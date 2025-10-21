事業共創カンパニーのRelic、Bizcrew主催「経営支援EXPO」に事業アイデア創出SaaS「IDEATION Cloud」を出展、10/29(水)～31日(金)幕張メッセにて

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋 貴朗、以下Relic）は、2025年10月29日（水）～31日（金）に幕張メッセで開催されるBizcrew主催「 BIJビジネスイノベーションジャパン2025 経営支援EXPO」に出展します。

当日は、7月にサービスローンチした事業アイデア創出SaaS「IDEATION Cloud」のデモをご紹介しながら、ユースケースごとの活用のポイントもお伝えします。

■出展概要

開催日時：2025年10月29日（水）～10月31日（金） 10:00～17:00

会場：幕張メッセ

ブース番号：S16-40

参加方法：下記のURLから来場者登録をしてください（参加費無料）

申し込みページ：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo-executive-support

■経営支援EXPOとは

経営支援EXPOとはBizcrew主催の日本初、経営課題を解決するためのサービス・製品が集う展示会です。組織・事業コンサルティング、補助金支援、士業、経営管理システム、M&A・事業承継支援、IPO支援、新規事業開発支援、コンプライアンス支援、人材育成・採用支援など、経営課題を解決するためのサービス・製品が集い、経営層、経営者、取締役・執行役員、経営企画、事業責任者、事業推進などの企業幹部方々が商談の場として、業務改善や課題解決のヒントが得られる絶好の機会となっています。

併催展として下記の展示会も同期間・同会場にて開催されます。

・働き方改革Week人財育成

・採用支援EXPOウェルビーイングEXPOSDGs

・ESG支援EXPO

詳細はこちらのURLよりご覧ください：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo-executive-support

■IDEATION Cloudとは

「IDEATION Cloud」とは、これまで5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績を持つRelicが「成功確度を最大化する」アイディエーションを実現するために開発した事業アイデア創出SaaSです。今年の7月に提供開始してから、数多くの企業に好評いただいております。

「IDEATION Cloud」は世界中の資金調達済みスタートアップの成功事例を集約したファクトデータベースとRelicがこれまでに蓄積してきた知見やノウハウを掛け合わせて構築した独自データベースを元に、事業アイデアを考えることが可能です。また、生成AIが壁打ち相手となり、事業アイデアのブラッシュアップを多角的に支援します。

既にβ版導入企業では、リサーチ・検討・検証にかかる工数を最大70％削減し、採用アイデアが事業化に至る確率を３倍以上に向上することに成功しています。

本プロダクトの主な特徴

1. 事業創出用途に特化した深い情報を付与した独自の国内外スタートアップデータベースを活用

2. 自社アセット・目標・方針をもとに、自社が参照すべきスタートアップを検索

3. 検索した事例と生成AIを掛け合わせ、自社と対象市場に合わせたチューニングをサポート

4. チームや組織単位で検索条件やアイデア、事例等を共有するコラボレーション機能



サービスサイト：https://ideation-cloud.relic.co.jp/

■ブース訪問予約特典！amazonギフトカード1,500円分プレゼント

本展示会にてIDEATION Cloudのブースに立ち寄っていただく方は、ブースへの事前訪問予約をおすすめしております。スムーズにご案内が可能な上、事前予約特典として1,500円分のamazonギフトカードをもれなく進呈いたします。

＜ブース訪問予約の方法＞

1.下記ページで新規登録後、会員登録ページのプロモーションコード欄にコード [ ntmr932 ] を入力してください

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/bij-tokyo-executive-support

2.下記ページ下部より「ブース訪問予約」の欄をご確認ください

https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370312/350157?pcode=2025-aut-tokyo-DX-Psearch03

3.ご希望の日時を選択し、訪問のお申し込みを行なってください

4.当日ブースへご来場ください



※本キャンペーンは、展示会実行委員会(エバーリッジ株式会社)による提供です。

※Amazonギフトカードは、会期1か月後を目安に主催者事務局よりメールにてお送りいたします。

※訪問件数によらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。

※プロモーションコードの入力漏れや、個人アドレス、ブース訪問予約をせず当日訪問された場合など、 いずれかに該当する場合は進呈できませんのでご注意ください。

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp



Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」です。世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」という3つの柱となる事業を統合的に展開しています。

新規事業開発業界において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、新規事業やイノベーションの共創や支援の分野におけるリーディングカンパニーとして唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しています。

従業員・拠点数・グループ社数ともに拡大しており、現在ビジネス職・開発職ともに積極的に採用募集しています。詳しくはRelic採用サイトをご覧ください。



＜Relic採用サイト＞

https://relic.co.jp/recruit/

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

＜本リリースについてのお問い合わせ先＞

株式会社Relic IDEATION Cloud事務局

TEL：03-6455-0735 / E-MAIL：support@biz.ideation-cloud.com