¡ÚÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡Ê2025Ç¯¡Ë 2024Ç¯ÅÙ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ20.1¡óÁý¤È¹âÀ®Ä¹
³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿å±Û¹§¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸½¶·¡¢»²Æþ»ö¶È¼Ô¤ÎÆ°¸þ¡¢¾ÍèÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
1.»Ô¾ì³µ¶·
2024Ç¯ÅÙ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê11Ê¬Ìî·×¡Ë¤Ï»ö¶È¼ÔÇä¾å¹â¥Ùー¥¹¤Ç425²¯1,500Ëü±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ20.1%Áý¤È¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿ÍºàºÎÍÑ¤¬Á´ÈÌÅª¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÅª»ñ¸»¤ò³°Éô°ÑÂ÷¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ç¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤¬°ìÈÌ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÐÍ³¤Ç¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÄñ¹³´¶¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ò·Àµ¡¤ËºßÂð¶ÐÌ³¤¬°ìÈÌ²½¤·¡¢É¬¤º¤·¤â½Ð¼Ò¤òµá¤á¤é¤ì¤º¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÐÍ³¤Ç¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤¹¤ëÆ¯¤¼ê¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ï¿ÍºàÇÉ¸¯¤Ê¤É¤Î¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¼ê¤ò½¸¤á¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤¿¡£
2.ÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯～¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¬ÌÏ¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¯¡¢À®Ä¹Î¨¤âºÇ¤â¹â¤¤ÂÐ¾Ý¶ÈÌ³¤Ï·ÐÍý¶ÈÌ³
2024Ç¯ÅÙ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¶ÈÌ³ÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤¬ºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ë¶È¤Ï¿Íºà³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤ò³°Éô¿Íºà¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ëÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³°Éô¤ÎÀìÌç¿Íºà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐÍý¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤äSaaS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÂÌ³¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤äSaaS¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£¸å¤â·ÐÍý¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¹þ¤à¡£
3.¾ÍèÅ¸Ë¾
2025Ç¯ÅÙ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê11Ê¬Ìî·×¡Ë¤Ï»ö¶È¼ÔÇä¾å¹â¥Ùー¥¹¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ19.2%Áý¤Î506²¯7,000Ëü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¡¢2029Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï895²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£
º£¸å¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤â¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ÏÆ¯¤¼ê¤ò½¸¤á¤ä¤¹¤¯¡¢¿Íºà¤Î¶¡µë¸»¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°ìÄê°Ê¾å¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤¬¤Ê¤¤¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ç¤ËÂç´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÍÑ¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÍøÍÑ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ÏÉ¬Í×¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÈÌ³ÎÌ¤À¤±¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢º£¸åÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¼Ô¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ò¸ÂÄê¤»¤º¤ËÀìÌç¿Íºà¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸åÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃÏÊý¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢SaaS¤äAIÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍøÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤ë¡£
Ä´ººÍ×¹Ë
1.Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2025Ç¯6·î～9·î
2.Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡»ö¶È¼Ô
3.Ä´ººÊýË¡¡§ Åö¼ÒÀìÌç¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÌÌÃÌ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡Ë¤Ê¤é¤Ó¤ËÊ¸¸¥Ä´ºº¤òÊ»ÍÑ
4.È¯´©Æü¡§2025Ç¯9·î26Æü
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø