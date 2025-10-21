文鳥好きによる文鳥好きのための祭典

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、１０月２３日(木)から１０月２７日(月)の５日間に、ハンズ横浜店にて「文鳥まつり１７ in YOKOHAMA」を開催いたします。例年好評をいただいている文鳥まつりですが、今年は昨年よりもさらに規模を拡大して開催。文鳥モチーフのグッズの販売はもちろん、縁日や占いまで。文鳥の魅力をたっぷりとお楽しみいただける場を提供してまいります。

詳細情報はこちら(https://yokohama.hands.net/item/17-in-yokohama.html)

■ 「文鳥まつり」概要

２００７年より開催されている「文鳥の日(１０月２４日)」の普及イベント。２０１９年からはハンズ横浜店へ会場を移し、例年、より多くの方に文鳥の日を知ってもらうべく、文鳥を愛するクリエイターが大集合します。

■１００名以上のクリエイターが物販へ参加

ハンズ横浜店の屋上に設けられた特設会場には文鳥モチーフを扱うクリエイターが集合。今年は例年よりも多く、１００名以上が参加。ぬいぐるみやトートバッグなど、愛らしい文鳥モチーフ雑貨が登場です。

■ ご購入いただいた方には特典をプレゼント

会場内でお買い物いただいたお客様には特製ステッカーをプレゼント。また、ハンズクラブアプリ会員限定で、10,000円(税込)以上お買い上げいただいたお客様には限定トートバッグをプレゼントいたします。

（当日配布分がなくなり次第終了となります）

■ 「縁日こぉなぁ」で出店を楽しむ

会場内には文鳥をモチーフにしたお面の販売やくじ引き、缶バッジ釣りといったミニゲームを楽しめる縁日も。購入、ご参加いただいたお客様にはご来場記念のステッカーをプレゼントいたします。

（数量限定、なくなり次第終了となります）

■ 横浜モアーズでも楽しめる特典

館である横浜モアーズでお使いいただける特典も。「文鳥まつり」会場内で5,000円(税込)以上お買い上げのお客様へ「横浜モアーズお食事券 500円券」をプレゼント。さらに、対象店舗でお食事券をご利用いただくと、オリジナル紙製コースターがもらえます。

■ 本物の文鳥が登場する占い

横浜中華街にお店を構える「吉祥天女紅龍店」の出張イベントを開催。本物の「文鳥先生」を３名お招きして１日５名限定で開催します。

参加条件はこちら(https://event.hands.net/learn/kanagawa/yokohama/27177)

※価格はすべて税込、商品内容・価格等は掲載時点のものです。