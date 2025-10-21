松江の冬が物語になる。冬の松江を五感で味わう『まつえ冬の陣～オロチと怪談の宵～』12月12日（金）・13日（土）開催！
夜の松江城天守
ライトアップされたカラコロ工房
夜間特別運航される松江堀川遊覧船
国宝・松江城の夜間特別入場、武者による怪談語り、石見神楽「オロチ」特別公演、
しまねの地酒と山陰の冬の味覚のふるまいなど--。
冬の松江を五感で味わう『まつえ冬の陣～オロチと怪談の宵～』が、
2025年12月12日（金）・13日（土）の2日間、松江城周辺とカラコロ工房エリアで開催されます。
ローソンチケット（Lコード：64193）にて前売チケット（税込2,000円／未就学児無料）を好評販売中です。
■主なイベントプログラム
＜松江城エリア＞
国宝・松江城天守 夜間特別入場（ライトアップされた夜の天守閣に特別に入場）
松江城天守閣内での武者による「怪談」語り（小泉八雲の怪談の世界を体験）
鼕（どう）たたき体験（江戸時代から松江に伝わる「松江鼕行列」の和太鼓を叩いて体験できる）
山陰グルメのふるまい（カニ汁・出雲そば・ぜんざいなど、山陰の冬の味覚を提供）
しまねの地酒飲み比べ（厳選されたしまねの地酒を飲み比べ）
武者による小泉八雲の怪談
鼕（どう）たたき体験
山陰の冬の味覚カニ汁
しまねの地酒を飲み比べ
＜カラコロ工房エリア＞
石見神楽「大蛇（オロチ）」特別公演（神楽団体「松江真舞会」による迫力の演舞）
武者による怪談語り（カラコロ工房地下ギャラリーで聞く小泉八雲の怪談）
茶の湯文化体験（日本三大和菓子処、松江の和菓子とお茶を味わう体験）
松江真舞会による石見神楽「オロチ」公演
松江の茶の湯文化を体験
■有料イベント
１.松江城夜間特別入場・天守閣での怪談語り
２.山陰グルメ（カニ汁、出雲そば、ぜんざい）
３.しまねの地酒飲み比べ
４.茶の湯文化体験
※上記１.～４.は前売チケット（税込2,000円）に含まれます
５.堀川遊覧船夜間特別運行
※別料金、カラコロ広場乗船場から出発
■無料イベント
１.石見神楽「オロチ」特別公演（カラコロ工房１Fテラス）
２.武者による怪談語り（カラコロ工房地下ギャラリー）
プログラム詳細・注意事項などは下記公式サイトをご確認ください。
公式サイト： https://matsue-fuyunojin2025.jp/
チケット販売（ローソンチケット）： https://l-tike.com/order/?gLcode=64193
※天候などの状況により、一部プログラムが変更または中止となる場合があります。
※飲酒は20歳以上の方のみ。お車を運転される方の飲酒は固くお断りいたします。
【開催概要】
イベント名：まつえ冬の陣～オロチと怪談の宵～
開催日： 2025年12月12日（金）・13日（土）16:00～20:00（最終受付19:30）
会場： 松江城周辺、カラコロ工房エリア（島根県松江市）
料金： 前売 チケット2,000円（税込）／未就学児無料
販売： ローソンチケット（Lコード：64193）
主催： TSKさんいん中央テレビ
共催： クラブツーリズム、松江ライトアップキャラバン実行委員会、アド近鉄、
一畑トラベルサービス、一般社団法人Expe