自動車SMD電力インダクター業界の将来展望：2031年までに2637百万米ドルに達すると見込まれる
2025年10月21日に、QYResearch株式会社は「自動車SMD電力インダクター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、自動車SMD電力インダクターの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、自動車SMD電力インダクターの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．自動車SMD電力インダクター市場概況
自動車SMD電力インダクターは、車載電子制御ユニット（ECU）、DC-DCコンバータ、電動パワーステアリングなどに用いられる表面実装型インダクタである。電流の安定化やノイズ除去を担い、電源回路の効率を最適化する。耐熱性・耐振動性・高電流対応性能が要求され、フェライトコアやメタル複合コアの採用が進む。EV化に伴い、高周波対応・小型大電流タイプの需要が拡大している。
2024年における自動車SMD電力インダクターの世界市場規模は、1751百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.1%で成長し、2031年までに2637百万米ドルに達すると予測されている。
２．自動車SMD電力インダクターの市場区分
自動車SMD電力インダクターの世界の主要企業：TDK、 Murata Manufacturing、 Delta Electronics、 YAGEO、 Taiyo Yuden、 Panasonic、 Vishay、 DARFON、 Coilcraft、 Shenzhen Sunlord Electronics、 Sumida、 Shenzhen Microgate Technology、 Bourns、 TAI-TECH Advanced Electronics、 MinebeaMitsumi、 SAGAMI ELEC、 INPAQ Technology、 Eaton、 Arlitech Electronic Corp、 Laird Technologies （DuPont）、 Trio Technology、 Abracon LLC、 Dongguan Mentech Optical & Magnetic、 Viking Tech Corporation、 KING CORE、 Feng-Jui Technology
上記の企業情報には、自動車SMD電力インダクターの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
自動車SMD電力インダクター市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Wire Wound Inductor、 Thin Film Inductor、 Multilayer Inductor
用途別：ECU、 Infotainment System、 ADAS、 BMS、 OBC、 Others （Noise Control System, Navigation, etc.）
また、地域別に自動車SMD電力インダクター市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1551187/automotive-smd-power-inductors
【総目録】
第1章：自動車SMD電力インダクターの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
１．自動車SMD電力インダクター市場概況
自動車SMD電力インダクターは、車載電子制御ユニット（ECU）、DC-DCコンバータ、電動パワーステアリングなどに用いられる表面実装型インダクタである。電流の安定化やノイズ除去を担い、電源回路の効率を最適化する。耐熱性・耐振動性・高電流対応性能が要求され、フェライトコアやメタル複合コアの採用が進む。EV化に伴い、高周波対応・小型大電流タイプの需要が拡大している。
2024年における自動車SMD電力インダクターの世界市場規模は、1751百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.1%で成長し、2031年までに2637百万米ドルに達すると予測されている。
２．自動車SMD電力インダクターの市場区分
自動車SMD電力インダクターの世界の主要企業：TDK、 Murata Manufacturing、 Delta Electronics、 YAGEO、 Taiyo Yuden、 Panasonic、 Vishay、 DARFON、 Coilcraft、 Shenzhen Sunlord Electronics、 Sumida、 Shenzhen Microgate Technology、 Bourns、 TAI-TECH Advanced Electronics、 MinebeaMitsumi、 SAGAMI ELEC、 INPAQ Technology、 Eaton、 Arlitech Electronic Corp、 Laird Technologies （DuPont）、 Trio Technology、 Abracon LLC、 Dongguan Mentech Optical & Magnetic、 Viking Tech Corporation、 KING CORE、 Feng-Jui Technology
上記の企業情報には、自動車SMD電力インダクターの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
自動車SMD電力インダクター市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Wire Wound Inductor、 Thin Film Inductor、 Multilayer Inductor
用途別：ECU、 Infotainment System、 ADAS、 BMS、 OBC、 Others （Noise Control System, Navigation, etc.）
また、地域別に自動車SMD電力インダクター市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1551187/automotive-smd-power-inductors
【総目録】
第1章：自動車SMD電力インダクターの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）