松江の冬が物語になる。冬の松江を五感で味わう『まつえ冬の陣～オロチと怪談の宵～』12月12日（金）・13日（土）開催！

山陰中央テレビジョン放送株式会社夜の松江城天守ライトアップされたカラコロ工房夜間特別運航される松江堀川遊覧船

国宝・松江城の夜間特別入場、武者による怪談語り、石見神楽「オロチ」特別公演、

しまねの地酒と山陰の冬の味覚のふるまいなど--。

冬の松江を五感で味わう『まつえ冬の陣～オロチと怪談の宵～』が、

2025年12月12日（金）・13日（土）の2日間、松江城周辺とカラコロ工房エリアで開催されます。

ローソンチケット（Lコード：64193）にて前売チケット（税込2,000円／未就学児無料）を好評販売中です。

■主なイベントプログラム

＜松江城エリア＞

国宝・松江城天守 夜間特別入場（ライトアップされた夜の天守閣に特別に入場）

松江城天守閣内での武者による「怪談」語り（小泉八雲の怪談の世界を体験）

鼕（どう）たたき体験（江戸時代から松江に伝わる「松江鼕行列」の和太鼓を叩いて体験できる）

山陰グルメのふるまい（カニ汁・出雲そば・ぜんざいなど、山陰の冬の味覚を提供）

しまねの地酒飲み比べ（厳選されたしまねの地酒を飲み比べ）

武者による小泉八雲の怪談鼕（どう）たたき体験山陰の冬の味覚カニ汁しまねの地酒を飲み比べ

＜カラコロ工房エリア＞

石見神楽「大蛇（オロチ）」特別公演（神楽団体「松江真舞会」による迫力の演舞）

武者による怪談語り（カラコロ工房地下ギャラリーで聞く小泉八雲の怪談）

茶の湯文化体験（日本三大和菓子処、松江の和菓子とお茶を味わう体験）

松江真舞会による石見神楽「オロチ」公演松江の茶の湯文化を体験

■有料イベント

１.松江城夜間特別入場・天守閣での怪談語り

２.山陰グルメ（カニ汁、出雲そば、ぜんざい）

３.しまねの地酒飲み比べ

４.茶の湯文化体験

※上記１.～４.は前売チケット（税込2,000円）に含まれます

５.堀川遊覧船夜間特別運行

※別料金、カラコロ広場乗船場から出発

■無料イベント

１.石見神楽「オロチ」特別公演（カラコロ工房１Fテラス）

２.武者による怪談語り（カラコロ工房地下ギャラリー）



プログラム詳細・注意事項などは下記公式サイトをご確認ください。

公式サイト： https://matsue-fuyunojin2025.jp/

チケット販売（ローソンチケット）： https://l-tike.com/order/?gLcode=64193

※天候などの状況により、一部プログラムが変更または中止となる場合があります。

※飲酒は20歳以上の方のみ。お車を運転される方の飲酒は固くお断りいたします。

【開催概要】

イベント名：まつえ冬の陣～オロチと怪談の宵～

開催日： 2025年12月12日（金）・13日（土）16:00～20:00（最終受付19:30）

会場： 松江城周辺、カラコロ工房エリア（島根県松江市）

料金： 前売 チケット2,000円（税込）／未就学児無料

販売： ローソンチケット（Lコード：64193）

主催： TSKさんいん中央テレビ

共催： クラブツーリズム、松江ライトアップキャラバン実行委員会、アド近鉄、

一畑トラベルサービス、一般社団法人Expe