『城とドラゴン』× TVアニメ『転生したらスライムだった件』10月21日（火）6:00よりコラボ 「リーダー腕利きGP」を開催！コラボ限定フレームをゲット！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、2025年10月21日（火）より、TVアニメ『転生したらスライムだった件』コラボイベント「リーダー腕利きGP」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332210&id=bodyimage1】
10月21日（火）より、TVアニメ『転生したらスライムだった件』コラボ限定キャラ「リムル＝テンペスト」をリーダーにして「キャラフレP」を競う、「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！ランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。「リムル＝テンペスト」をリーダーにして期間中のリーグに挑みましょう！
◆『城とドラゴン』×TVアニメ『転生したらスライムだった件』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_ten-sura-3/
【コラボ開催期間】2025年10月15日（水）19:00 ～ 10月29日（水）23:59
イベント「リーダー腕利きGP」開催
コラボ限定キャラ「リムル＝テンペスト」をリーダーにしてリーグに挑む「リーダー腕利きGP」を開催いたします。バトルに勝利してより多くの「キャラフレP」を獲得したランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。なお、ランキング上位で獲得できるフレームは特別仕様となっており、重複して獲得することでフレームに最大5個まで星が追加されます。すでにフレームを獲得した方は星の獲得を目指しましょう！
【開催期間】2025年10月21日（火）6:00 ～ 10月23日（木）23:59
◎リーグ概要
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして 各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎ひとりでリーグ激レアアイテム争奪バトル
上記期間中、“ひとりで”リーグに参加してバトルに勝利すると、報酬として1日3回までさまざまなアイテムがランダムで贈られます。
■報酬内容
ルビー、CP、ドラゴンメダル、レアアバター券、友トレ玉満タン回復、サラダ、ピザ、ハンバーグ、Sドリンク、銅の挑戦状、銀の挑戦状
◎完全決着バトル
上記期間中、リーグで行われるすべてのバトルを対象に、“引き分け”がなくなる「完全決着バトル」を開催いたします。バトル終了時、城壁のHPが同じ場合でも、砦占拠数などの“判定”によって必ず勝敗が決まります。
TVアニメ『転生したらスライムだった件』復刻コラボ開催中！
アバたまに限定キャラ「リムル＝テンペスト（CV:岡咲美保）」が登場！新たに「開国祭衣装」が追加されました。また、激レアお着替えとしてアマゾネスの「シオン（CV:M・A・O）」・ジャイアントサイの「ランガ＆ゴブタ （ランガ/CV:小林親弘）」・ヘッジホッグの「ミリム（CV:日高里菜）」・トロールの「ゲルド（CV:山口太郎）」・ヴィーナスの「トレイニー（CV:田中理恵）」に加え、新しい激レアお着替えとしてサンダードラゴンの「ヴェルドラ（CV:前野智昭）」・デビルの「ディアブロ（CV:櫻井孝宏）」も登場。さらに剣士用コラボ限定お着替え「シュナなりきりセット」「ベニマルなりきりセット」に加え、「ヒナタなりきりセット」が新登場！その他にも、レア城主イベント、SP討伐イベント、襲来イベントなど、イベントやキャンペーンも盛りだくさん！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
