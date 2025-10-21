【10月29日（水）オンライン開催】AIのトップランナー、ソフトバンクが語る。全社でAIを使いこなす「人材育成」と「組織浸透」の仕組みとは？｜特別無料セミナー

株式会社みらいワークス

即戦力となるプロフェッショナル人材のマッチングサービス『フリーコンサルタント.jp』を展開する株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、2025年10月29日(水)、株式会社ソフトバンクと共催でオンラインセミナーを開催します。

「AI導入は進めたものの、なかなか業務に定着しない…」

「AI活用が一部の社員しか進まず、組織全体に広がらない…」

このようなお悩みは、ありませんか？



生成AIは業務効率化の大きな可能性を秘めていますが、技術を導入するだけでは成果は生まれません。

特にエンタープライズ企業においては、部門や個人の間でAI活用スキルに大きな乖離が生じ、せっかくの投資が無駄になってしまうことがあります。



本セミナーでは、単なるAIツールの紹介ではなく、ソフトバンクが社内で実践している、AIを組織全体に浸透させるための「人材育成」と「仕組みづくり」に焦点を当てます。



トップダウンとボトムアップ、両面からのアプローチで、いかにしてAIを「社内文化」へと昇華させるか 。ソフトバンクの社内での取り組みやAI義務化の背景、リアルな事例を交えて解説します。



◆こんな人におすすめ

・AI活用人材の育成・組織浸透に課題を抱えている経営層、DX推進担当者様

・AI導入は進めているものの、業務定着や成果が見えにくいとお悩みの責任者様

・「使える人」と「使えていない人」のAIリテラシーの乖離にお悩みの担当者様



本セミナーでは、ソフトバンクが社内で培ってきたAI人材育成のノウハウを、明日から実践できる形で提供します。AI活用を組織に根付かせ、成果を最大化するための秘訣を、ぜひこの機会にお持ち帰りください 。

セミナーに申し込む :https://mirai-works.co.jp/business-pro/seminar/251029_softbank_mws/

【登壇者】

株式会社ソフトバンク

IT統括 AIテクノロジー本部

AI&データ事業推進統括部

Axross事業部 部長

2016年にソフトバンク株式会社に新卒入社し、法人向けソリューションエンジニアとして経験を積む。2019年に事業開発部門へ異動し、ソフトバンクビジョンファンドを含む国内外の投資案件のリサーチ、出資検討、出資先の事業支援、ソーシング等に従事。同時期にソフトバンク社内起業制度「SBイノベンチャー」で新規事業を立ち上げ、2020年にAxrossのβ版をリリース。2022年に事業化し、現在はソフトバンクで法人向けAI/DX人材育成・業務支援サービス「Axross Recipe」の事業責任者として事業を執行。ソフトバンクグループの後継者およびAI群戦略を担う事業家コミュニティ「ソフトバンクアカデミア」に在籍し、「ソフトバンクユニバーシティ」の認定講師も務める。

高崎 裕也

株式会社みらいワークス

プロ・エージェント事業本部

みらいデジタル部

ITベンダに新卒で入社。新規事業立ち上げに黎明期から参画。BizDevとして、大手企業への新規導入を多数実現し、事業成長を牽引。最年少でリーダーに抜擢され、チームを統括する。営業戦略の策定、チームマネジメント、新規事業開発（生成AI関連）を担い、セールスから事業開発まで幅広く経験を積む。その後、株式会社みらいワークスへ参画。現在はシニアコンサルタントとして、これまでの経験を活かし、企業のDX推進、特に生成AIを活用した業務改革や新規事業開発のコンサルティングに従事。

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：92,435千円（2025年6月30日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル92,000名、クライアント8,400社（2025年9月30日時点）

・コンサルティング事業

・実践型リスキリング事業

・オープンイノベーション事業

・地方創生事業

・サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/