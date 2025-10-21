原子力検査カメラの世界調査レポート：2031年には154百万米ドルに達する見込み
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「原子力検査カメラ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年10月21日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1551313/nuclear-inspection-camera
【レポート概要】
原子力検査カメラの世界市場規模は、2024年に119百万米ドルと推定され、2031年までに154百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は4.3%％と見込まれています。
原子力検査カメラは、原子力発電所や放射線環境下での構造物検査・燃料棒点検などに使用される特殊撮影装置である。放射線耐性を持つCCD/CMOSセンサーと鉛シールド構造を備え、高温・高線量環境でも安定稼働する。遠隔操作型ロボットと連携し、非破壊検査や安全監視用途で重要な役割を果たす。原子炉廃止措置や保守点検の自動化に伴い、需要が拡大している。
1. 製品タイプ別市場分析：Analog Camera、 Digital Camera
原子力検査カメラ市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Nuclear Industry Facility Operation and Maintenance、 Nuclear Waste Treatment
各用途分野における原子力検査カメラの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：ISEC、 Ahlberg Camera、 Mirion Technologies、 ECA Group、 Baker Hughes、 Diakont、 DEKRA Visatec、 Ermes Electronics、 Mabema
原子力検査カメラ市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：原子力検査カメラ市場の概要と成長見通し
原子力検査カメラの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の原子力検査カメラ市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
原子力検査カメラを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途における原子力検査カメラの市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
第5章：地域別市場展望
北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカなど主要地域における原子力検査カメラの売上動向、シェア、成長予測を提供します。（2020～2031）
第6章：国別市場トレンド
主要国における原子力検査カメラ市場規模、売上推移、成長率、規制や政策の影響を分析し、地域別の需要差異を整理します。（2020～2031）
発行日：2025年10月21日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1551313/nuclear-inspection-camera
【レポート概要】
原子力検査カメラの世界市場規模は、2024年に119百万米ドルと推定され、2031年までに154百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は4.3%％と見込まれています。
原子力検査カメラは、原子力発電所や放射線環境下での構造物検査・燃料棒点検などに使用される特殊撮影装置である。放射線耐性を持つCCD/CMOSセンサーと鉛シールド構造を備え、高温・高線量環境でも安定稼働する。遠隔操作型ロボットと連携し、非破壊検査や安全監視用途で重要な役割を果たす。原子炉廃止措置や保守点検の自動化に伴い、需要が拡大している。
1. 製品タイプ別市場分析：Analog Camera、 Digital Camera
原子力検査カメラ市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Nuclear Industry Facility Operation and Maintenance、 Nuclear Waste Treatment
各用途分野における原子力検査カメラの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：ISEC、 Ahlberg Camera、 Mirion Technologies、 ECA Group、 Baker Hughes、 Diakont、 DEKRA Visatec、 Ermes Electronics、 Mabema
原子力検査カメラ市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：原子力検査カメラ市場の概要と成長見通し
原子力検査カメラの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の原子力検査カメラ市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
原子力検査カメラを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途における原子力検査カメラの市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
第5章：地域別市場展望
北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカなど主要地域における原子力検査カメラの売上動向、シェア、成長予測を提供します。（2020～2031）
第6章：国別市場トレンド
主要国における原子力検査カメラ市場規模、売上推移、成長率、規制や政策の影響を分析し、地域別の需要差異を整理します。（2020～2031）