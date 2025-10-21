アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法市場の売上、動向、市場規模、市場シェアの分析レポート2025-2031
2025年10月21日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法市場の動向を深く掘り下げ、売上、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法市場規模
アンチセンスオリゴヌクレオチド療法は、標的遺伝子のmRNAに相補的に結合し、異常タンパク質の合成を阻害する核酸医薬の一種である。従来治療が困難な遺伝性疾患や神経変性疾患への応用が進む。体内安定性や標的特異性を高める化学修飾技術（2'-O-MOE、PS修飾など）が実用化され、スピンラザ（SMA治療薬）を皮切りに臨床適用領域が拡大している。
アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法の世界市場規模は2024年に4026百万米ドルと推定され、2025年には4654百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）17.3%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が12140百万米ドルに達すると見込まれています。
２．アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Ionis Pharmaceuticals、 Biogen、 Sobi、 Nippon Shinyaku、 Jazz Pharmaceuticals
本レポートでは、これらの企業の売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Intrathecal Injection、 Intravenous Injections、 Other
用途別：Neuromuscular Diseases、 hATTR、 Other
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業がアンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1551420/antisense-oligonucleotides--aso--therapy
３．【総目録】
第1章：市場概況と業界動向
アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法の市場概要を説明し、世界市場規模の推移、売上の動向について紹介します。また、市場成長の背景となる要因や、最新トレンド、成長機会、業界における課題・リスクについても詳細に分析します。（2020～2031年）
１．アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法市場規模
アンチセンスオリゴヌクレオチド療法は、標的遺伝子のmRNAに相補的に結合し、異常タンパク質の合成を阻害する核酸医薬の一種である。従来治療が困難な遺伝性疾患や神経変性疾患への応用が進む。体内安定性や標的特異性を高める化学修飾技術（2'-O-MOE、PS修飾など）が実用化され、スピンラザ（SMA治療薬）を皮切りに臨床適用領域が拡大している。
アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法の世界市場規模は2024年に4026百万米ドルと推定され、2025年には4654百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）17.3%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が12140百万米ドルに達すると見込まれています。
２．アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Ionis Pharmaceuticals、 Biogen、 Sobi、 Nippon Shinyaku、 Jazz Pharmaceuticals
本レポートでは、これらの企業の売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Intrathecal Injection、 Intravenous Injections、 Other
用途別：Neuromuscular Diseases、 hATTR、 Other
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業がアンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1551420/antisense-oligonucleotides--aso--therapy
３．【総目録】
第1章：市場概況と業界動向
アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）療法の市場概要を説明し、世界市場規模の推移、売上の動向について紹介します。また、市場成長の背景となる要因や、最新トレンド、成長機会、業界における課題・リスクについても詳細に分析します。（2020～2031年）