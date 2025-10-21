六本木の夜がハロウィン一色に――R1 TOKYO・R2 SUPPER CLUB・R3 CLUB LOUNGEでスペシャルイベント開催！
六本木を代表する3つのレストランバー・ラウンジ・クラブ、「R1 TOKYO」「R2 SUPPER CLUB」「R3 CLUB LOUNGE」では、それぞれの個性を生かしたハロウィン限定イベント＆メニューを10月中旬より順次開催します。
日中に楽しめるスイーツ＆ドリンクから、ドレスアップパーティー、ホラーナイトまで――
六本木の街全体が、大人のハロウィンに染まります。
■R1 TOKYO「HALLOWEEN SPECIALS」期間限定メニュー登場！
六本木のレストランバー「R1 TOKYO」では、ハロウィンシーズン限定の特別メニュー「HALLOWEEN SPECIALS」を期間限定で提供いたします。
見た目も味わいも楽しめる、遊び心あふれるフード＆ドリンクに加え、店内もハロウィン仕様にデコレーション。
幻想的な雰囲気の中で、大人のハロウィンナイトをお楽しみいただけます。
＜FOOD＞
秋の味覚・かぼちゃを使用したスイーツ＆スープが登場。
・Pumpkin Pana Cotta \1,000
・Pumpkin Soup \1,000
＜COCKTAILS＞
ハロウィンナイトを彩るカクテル2種。
・Spooky Sangria \1,500
・Bloody Orange Spritz \1,500
＜HOT DRINKS＞
肌寒い季節にぴったりのホットドリンクも。
・Spooky Hot Chocolate \1,000
・Spiced Pumpkin Tea Latte \800
・Chai Latte \800
日程：10/17～10/31
営業時間:11:30～24:00(L.O23:30)
■R2 SUPPER CLUB PRESENTS HALLOWEEN WEEKEND PARTY supported by THE DEACON SCOTLAND
六本木のラグジュアリーラウンジ「R2 SUPPER CLUB」では、10月31日（金）にハロウィンパーティーを開催いたします。
今年のR2のハロウィンは、THE DEACON SCOTLANDがサポート。
店内はハロウィンスペシャルデコレーションで彩られ、華やかで非日常的な空間を演出します。
大人の遊び場「R2 SUPPER CLUB」で、特別な一夜をお過ごしください。
＜ベストドレッサー企画開催＞
当日はコスチュームコンテスト（ベストドレッサー企画）を実施！
ハロウィンらしいドレスアップでご来場ください。
特別賞のプレゼントもご用意しています。
エントランス
男性：4,000円（1ドリンク付き）
女性：2,000円（2ドリンク付き）
日程：10/31
営業時間:18:00～LATE
■R3 CLUB LOUNGE「R3 Horror Night」開催！
- Pre Halloween 10/24・10/25 ／ Main Halloween 10/29・10/31・11/1 -
六本木のナイトクラブ「R3 CLUB LOUNGE」では、
2025年10月24日（金）・25日（土）のPre Halloween Partyに加え、
10月29日（水）・31日（金）・11月1日（土）はHalloween Party、 “R3 Horror Night”を開催いたします。
＜EVENT DETAILS＞
・R3 Horror Night
10/31
OPEN：22:00～LATE
SPECIAL GUEST：DJ DSF
出演：DJ DSF / CHAMCHAM / HEAT / JIMMY / ALAS / YAGURLMEGA / and more
男性：6,000円（1ドリンク付き）
女性：5,000円（1ドリンク付き）
・Halloween Party
10/29
男性：3,000円（2ドリンク付き）
女性：2,000円（2ドリンク付き）
OPEN：18:00～LATE
11/1
OPEN：22:00～LATE
・Pre Halloween Party
10/24
OPEN：22:00～LATE
男性：3,000円（1ドリンク付き）
女性：2,000円（1ドリンク付き）
10/25
OPEN：23:00～LATE
男性：6,000円（1ドリンク付き）
女性：5,000円（1ドリンク付き）
クラブ全体がホラー仕様のハロウィンデコレーションに包まれ、
TOKYOのナイトシーンを代表するDJたちによる熱いビートとともに、幻想的なパーティーが繰り広げられます。
仮装での来場大歓迎。
フォトジェニックな空間で、R3ならではのハロウィンをお楽しみください。
ご予約、お問合せは各店舗までお願いいたします。
【本件に関するお問合せ先】
R1Tokyo Bar&Restaurant
東京都港区六本木6-2-6 GEMS六本木 1F 2F
TEL: 03-6438-9995
HP：https://r1tokyo.com/home-ja/
Instagram：https://www.instagram.com/r1.tokyo/
R2 SUPPER CLUB
東京都港区六本木7-14-23 ラウンドクロス六本木 1F
TEL: 03-6447-0002
HP：http://www.r2sc.jp/jp/
Instagram：https://www.instagram.com/r2supperclub/
R3 Club Lounge
東京都港区六本木7-14-23 ラウンドクロス六本木 地下1階
TEL: 03-6804-5865
HP： https://r3clublounge.com/
Instagram：https://www.instagram.com/r3clublounge/