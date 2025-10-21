世界の音声生体認証市場は2032年までに111億4000万米ドルに達すると予測
世界の音声生体認証市場は、2023年の20億7,000万米ドルから2032年には111億4,000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）23.4%で成長すると予想されています。近年、音声生体認証市場は著しい進歩と成長を遂げています。この成長の原動力となっているのは、理想的な環境で90～95%に達する高い精度と、追加の専用ハードウェアを必要としないため、騒音下を含む様々な環境で使用できる汎用性です。音声生体認証は、自動車、IT・通信、家電、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、政府機関、ヘルスケア、小売業といった分野で特に堅調に導入されています。さらに、AIの進歩により、音声生体認証技術はより多くの言語や方言に対応できるようになり、セキュリティとパフォーマンスが向上し、50以上の言語を認識できるようになりました。
無料サンプルレポートをリクエスト: https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/voice-biometric-market
音声生体認証市場における機会と可能性
この市場には、特にセキュリティとユーザー認証プロセスの強化において、数多くのビジネスチャンスが存在します。この技術は、コールセンター認証（平均処理時間の20%短縮）、ハンズフリーインターフェース、銀行口座保護、モバイルアプリケーションなどでの利用が拡大しています。特に銀行セクターは、モバイルおよびウェブバンキングアプリケーションにおける音声認識の導入拡大により、大幅な成長が見込まれており、2025年までに40%の銀行が音声生体認証の導入を計画しています。さらに、ヘルスケア業界では、患者データのセキュリティ確保とKYC（顧客確認）プロセスの改善に音声生体認証を活用しており、今後3年間で導入率が25%増加すると予想されています。
ディープフェイク技術の台頭は、合成音声による不正行為を検知するための高度な音声生体認証ソリューションの開発も促進しており、Pindropのような企業は音声生体認証市場で最大99%の精度を達成しています。アジア太平洋地域などの地域におけるデジタル化の進展とセキュリティ対策の強化は、大きな成長機会をもたらします。
音声生体認証業界の方向性
音声生体認証市場は、Nuance Communications Inc.、Verint Systems Inc.、NICE Ltd.、Pindrop Security Inc.、Auraya Inc.など、複数の大手企業がリードしています。これらの企業は、市場での地位を強化するために、製品の発売、提携、および事業拡大に積極的に取り組んでいます。例えば、Nuance Communicationsは、2023年に音声生体認証ソリューションの収益が20%増加すると報告しました。業界は、技術革新と安全な認証方法へのニーズの高まりに牽引され、さまざまなアプリケーションでより広範な採用へと進んでおり、2026年までに新しいセクター全体での導入が30%増加すると予想されています。ただし、潜在的ユーザーの60%が挙げたプライバシーの懸念や、業界専門家の45%が強調した精度の継続的な改善の必要性などの課題は依然として残っています。市場は、サイバーセキュリティへの早期導入と多額の投資により、北米とヨーロッパからの大きな貢献により、成長軌道を維持すると予想されます。音声生体認証技術が進化するにつれ、機密アクセスの保護や複数の分野にわたるパーソナライズされたサービスの提供において重要な役割を果たすようになり、2025年までに消費者の導入が35%増加すると予想されています。
