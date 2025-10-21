株式会社きもと　2026年３月期第２四半期（中間期） 決算説明会のご案内　11月21日（金）開催

株式会社きもと

株式会社きもと（本社：三重県いなべ市、代表取締役社長 小林正一、東京証券取引所スタンダード市場：7908）は、2026年３月期第２四半期（中間期）決算説明会を下記のとおり開催します。当社にご関心をお持ちのどなた様でもご視聴いただける機会となっております。この説明会を通じて、当社へのご理解を一層深めていただければ幸いです。

■開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141348/table/29_1_5af7f645b025d0d8469aa737de3d9b0e.jpg?v=202510210126 ]

■参加方法

下記リンク先にアクセスいただき、お名前等をご入力ください。

ZoomウェビナーURL：https://zoom.us/webinar/register/WN_yGtXPq6lT3SAUyU9vjsvFg

※WEBの接続方法はこちら(https://www.kimoto.co.jp/application/files/8517/6092/9160/WEBuehinaCan_Jia_Zhe_Yang_2026Nian_3Yue_Qi_Di_2Si_Ban_Qi_Zhong_Jian_Qi_Jue_Suan_Shuo_Ming_Hui_henoWebCan_Jia_Fang_Fa_nitsukimashite_KIMOTO.pdf)をご覧ください。

※15時20分よりお入りいただけます。

・Webの最大参加人数の都合上、ご視聴いただけない場合がございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、決算説明会の資料につきましては説明会当日に当社ホームページにて公開いたします。

・本ウェビナーは視聴のみとさせていただいております。開催中はZoomウェビナーにてご参加の皆様からのご質問はお受けできませんので、予めご了承ください。

・決算説明会の動画と質疑応答の内容につきましては、後日ホームページにて掲載いたします。

・本説明会は日本語のみでの開催となります。

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社きもと

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード：7908)

所在地 ： 三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田450

代表者 ： 代表取締役社長 小林 正一

創業 ： 1949年(昭和24年)4月11日

設立 ： 1952年(昭和27年)7月2日

URL ： https://www.kimoto.co.jp/

事業内容： 各種素材を活かした高機能材料製品の開発・生産・販売

デジタルツイン構築に関わる高精度のデータ作成・販売、働き方改革・製造業DXのコンサルティング

三重県いなべ市の休耕地の再生を目的とした農作物の生産及び販売

株式会社きもと ホームページ

https://www.kimoto.co.jp/(https://www.kimoto.co.jp/?utm_source=prtimes202504&utm_medium=top)

IRサイト

https://www.kimoto.co.jp/investor(https://www.kimoto.co.jp/investor?utm_source=prtimes202504&utm_medium=ir)

ニュースリリース

https://www.kimoto.co.jp/news(https://www.kimoto.co.jp/news?utm_source=prtimes202504&utm_medium=news)

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社きもと IR担当

メールアドレス：ir@kimoto.co.jp

お問い合わせフォーム：https://www.kimoto.co.jp/contact(https://www.kimoto.co.jp/contact?utm_source=prtimes202504&utm_medium=contact)