【(株)ジェイアールサービスネット岡山】「JR PREMIUM SELECT SETOUCHI 蒜山ショコラ」2025年シーズンの販売開始及びリニューアルについて

JR西日本岡山支社とジェイアールサービスネット岡山では、ふるさとおこしプロジェクトの一環として、地域の企業や生産者と協働開発した商品ブランド「JR PREMIUM SELECT SETOUCHI」を展開しております。

2018年秋の販売開始以来、ご好評を頂いている同シリーズの季節限定商品「蒜山（ひるぜん）ショコラ」について、本年も5種類とリニューアル商品1種類の計6種類を販売することとなりましたのでお知らせします。

１．「蒜山ショコラ」概要

岡山県蒜山（ひるぜん）地域で丁寧につくられた「蒜山ショコラ」は、クリーミーなチョコレートの上に、せとうち産のドライフルーツや岡山産の食材を散りばめた贅沢なチョコレートです。

２．販売開始日

2025年10月24日（金）

３．リニューアル商品「岡山産白桃とせとうち産オレンジのホワイトチョコレート」

2018年に販売開始し、ご好評いただいていた「岡山産白桃のホワイトチョコレート」に、せとうち産オレンジを加え見た目も華やかにリニューアルしました。クリーミーなホワイトチョコレートに、甘く香り高い岡山県産白桃と、ほろ苦いせとうち産オレンジのドライフルーツをトッピングした商品です。

４．商品ラインアップ

５．販売箇所

６．その他

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/1704_1_e2c1c29830c1c18f08d73547c7937c43.jpg?v=202510210126 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/1704_2_12d166e09c8403e81c347d08cc95f00f.jpg?v=202510210126 ]

「JR西日本岡山支社ふるさとおこし本部」のその他の取り組みについては、ふるさとおこしプロジェクト公式HP（https://jr-furusato.jp/）をご覧ください。