Nint活用でPB売上7億円を実現。スキー専門店・タナベスポーツが語るデータドリブン経営の成果

株式会社Nint

国内3大ECモール（楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング）の公開データを収集・分析するクラウドサービス「Nint ECommerce」を提供している株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下「Nint」）は、スキー・スノーボード用品専門店を展開する株式会社タナベスポーツ（本社：大阪市、代表取締役社長：田邉宰至）が、Nintが提供するECデータ分析ツール「Nint ECommerce」を活用し、プライベートブランド（PB）商品の売上約7億円を達成した事例を公開しました。

導入背景・課題

株式会社タナベスポーツは、大阪市に本社を構えるスキー・スノーボード用品専門店で、競技者から初心者まで幅広い顧客層に支持され、店舗とECの両軸で事業を展開しています。近年は価格最適化や差別化の一環としてPB商品の拡充に取り組んでいましたが、市場全体での自社の立ち位置や競合状況を把握しきれず、拡大に踏み切れない時期が続いていました。

当時は市場データが断片的で、「このカテゴリで本当に勝てるのか」「どのくらい仕入れるべきか」といった判断に確信を持てなかったことが課題でした。結果として、意思決定が担当者の経験や勘に頼る部分も多く、PB戦略を拡大するうえで大きな障壁となっていました。

導入サービスの内容と効果

こうした課題の解決策として導入したのが、ECデータ分析ツール「Nint ECommerce」でした。

同ツールを用いることで、カテゴリ別の売上やシェア、競合の成長トレンドを定量的に把握し、PBの発注や新商品開発をデータに基づいて行う体制を構築することが可能になりました。

導入後は、カテゴリ別のシェアや競合動向をもとに勝てる領域を特定。

PB商品の売上は約7億円まで成長し、利益率も1～2ポイント改善しました。

また、強い領域は守り、弱い領域はテコ入れするという判断軸が明確になったことで、在庫リスクの軽減や販促判断のスピード向上にもつながっています。

担当者コメント

株式会社タナベスポーツ EC担当 光畑様

「初めてNintを見たとき、『これがずっと欲しかった』と思いました。競合比較や市場動向がワンクリックで分かるので、判断の確信が持てるようになりました。いまでは会議前に必ずNintを開くのが習慣です。感覚で見逃しがちな兆しを数字が教えてくれる“お守り”のような存在です。」

今後の展望：AI分析を活用し、完全データドリブン運営へ

同社では今後、AIによる競合上位分析や在庫データとの連携を通じて、EC運営全体をデータドリブンな仕組みへ進化させる構想を描いています。

Nintは、こうした企業の「データ活用による成長戦略」を支える基盤として、今後も支援を強化してまいります。

株式会社タナベスポーツについて

導入事例の全文はこちら :https://www.nint.jp/cases/tanabesports/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=tanabesports

大阪市に本社を置くスキー・スノーボード用品専門店。店舗とECの両チャネルで展開し、初心者から競技者まで幅広い顧客層に対応。プライベートブランド商品の企画・販売を通じて、独自のブランド価値向上にも取り組んでいます。

公式サイト：https://www.tanabesports.jp/

Nint ECommerceについて

Nint ECommerceは、AIやクローリングなどの技術により日本国内の3大ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）で販売される商品の売上金額・販売数量を高精度に推計したデータに、ECモール内でのプロモーションデータ等も加えた総合的なECデータ分析ツールです。

無料トライアルもご案内しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社Nint 会社概要

Nint ECommerceの詳細へ :https://www.nint.jp/ec?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case-tanabesports

代表者： 吉野順子

所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F

URL：https://nint.jp/corp

設立：2019年2月

事業内容：ECデータ分析サービスの提供

Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。

中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本で約2,100社のサービス導入実績があります。

- Nintコーポレートサイト(https://www.nint.jp/corp/)- Nint ECommerceサービスサイト(https://www.nint.jp/ec/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=tanabesports)- Nint China データソリューションサービスサイト(https://www.nint.jp/china/)- Nint 東南アジアECデータソリューションサービスサイト(https://www.nint.jp/sea/report/)