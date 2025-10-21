【年賀メールが誰でも簡単に作成・配信できる】顧客導入数シェアNo.1※のメール配信サービス「ブラストメール」が2026年版ビジネス向けの年賀状テンプレートをリリース
ブラストメールの2026年版年賀メールテンプレート（一部）
ブラストメール（ https://blastmail.jp/ ）は独自開発の高速配信エンジンと大規模ネットワークで、1時間あたり1,150万通以上の配信スピードを誇るメール配信サービスです。全国の大手・有名企業、官公庁や地方自治体から中堅・中小企業まで幅広く支持されています。
大量のメールでも配信速度や到達率を落とすことなく届けられる高い配信性能を特長としており、ニーズに合わせて選べる豊富なプランが月額4,000円（税別）からというリーズナブルな価格で利用できる点も魅力のひとつです。
また、メール配信が初めての方でも使いやすい、シンプルな設計も人気の理由です。
ブラストメールは毎年大変ご好評いただいております「年賀メールに使えるテンプレート」をリリースしました。テンプレートをご活用いただくことで、専門的な知識がなくても簡単にデザイン性の高い年賀メールを手間なく送ることができます。
【初めてでも安心！テンプレートでカンタンに年賀メール配信】
▶１. 1通ごとの宛名書きは不要！差込み機能をご用意
件名や本文に、名前・会社名などの差込みが可能です。
複数の宛先への配信でも効率よく、個別の宛名で一斉メールが送れます。
▶２. 多彩なテンプレートでこだわりの年賀メールを作成・配信
年賀メールを含め、様々なビジネスシーンで使えるテンプレートを40種類以上ご用意。
テキストや画像、企業ロゴは自由自在にアレンジ可能なため、利用シーンにあわせてお好みのデザインを作成・配信いただけます。
▶３. 月額4,000円から、すぐに使える！（申込み当日中に配信が可能）
料金プランは業界最安クラス。年賀メール用のスポットとして利用しやすいよう月額4,000円から使える(Lightプランの場合)料金設定となっています。※最低契約期間：3ヶ月
料金一覧：https://blastmail.jp/price/
今回紹介したテンプレートは、無料トライアル期間でもお使いいただけます。まずは無料でお試しいただき、その簡単さを実感してください。
ブラストメールの無料お試しは以下のリンクより申込みいただけます。
https://blastmail.jp/order/input
【今人気のセミナーを録画公開中！】
メールで年賀状を配信する方法とメール配信の基本ノウハウを解説
【セミナー概要】
ペーパーレス化や在宅勤務の普及の影響により、年賀状をメールで配信する企業が増えています。年賀状をはがきで送っている方でも、メールの年賀状を受信したことがある方は多いのではないでしょうか？
年賀状をメールで配信するときの最大のメリットは「コストダウン」。はがきで送る際ははがき代だけでなく、印刷料金など多くのコストが発生します。その他には、 「サイトへの誘導が可能」だったり、「手軽で簡単に作成が可能」 などたくさんのメリットがあります。
【プログラム内容】
◆日程：2025年11月6日（木）14:00 - 15:00（お申込みでアーカイブも視聴可能）
◆参加費 ：無料
◆開催場所：オンライン (スマートフォンでも視聴可能)
◆申込み：https://blastmail.jp/blog/seminar/20251106
【セミナー内容】
・年賀状をメールで送るメリット
・HTMLメールでの年賀状メール作成方法
・メルマガが最も読まれやすい時間と曜日
・開封率が高い件名(タイトル)の作り方
・ラクスグループでのメルマガ活用事例 など
【申込みはこちら】
https://blastmail.jp/blog/seminar/20251106
