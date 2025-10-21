【無料オンラインセミナー】生成AI時代の検索行動を完全攻略！美容クリニックのための最新集客戦略

株式会社Wrusty生成AI時代の検索行動を完全攻略できる最新集客戦略セミナー

生成AI時代の検索行動は、従来の検索結果（SEO）に加え、生成AIの回答最適化（LLMO: Large Language Model Optimization）と、AIを活用した運用最適化（AIO: AI-Driven/AI Operations）を前提に設計することが必須になりました。本ウェビナーでは、美容クリニックの新患・指名予約・再来を伸ばすために、SEO × LLMO × AIOを統合した最新の集客設計を体系的に解説。AI Overviews対策、検索～LINE/予約～決済～リピートまでのファネル設計、口コミ・UGC活用、計測と改善の自動化までを、明日から使えるノウハウを解説します。

ここでしか聞けない、トレンドを先取る有意義で濃い内容となっておりますので、奮ってご参加ください。

marchの導入で医療機関の様々な課題が解決

美容クリニックでは、どのように集患するかといったことだけでなく、限られた時間やスタッフ数で、どのように収益を最大化するか、というポイントも重要になってきます。生成AIの急速な発展・拡大によって、どのように使いこなすかで、1日に数時間もの差が出てくる場合もあります。このような医療機関が抱えるお悩みや課題と、トレンドを掛け合わせたセミナー内容によって、翌日から活用できる内容が盛りだくさんとなっています。

- SEOだけでの集客に限界を感じている- AI検索・AI回答（LLMO）への対策を始めたい- 広告依存を減らし、指名検索・再来を伸ばしたい- LINE/CRMと連動した自動フォローを作りたい- 少人数でもコンテンツ制作と運用を効率化したい

このようなお悩みや課題をお持ちでしたら、解決のための方法が見える内容となりますので、ぜひご参加ください。

セミナー概要

セミナータイトル：美容クリニックのための最新集客戦略

開催日：2025年10月22日（水） 19:00～20:00

定員：50名

開催方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料（事前申込制）

対象：医師・医療機関の理事長・事務長・運営ご担当者様

申込URL：https://march-cos.com/seminar/20251022/

主催：株式会社Wrusty

お申し込みはコチラ :https://march-cos.com/seminar/20251022/

医療現場にゆとりと成果を。「march」で“つながる医療”の実現へ

「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、導入から運用、改善までを一気通貫でサポートします。

また、専任のカスタマーサクセスが、売上の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。

LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、リッチメニュー設定、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。

今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。

詳細を見る :https://march-cos.com/

