箔抵抗器市場規模予測：2031年には462百万米ドルに到達へ
2025年10月21日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「箔抵抗器―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、箔抵抗器の世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.箔抵抗器とは
箔抵抗器は、金属箔を基板上に接着した高精度抵抗器であり、温度係数が極めて小さく、高安定性を特徴とする。電流検出、計測機器、医療機器、航空電子装置など高信頼分野で利用される。抵抗値の経年変化が少なく、ノイズ耐性も高い。ハイエンド電子回路や電池管理システム（BMS）用途での採用が増加している。
2.箔抵抗器市場規模と成長率
箔抵抗器の世界市場は、2024年に約289百万米ドルと推定されており、2025年には307百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7%で成長し、2031年には約462百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.箔抵抗器市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：High Frequency Foil Resistor、 Low Frequency Foil Resistor
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Electronics、 Telecommunication、 Aerospace & Defense、 Others
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Vishay、 TE Connectivity、 Ohmite、 Royalohm、 Susumu、 TT Electronics、 Alpha Electronics、 Jotrin Electronics、 Yageo、 KOA Speer Electronics、 Microhm Electronics、 RESI
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における箔抵抗器市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1551316/foil-resistors
4.【総目次】
第1章：市場概況とトレンド分析
箔抵抗器のグローバル市場概要を解説します。市場規模の推移、売上・販売数量・価格動向を示し、市場成長の背景要因や最新トレンド、今後の成長機会、業界の課題およびリスク要素についても詳細に分析します。（2020～2031年）
第2章：主要企業の競争環境とランキング
4.【総目次】
第1章：市場概況とトレンド分析
箔抵抗器のグローバル市場概要を解説します。市場規模の推移、売上・販売数量・価格動向を示し、市場成長の背景要因や最新トレンド、今後の成長機会、業界の課題およびリスク要素についても詳細に分析します。（2020～2031年）
第2章：主要企業の競争環境とランキング