレストランバー「R1 TOKYO」では、ハロウィンシーズン限定の特別メニュー「HALLOWEEN SPECIALS」を期間限定で提供いたします。


見た目も味わいも楽しめる、遊び心あふれるフード＆ドリンクに加え、店内もハロウィン仕様にデコレーション。


幻想的な雰囲気の中で、大人のハロウィンナイトをお楽しみいただけます。



＜FOOD＞


秋の味覚・かぼちゃを使用したスイーツ＆スープが登場。


・Pumpkin Pana Cotta　\1,000


・Pumpkin Soup　\1,000


＜COCKTAILS＞


ハロウィンナイトを彩るカクテル2種。


・Spooky Sangria　\1,500


・Bloody Orange Spritz　\1,500


＜HOT DRINKS＞


肌寒い季節にぴったりのホットドリンクも。


・Spooky Hot Chocolate　\1,000


・Spiced Pumpkin Tea Latte　\800


・Chai Latte　\800



日程：10/17～10/31


営業時間:11:30～24:00(L.O23:30)




■R2 SUPPER CLUB PRESENTS HALLOWEEN WEEKEND PARTY supported by THE DEACON SCOTLAND




六本木のラグジュアリーラウンジ「R2 SUPPER CLUB」では、10月31日（金）にハロウィンパーティーを開催いたします。


今年のR2のハロウィンは、THE DEACON SCOTLANDがサポート。


店内はハロウィンスペシャルデコレーションで彩られ、華やかで非日常的な空間を演出します。


大人の遊び場「R2 SUPPER CLUB」で、特別な一夜をお過ごしください。



＜ベストドレッサー企画開催＞


当日はコスチュームコンテスト（ベストドレッサー企画）を実施！


ハロウィンらしいドレスアップでご来場ください。


特別賞のプレゼントもご用意しています。



エントランス


男性：4,000円（1ドリンク付き）


女性：2,000円（2ドリンク付き）



日程：10/31


営業時間:18:00～LATE



■R3 CLUB LOUNGE「R3 Horror Night」開催！




- Pre Halloween 10/24・10/25 ／ Main Halloween 10/29・10/31・11/1 -


六本木のナイトクラブ「R3 CLUB LOUNGE」では、


2025年10月24日（金）・25日（土）のPre Halloween Partyに加え、


10月29日（水）・31日（金）・11月1日（土）はHalloween Party、 “R3 Horror Night”を開催いたします。



＜EVENT DETAILS＞


・R3 Horror Night


10/31


OPEN：22:00～LATE


SPECIAL GUEST：DJ DSF


出演：DJ DSF / CHAMCHAM / HEAT / JIMMY / ALAS / YAGURLMEGA / and more


男性：6,000円（1ドリンク付き）


女性：5,000円（1ドリンク付き）



・Halloween Party


10/29


男性：3,000円（2ドリンク付き）


女性：2,000円（2ドリンク付き）


OPEN：18:00～LATE


11/1


OPEN：22:00～LATE



・Pre Halloween Party


10/24


OPEN：22:00～LATE


男性：3,000円（1ドリンク付き）


女性：2,000円（1ドリンク付き）


10/25


OPEN：23:00～LATE


男性：6,000円（1ドリンク付き）


女性：5,000円（1ドリンク付き）



クラブ全体がホラー仕様のハロウィンデコレーションに包まれ、


TOKYOのナイトシーンを代表するDJたちによる熱いビートとともに、幻想的なパーティーが繰り広げられます。


仮装での来場大歓迎。


フォトジェニックな空間で、R3ならではのハロウィンをお楽しみください。



ご予約、お問合せは各店舗までお願いいたします。




【本件に関するお問合せ先】


R1Tokyo Bar&Restaurant


東京都港区六本木6-2-6 GEMS六本木 1F 2F


TEL: 03-6438-9995


HP：https://r1tokyo.com/home-ja/


Instagram：https://www.instagram.com/r1.tokyo/



R2 SUPPER CLUB


東京都港区六本木7-14-23 ラウンドクロス六本木 1F


TEL: 03-6447-0002


HP：http://www.r2sc.jp/jp/


Instagram：https://www.instagram.com/r2supperclub/



R3 Club Lounge


東京都港区六本木7-14-23 ラウンドクロス六本木 地下1階


TEL: 03-6804-5865


HP： https://r3clublounge.com/


Instagram：https://www.instagram.com/r3clublounge/