J.M. WESTON ATELIER (ジェイエムウエストン アトリエ)オリヴィエ・サイヤールによる世界初のコンセプトとなるアトリエ・ブティックが日本橋浜町エリアにオープン

ジェイエムウエストン・ジャパン株式会社*Atelier boutique concept Images

1891年の創業以来、タイムレスで優美なデザインで世界中から愛され続けるフランスのシューズブランド「J.M. WESTON」。この度、ジェイエムウエストンはアーティスティック・イメージ＆カルチャー・ディレクター オリヴィエ・サイヤール（Olivier Saillard）による世界初のコンセプトとなるアトリエ・ブティック「J.M. WESTON ATELIER」を2025年10月31日（金）にオープンします。

日本橋浜町エリアに所在する、旧印刷工場をリノベーションした建物にて、ブランドとして世界初のコンセプトとなるアトリエ・ブティック「J.M. WESTON ATELIER」が、フランス・リモージュ地方の工場にインスピレーションを得た空間として創出されます。この特別な店内では、伊勢丹メンズ館のポップアップで限定販売されてきたサスティナブルプロジェクト「WESTON VINTAGE」のヴィンテージ商品、限定モデル、アイコンモデルの販売、スペシャルリペアサービスの実施、そして、オリヴィエ・サイヤールによってキュレーションされるエキシビションの開催や彼により特別に選書された書籍コレクションスペースなど、この地でのみ体験可能なコンテンツを展開し、J.M. WESTONが紡いできた独自の世界観を親密な空間の中で豊かに表現していきます。また、併設されるカフェでは、このオープンを記念し「菓子教室 ツルミ製菓」を主宰するパティシエの鶴見昂（つるみ・たかし）氏のプロデュースによる、シグニチャーローファー #180の靴型ビスケットが販売されます。今後はイベントの開催なども予定し、J.M. WESTONのファンコミュニティを醸成する場として、今も尚、職人文化が息づくこの地と共に新たな歩みを進めていきます。また、本アトリエ・ブティックの2階は2025年6月よりジェイエムウエストン・ジャパン株式会社の本社が構えられています。

そして、オープンを記念した特別モデルの発売と、杮落としとなるエキシビションを開催します。来年に誕生80周年を迎えるブランドのアイコン「シグニチャーローファー #180」のエクスクルーシブモデルを30足限定にて発売します。このモデルのインソールには、「J.M. WESTON ATELIER 東京浜町」の特別な刻印、アッパーレザーには、希少なベビーボックスカーフが採用されています。また、1980年代に登場した個性派モデルで、現在ではアーティストとして活動するクラウディア・ウイドブロ（Claudia Huidobro）が最初の展覧会「EXHIBITION “Some Catwalk Memories”(ランウェイの記憶たち)」を担います。コム デ ギャルソンやジャンポール・ゴルチエのショーでともに歩んだ日々を想起させるような、繊細で美しい「足跡」のドローイングを発表します。

J.M. WESTON ATELIER

東京 日本橋浜町

東京・日本橋浜町の地に、独創的でかつ前例のない空間を開きます。かつて印刷工場であった建物の中に、販売スペース、アトリエ、修理工房が一体となって集まり、訪れる人々を、1891年の創業以来変わらぬこの名高いシューズメゾンの職人技の中心へと導きます。この、まだ静けさと温かみを保つ浜町という街にアトリエ・ブティックを構えるという選択は、地域の職人文化や新しい創造の息吹と共鳴し、J.M. WESTONが目指す創造的対話の精神を映し出しています。

リモージュの工房で実際に使用されている可動式トロリーを再現し、その上にはブランドを象徴するモデルが並び、伝統的な裁断や縫製の技術が披露されます。1936年以来、ハントダービーを特徴づけてきたノルウィージャン製法。数十年にわたりサイドゴアブーツの甲の曲線を形作ってきた立体的な革。そして1946年以来、180もの工程を経て完成するローファー。それらすべてが、まるで工房の内部にいるかのように、映像を通して語りかけます。空間構成は、フランス・リモージュのアトリエの美学を、数千キロ離れたこの地で称え、高めています。また、オープンエアの修理スペースでは、職人技が今まさに生まれる瞬間を、来訪者が直接体験できるようになっています。この場所は、行き交う人々のための場所であり、学び、思索し、夢想するための場所でもあります。館内にはカフェと書籍スペースが併設され、アートと文学の書籍が厳選されたセレクションで並びます。

J.M. WESTON ATELIERは、手仕事と技の文化を表現する新しい形のアトリエ・ブティックです。オリヴィエ・サイヤールのキュレーションのもと、アーティスト、作家、モデル、写真家、イラストレーターたちが次々と登場し、「歩くこと」という創造の原点であり中心的なテーマをめぐって表現を繰り広げます。

1980年代に登場した個性派モデル、クラウディア・ウイドブロが、この場所で最初の展覧会を担います。コム デ ギャルソンやジャンポール・ゴルチエのショーでともに歩んだ日々を思い起こさせるような、繊細で優美な「足跡」のドローイングを発表します。現在、彼女は詩的な創作活動に専念しています。

伝統的な職人技、そして「歩くこと」という芸術的概念のもとに、J.M. WESTON ATELIERは、販売、逍遥、知の共有、そして出会いの場として、新たな価値を創造します。

オリヴィエ・サイヤール（Olivier Saillard）

パリ2025年10月6日

*イメージ画像のため、インソールのカラー・刻印等、実物と異なります

「Signature loafer #180」J.M. WESTON ATELIER Limited Edition

カラー：ブラック、素材：ベビーカーフ、サイズ展開：5~8/H（ハーフ）

価格：未定

発売日 : 2025年10月31日（金）

販売店舗：J.M. WESTON ATELIER

J.M. WESTON (ジェイエムウエストン)

1891年に創業したジェイエムウエストンは、フランスのラグジュアリーメンズシューズの代名詞として幅広く支持され愛されてきました。グッドイヤーウェルト製法を受け継いだ伝統的な技術は、リモージュにあるジェイエムウエストンの工場に在籍する170名余りの職人たちによって支えられています。世界各国に43のストアを展開しており、タイムレスな精神と現代的なエッセンスを取り入れたフランスらしいエレガントさを、フランス国内外において表現し続けています。2018年には、Olivier Saillard（オリヴィエ・サイヤール）がアーティスティック・イメージ＆カルチャー・ディレクターに就任しています。ECサイトでは、店舗と同様のバリエーションの中から、自分にぴったりの一足の購入が可能です。

オフィシャルサイト：https://jmweston.jp/

オフィシャルインスタグラム：@jmwestonofficial

ブランドクレジット

ブランド名：J.M.△WESTON / ジェイエムウエストン

※ブランド名の英語表記は全て大文字、ウエストンの「エ」は大文字でお願いいたします。※△＝半角スペース

問い合わせ先：J.M.△WESTON△ATELIER / ジェイエムウエストン△アトリエ 東京都中央区日本橋浜町3-10-4

TEL 03-4243-1070

営業日：木曜日～日曜日

営業時間：11時～19時

アクセス：

東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩6分、都営新宿線「浜町」駅 徒歩8分、東京メトロ日比谷線・都営浅草線「人形町」駅 徒歩10分

オフィシャルサイト：https://jmweston.jp/