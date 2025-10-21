レノボ、個人向けスマートグラス「Lenovo Legion Glasses（Gen2）」発表

レノボ・ジャパン合同会社

レノボ・ジャパン合同会社（本社東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎、以下レノボ）は本日、個人向けスマートグラス 「Lenovo Legion Glasses（Gen2)」、発表しました。

Lenovo Legion Glasses（Gen2）

Lenovo Legion Glasses（Gen2）は、USB Type-Cポート（DisplayPort Alternate Mode対応）を搭載したPC、タブレット、スマートフォン、ゲーム機などに接続するだけで、最大126型相当の大画面映像を体験できる軽量ウェアラブルディスプレイです。わずか65gの超軽量設計と、18.5mmのスリムなボディにより、長時間でも快適に装着できます。

マイクロOLEDディスプレイを採用し、フルHD解像度（1920×1080、片目）で最大800nitの高輝度、98% DCI-P3の広色域、120Hzリフレッシュレートに対応。外出先でも自宅でも、映画やゲームを鮮明かつ滑らかに楽しめます。

さらに、着脱可能なライトシールドによる外光遮断、内蔵ステレオスピーカーとマイク、視力矯正用レンズフレームなどを備え、エンターテインメントからビジネスユースまで幅広く活用いただけます。

【Lenovo Legion Glasses（Gen2）：主な仕様】

- ディスプレイ：0.6型 マイクロOLED（片眼1920×1080ドット）- 色域：98% DCI-P3- 視野角：43.5°（約4m先に126型相当の画面）- 輝度：最大800nit- リフレッシュレート：60Hz / 90Hz / 120Hz- コントラスト比：200,000:1- 重量：約65g- サイズ：約163×169×52mm- 接続：USB Type-C（DisplayPort Alternate Mode対応）、ケーブル長 約1.2m- オーディオ：内蔵ステレオスピーカー、マイク- 付属品：専用ケース、視力矯正用レンズフレーム、ライトシールド、クリーニングクロス- 対応機種：Lenovo Legion Goシリーズ、USB Type-C DisplayPort Alternate Mode対応のPC、タブレット、スマートフォン、ゲーム機（一部モデルは別売の変換ケーブル経由で対応）- 発売日：2025年10月24日（オンラインチャネルにて順次販売開始予定）

【製品詳細】

Lenovo Legion Glasses (Gen2)（レノボ レギオン グラス ジェン ツー）

https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/vr-headsets/vr-headsets_smart-glasses/gy21r09341

Lenovo、Legionは、Lenovo の商標です。 その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

