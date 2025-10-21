株式会社アドバンスト・メディア

2025年10月30日（木）・31日（金）、株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、インテックス大阪で開催される「第5回デジタル化・DX推進展」に出展いたします。

本展示会は、デジタル化を推進したい自治体や、DXの推進により営業組織や経営基盤の強化、バックオフィスの業務効率化、働き方改革を実現したい企業に向けたBtoB展示会です。

当社ブースでは、会議や商談、電話応対業務 （コンタクトセンター）向けの製品や、製造業・医療機関などの業界に特化した製品など、さまざまなビジネスシーンで活用できるAI音声認識サービス・ソリューションを幅広くご紹介いたします。

【第5回デジタル化・DX推進展】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/686_1_932df6aa7eabd95b07db92d0abb157ad.jpg?v=202510211256 ]

詳細・お申込みはこちら :https://odex-expo.jp/



