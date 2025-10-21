兵庫・有馬温泉の宿が【開業1周年記念プラン】販売！期間限定で特選会席が最大20％OFFに｜2025年10月
雅会席
“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の温泉宿「ラコンテ有馬（所在地：〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1582-1）」は、2025年10月に開業1周年を迎えました。これを記念し、当館の特選会席を最大20％OFFでご利用いただける開業1周年記念プランを2026年2月28日まで販売いたします。
公式サイト：https://rakonte-arima.com/(https://rakonte-arima.com/)
1周年記念プラン：https://x.gd/Frwzk(https://x.gd/Frwzk)
ラコンテ有馬は「山中に佇む隠れ宿」をコンセプトとした全14室の温泉宿です。当館は、企業保養所としての側面をもたせつつ、広く一般の方がご利用できる施設として2024年10月に開業いたしました。
無事1周年を迎えることができ、お客様への感謝の気持ちを込め1周年記念プランを販売する運びとなりました。本プランでは、四季折々の旬の食材を使った会席料理の特選コースを最大20％OFFで、基本会席コースの場合は15％OFFにてご利用いただけます。
喧騒から離れ、静かな山中で日本三名泉・有馬温泉の湯に浸かり、旬のお料理とともに心安らぐひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。
露天風呂
ラウンジ
1周年記念プラン
レストラン
１.プラン名：【ラコンテ有馬1周年記念SALE】＜雅会席＞期間限定最大20％OFF／当館最上級の特選会席コース■（夕朝食付）
価格：19,602円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）
※会員登録でさらに5%OFF
予約・詳細：https://x.gd/Frwzk
絆会席
２.プラン名：【ラコンテ有馬1周年記念SALE】＜絆会席＞期間限定最大15％OFF／当館１番人気の基本会席コース★（夕朝食付）
価格：17,865円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）
※会員登録でさらに5%OFF
予約・詳細：https://x.gd/fPmf8
ラコンテ有馬｜概要
住所：〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1582-1
TEL：078-903-4315 客室数：14室
館内施設： レストラン、大浴場
アクセス： 有馬温泉駅からタクシーで約4分、神戸市内から車で約30分。
公式サイト：https://rakonte-arima.com/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/raconter_arima/
※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。
Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）
“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/
公式Ｘ：https://x.com/Relo_hotels
公式サイト: https://relohotels.com/
株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！
□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9
TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971
□公式サイト：https://relovacations.com/
□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円
□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/
ホテル再生・コンサルティング事業/マンション管理事業
□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克
運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/
本件に関する報道関係のお問い合わせ先
株式会社リロバケーションズ
企画制作ユニット
メディアソリューショングループ 宮木
e-mail：rv.pr@relo.jp
公式サイト：https://relovacations.com/