スマートルームサーモスタットの世界市場2025年、グローバル市場規模（WiFi式、ZigBee式）・分析レポートを発表
2025年10月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スマートルームサーモスタットの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、スマートルームサーモスタットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のスマートルームサーモスタット市場規模は2023年に約16億5,630万ドルに達し、2030年には約36億5,300万ドルに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.0％と非常に高い成長が期待されています。スマートルームサーモスタットは、室内温度を自動的に制御し、快適性とエネルギー効率を最適化する装置です。これらの製品は、住宅、オフィス、ホテル、商業施設などに広く導入されており、環境負荷削減とスマートホーム化の進展が市場成長を後押ししています。
本レポートは、スマートルームサーモスタット産業のサプライチェーン全体を分析し、主要地域別および用途別の市場動向、技術革新、特許状況、応用事例、トレンドを詳細に整理しています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
スマートルームサーモスタットは、従来の手動式温度調節器とは異なり、WiFiやZigBeeなどの通信技術を用いて室内環境を自動制御します。ユーザーはスマートフォンや音声アシスタントを通じて遠隔操作が可能であり、エネルギー使用量を最適化することができます。近年では、AIによる学習機能を備えたモデルも増え、使用者の生活パターンを分析して最適な温度設定を自動化する技術が進化しています。
市場拡大の要因として、エネルギーコスト上昇と脱炭素化の流れが挙げられます。政府による省エネ政策や建築物のスマート化推進により、特に新築住宅や商業施設での導入が加速しています。また、リモートワークの増加により家庭内での快適な温度管理への関心が高まっており、個人需要の拡大も市場成長に寄与しています。
一方、製品価格の高さや設置コスト、通信インフラの整備不足が一部地域での普及を制限しています。しかし、今後の技術進化によりこれらの障壁は徐々に解消される見込みです。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、北米と欧州がスマートルームサーモスタットの主要市場として堅調に成長しています。北米ではエネルギー効率に対する意識が高く、政府の補助金制度やスマートホーム普及政策が市場を支えています。欧州では環境規制が厳格化しており、住宅の省エネ化を目的としたリノベーション需要が高まっています。
アジア太平洋地域では、中国が圧倒的な存在感を示しています。同国は製造拠点としての優位性に加え、都市部を中心に住宅のスマート化が急速に進展しています。日本や韓国でも高性能住宅の普及や電力効率化への意識の高まりが市場を押し上げています。
南米や中東・アフリカでも導入が進みつつあり、特に新興国では都市化の進展とともに商業施設やホテル向けの需要が増加しています。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
