主演・成田凌、共演・沢尻エリカの映画『#拡散』の小説版が発売決定

株式会社プレジデント社

株式会社プレジデント社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木勝彦）は、当社初の試みとして、2026年2月27日公開の映画『#拡散』を小説化した『小説 #拡散』を2025年12月10日（水）より全国書店で発売開始します。著者は、映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」（2024年）、「ゴールド・ボーイ」（2024年）などの脚本を務め、『#拡散』の脚本も執筆した港岳彦氏。ネット書店では現在予約受付中です。

▼主演・成田凌、共演・沢尻エリカの映画作品を小説で味わう

『小説 #拡散』は、2026年2月27日公開の映画「#拡散」の脚本を手掛けた港岳彦氏による完全書き下ろし作品です。

物語の舞台は、未知のウイルスが蔓延した後の世界。富山県で介護士として働く主人公・浅岡信治は、ワクチン接種後に急逝した妻の遺影を掲げ、病院前で抗議活動を始めます。その姿は瞬く間にSNSや報道を通じて「拡散」され、信治は世間の注目を浴びる存在となります。

しかし、その裏では、人々がそれぞれの思惑のために信治を利用し、報道やSNSを巧みに操ります。やがて信治自身も複雑に絡み合う欲望の渦に巻き込まれ、名声の果てに孤立していくことになります。

「何を信じ、誰を信じるのか」。現代社会の歪みと人間の心理を鋭く描き出す本作は、情報が氾濫する社会で「真実」とは何か、自らの価値観をどう保つかという、普遍的なテーマを問いかけます。

小説版では、映画では描ききれなかった登場人物たちの過去や心理がより深く、緻密に描かれています。映画の世界観をさらに掘り下げ、映画鑑賞の前後どちらでもお楽しみいただける作品です。

▼書籍概要

タイトル： 『小説 #拡散』

著者： 港岳彦

原案： 白金（KING BAI）

発売日： 2025年12月10日（水） ※Amazonにて現在予約受付中。

価格（予価）： 1,650円（税込）

判型：四六判・並製

ページ数：256ページ

ISBN：978-4-8334-2588-9

書籍Amazonページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4833425882

▼著者プロフィール

港岳彦（みなと たけひこ）

1974 年宮崎県生まれ。日本映画学校（現・日本映画大学）卒。1998年に「僕がこの街で死んだことなんかあの人は知らない」で、シナリオ作家協会主催・大伴昌司賞受賞。脚本を手掛けたおもな映画作品は「あゝ、荒野 前篇・後篇」（2017年）、「アナログ」（2023年）、「正欲」（2023年）、「ぼくが生きてる、ふたつの世界」（2024年）、「ゴールド・ボーイ」（2024年）、「＃拡散」（2026年公開予定）など。TVドラマ作品に「前科者 -新米保護司・阿川佳代-」（2021）、「仮想儀礼」（2023年）、「水平線のうた」（2025）、「I,KILL」（2025）。

▼映画概要

映画『#拡散』 （＊＃は半角表記となります）

2026年2月27日（金）公開

原案・編集・監督：白金(KING BAI)

脚本：港岳彦

出演：成田凌、沢尻エリカ ほか

(C)2026 #VIRAL PRODUCTION COMMITTEE