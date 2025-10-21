【亀戸『庄や』で半額セール!!】10/29(水)から10/30(木)の2日間限定で直送鮮魚の刺身盛りに焼き鳥、もつ煮込みも超特価

「はい！よろこんで」でお馴染みの“板前がいる町の酒場”『庄や』亀戸店（運営：株式会社大庄）は、2025年10月29日（水）より10月30日（木）までの2日間、17時から23時までの限定で、日頃のご愛顧に感謝を込め「刺身盛り合わせ」「煮込み」「焼き鳥」の三大名物を半額とする“半額感謝祭”を実施します。豊洲仲卸直送の鮮魚を使った刺身盛り合わせ「大漁盛り（8種盛）」は、通常1人前1,500円を半額の750円、同「沖盛り（5種盛）」は通常1人前1,200円を600円にて。加えて、不動の人気「煮込み」は通常390円を半額の195円。さらに、創業から受け継がれる味わい「焼きとり五本盛り」は、通常750円のところ半額の375円での超特価で提供します。


また、期間中はずっと「ハイボール（ブラックニッカクリア）」が何杯飲んでも1杯99円です。このお得な機会に、地域の方々に親しまれてきた『庄や』亀戸店にて、板前が腕を振るう自慢の料理を存分に楽しんでください。


（※表示価格はすべて税込です）



【三大名物半額イベント概要】




【実施店舗】『庄や』亀戸店　限定


（東京都江東区亀戸2丁目22-12　萬富亀戸駅前ビル2階）


【実施期間】2025年10月29日（水）～10月30日（木）の17時～23時限定


【実施概要】


・刺身盛り合わせ「大漁盛り〈八種〉」通常一人前1500円を半額の750円で提供


・刺身盛り合わせ「沖盛り〈五種〉」通常一人前1200円を半額の600円で提供


※注文は全て2人前からです


※上記以外の刺身盛りは半額対象外


・「焼きとり 五本盛り」通常750円を半額の375円で提供


※単品は半額対象外


・「煮込み」通常390円を半額の195円で提供



さらに、イベント期間中は「ハイボール（ブラックニッカクリア）」を何杯飲んでも1杯99円で提供します。



不動の人気！『庄や』三大名物とは



『庄や』名物の刺身の盛り合わせ（写真は「沖盛り〈五種〉」4人前のイメージ）


不動の人気を誇る「煮込み」

板前が丁寧に焼き上げる「焼きとり」

『庄や』は昭和48年（1973年）の創業以来、板前による手づくりの出来立て料理と、真心のこもった接客にこだわり続けてきました。なかでも長年にわたり親しまれているのが、「刺盛り」「煮込み」「焼きとり」の“三大名物”です。


まずは、『庄や』に来たら絶対に味わってほしいのが豪快な「刺盛り」。創業89年を誇る豊洲の老舗仲卸「米川水産」が目利きした鮮度抜群の天然鮮魚を中心に、板前が技と心で丁寧に捌きます。四季折々の旬の魚をふんだんに盛り込んだ、まさに『庄や』の真骨頂といえる一皿です。


「煮込み」は、牛と豚のモツをじっくりと時間をかけて煮込み、旨味を凝縮させた自慢の一品。昭和46年に誕生した『庄や』の前身から受け継がれる伝統の味で、一人一杯ずつ注文されることも多い人気の看板メニューです。


そして「焼きとり」は、板前が一本一本丁寧に、近火の強火で香ばしく焼き上げます。表面はパリッと、中はふっくらジューシー。昭和43年に誕生した『庄や』の源流である若鶏焼「とき」から継承された秘伝のタレと塩、お好みで提供します。



『庄や』亀戸店 店舗概要


◆店舗名：板前がいる町の酒場『庄や』亀戸店


◆所在地：東京都江東区亀戸2丁目22-12　萬富亀戸駅前ビル2階


＜Google Map＞　https://maps.app.goo.gl/6hvoUzPPFqRAmGSb6


◆電話：03-3638-6051


◆営業時間：11：30～23：00
（ランチタイム：11:30～14:30迄
土曜・日曜・祝日は14:00迄）


◆客席数：129


◆想定客単価：3000円


◆WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/daisyo-1984/#/



