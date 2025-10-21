＜アジア甲子園＞ミズノが大会公式球・優勝賞品を贈呈！オフィシャルサプライヤー契約を継続

一般社団法人NB.ACADEMY

一般社団法人NB.ACADEMY（本社：東京都渋谷区、代表理事：柴田章吾、以下「当社」）は、2025年12月にインドネシア・ジャカルタで開催予定の「第2回アジア甲子園大会」において、ミズノ株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：水野明人、以下「ミズノ」）が、昨年に引き続きオフィシャルサプライヤーとして契約を更新したことをお知らせいたします。今年もミズノより優勝賞品が贈呈され、更に公式試合球もミズノ製ボールになり選手たちの熱い戦いをサポートしてまいります。

当社は、日本の伝統的な野球文化をアジア全域に普及させることを目指し、「アジア甲子園」を通じて若い世代のスポーツマンシップやチームワークの育成に貢献してきました。第1回大会は、2024年12月17日（火）から21日（土）にインドネシア・ジャカルタで開催され、多くの参加者と観客の皆様から大きな反響をいただきました。この成功を受けて、第2回大会ではさらに規模を拡大し、アジア地域からの参加を募ることで、地域間の交流と友好を深めることを目的としています。

このたび、ミズノがオフィシャルサプライヤーとして契約を継続し、本年より、公式試合球にミズノ製ボールが採用となりました。また昨年に引き続き、優勝チームへの賞品が提供されます。優勝チームにはミズノ製の野球グラブが人数分贈呈され、若きアスリートたちの成長を後押しします。さらに、本大会の特別イベントとして開催されるエキシビションマッチでは、ミズノ製のユニフォームが公式ユニフォームとして採用され、選手たちの士気を一層高めることが期待されます。

「アジア甲子園」は単なるスポーツイベントにとどまらず、文化交流と相互理解を深める場として成長を続けています。当社は本パートナーシップを通じて、さらなる感動と価値を創出し、アジア全域にわたる次世代の育成と地域社会の発展に貢献して参ります。

パートナー社 コメント

ミズノ株式会社

代表取締役社長：水野明人

昨年の第1回に続き、今回も弊社がサプライヤーとして参画させて頂くことはとても喜ばしいことです。

今年の夏の甲子園大会も大変盛り上がりました。その甲子園大会の熱気をアジアの各地域へ広めるべく、熱く取り組まれているNB.ACADEMY様と共に今大会もサポートさせていただきます。

弊社はスポーツの力で社会課題を解決し、人々のクオリティ・オブ・ライフを向上させることを目指しています。今回の協力で、今後、弊社の有する製品やサービスといったリソースを活用して、「感動体験」を提供し、アジア圏の野球普及・野球人気の拡大、またそれをきっかけとしてすべての皆様の活力創造に寄与し、さらにはアジアの未来を創る子供たちの力になるべく、NB.ACADEMY様とともに取り組んでまいります。

当社コメント

一般社団法人NB.ACADEMY

代表理事：柴田 章吾

私が初めて買ってもらったグラブは、ミズノ社のワールドウィンモデルでした。そのグラブを片手に、放課後、夢中でボールを追いかけていた時間が野球を続けた原点となっています。日本人なら誰もが知る伝統あるスポーツメーカーに、第2回大会もスケールを拡大し、継続支援いただけることを心から感謝します。

アジア甲子園は、“甲子園の感動をアジアへ”という想いのもと、国境を越えて野球の魅力と情熱を広げるプロジェクトです。アジアの子どもたちが日本と同じように、夢を追いかける喜びを感じられる環境がまた一歩近づきました。私自身も現役最後まで使い続けたミズノ社製品と共に、子どもたちの“新たな夢”を支えられる存在でありたいと思っています。

「アジア甲子園」概要

「アジア甲子園」は、日本の高校野球の熱狂と感動をアジア全域に広める国際大会です。甲子園での汗と涙のドラマをアジアでも再現し、異文化交流と野球の普及を目指します。また、日本の野球市場拡大にも寄与し、アジア各国での野球人気を高めるための第一歩となり、この挑戦を通じて、明るい未来を築いていきます。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109248/table/61_1_27acbf503bf41b1aa0cd460d4c13e0e2.jpg?v=202510211256 ]

ミズノについて

会社名 ：ミズノ株式会社

所在地 ：大阪府大阪市住之江区南港北1-12-35

代表者 ：代表取締役社長 水野明人

設立 ：1906年4月1日

会社HP： https://corp.mizuno.com/jp

ミズノ株式会社は1906年創業以来、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」を経営理念に、スポーツ品の製造及び販売、スポーツ施設の運営、各種スクール事業を展開。近年は日常生活にもスポーツの価値を活用した商品やサービスの開発を積極的に進めている総合スポーツ用品メーカーです。

一般社団法人NB.ACADEMYについて

会社名 ：一般社団法人 NB. ACADEMY

所在地 ：東京都渋谷区神宮前4-24-3

代表者 ：代表理事 柴田 章吾

設立 ：2022年8月19日

会社HP：https://nbacademy.jp/

日本の伝統的な野球文化を海外へ普及し、根付かせること、海外主にアジア進出により、日本の野球界並びにプロ野球市場の拡大に寄与することを目的としています。また、野球を通じた人間形成や国際的な活動を通じた語学習得の助長、人間的成長を促し、野球という競技から得られる価値提供を与える取り組み等を行います。