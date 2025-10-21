【 スポーツ庁 × eiicon 】『SPORTS OPEN INNOVATION BUSINESS DEVELOPMENT 2025 CONFERENCE』12月18日開催決定！（東京 有楽町）

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、スポーツ庁より 令和7年度スポーツ産業の成長促進事業「スポーツオープンイノベーション推進事業」の運営を受託。そして、スポーツ団体と他産業企業の共創による新たな価値創出を目的としたカンファレンス「SPORTS OPEN INNOVATION BUSINESS DEVELOPMENT 2025 CONFERENCE（以下「本カンファレンス」）」を、2025年12月18日（木）、Tokyo Innovation Base（TiB：東京 有楽町）にて開催します。

本日より参加者の募集を開始しました。

https://sports-open-innovation-bd2025.mext.go.jp/conference/(https://sports-open-innovation-bd2025.mext.go.jp/conference/)

■スポーツ庁×eiicon

本カンファレンスは、スポーツ庁より今年度eiiconが受託運営する「スポーツオープンイノベーション推進事業」において、スポーツ団体と企業が連携し「スポーツ×他産業」をテーマに新たな価値を共創し、新規ビジネス創出・拡大を目指すプログラム『SPORTS OPEN INNOVATION BUSINESS DEVELOPMENT 2025（以下、「SOIP」）』の各プロジェクトの取り組みを共有し、各プロジェクトとの情報交換の機会として開催されます。

カンファレンス当日は、全国9つのスポーツ団体とパートナー企業が推進する各プロジェクトごとに、“スポーツの枠を超えた共創”による革新的な取り組みや成果を披露するピッチセッションをはじめ、登壇者・参加者の新たな繋がりの創出を目的としたネットワーキングなど、スポーツ産業の未来を感じる多彩なコンテンツを展開。

スポーツビジネスに携わる方や、異業種連携に関心をお持ちの方にとって、次なるコラボレーションのきっかけとなる場です。スポーツ団体の皆さま、スポーツ団体との共創にご興味のある企業、スタートアップの皆さまのご参加をお待ちしております。

■開催概要

日時 2025年12月18日（木） 13:00～18:00

会場 Tokyo Innovation Base（東京都千代田区丸の内3-8-3）

JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」京橋口｜徒歩1分、東京メトロ有楽町線「有楽町駅」D9出口すぐ

開催形式 オフライン限定（オンライン配信なし）

プログラム内容 ※当日までに変更の可能性がございます

・スポーツと他産業が交差する、共創の最前線を知る、9プロジェクトの「COLLABORATION PITCH」

・登壇者との交流を通じて共創プロジェクトへの理解を深め、情報交換の場「EXHIBITION」

・登壇者・参加者との交流から生まれる、新たな繋がりを創出する「NETWORKING」

参加費 無料（事前申込制）

参加対象

・スポーツ×他産業の連携でさらなる社会実装をアシストできる企業・団体の方

・スポーツ×他産業の連携による可能性を探索されたい方

・スポーツ×他産業の先進的な事例に興味があり事例を知りたい方

・スポーツビジネスにおける情報発信に興味がある方

・スポーツに限らず新規事業開発や社会課題の解決に取り組もうとしている方

※本カンファレンスは、スポーツ団体・チーム、自治体、企業、メディア関係者の皆さまを対象としています。

参加申込 https://forms.gle/rPrJvJjsa4BphB6LA(https://forms.gle/rPrJvJjsa4BphB6LA)

□スポーツ庁×eiicon

『SPORTS OPEN INNOVATION BUSINESS DEVELOPMENT 2025』

参画9チーム・プロジェクト

「COLLABORATION PROGRAM」（スポーツ団体が共創パートナーとともに推進する取組）

＜既存ビジネスの拡大＞4プロジェクト

「スポーツ×防災」アビスパ福岡が防災ハブに。災害対策モデルAvispastyleを確立

アビスパ福岡（サッカー J1：福岡県福岡市）

× 東京海上日動火災保険株式会社



「スポーツ×IT活用」視覚障がい者の外出機会拡大へ、ITと福祉を融合したサービスを開発

NPO法人 日本ブラインドサッカー協会（ブラインドサッカー(R)︎：東京都）

× 株式会社ソニックガーデン

「スポーツ×人流分析」スポーツ×人流分析で地域課題を解決するスタジアム運営を実現

いわきFC（サッカー J2：福島県いわき市）

× LocationMind株式会社、株式会社YELLOW

「スポーツ×Web3」試合連動のスタジアムNFTが切り拓く、ファン・企業・クラブの新たな共創モデル

鎌倉インターナショナルFC（サッカー 神奈川県社会人サッカーリーグ1部：神奈川県鎌倉市）

× 株式会社GALLUSYS

＜新規ビジネスの構築＞3プロジェクト

「スポーツ×しごと力育成」スポーツ×就労支援で秋田の未来を創る多機能モデルを確立

秋田ノーザンハピネッツ（プロバスケットボール B1リーグ：秋田県秋田市）

× 株式会社スクールファーム河辺

「スポーツ×性格診断」性格診断「ベルフレ」により、多様性の理解を推進する低ストレス社会の実現に挑戦

ベルテックス静岡（プロバスケットボール B2リーグ：静岡県静岡市）

× 株式会社トワール

「スポーツ×アクセス向上」スタジアムへのアクセスを向上させ、より快適で楽しい試合観戦を体験

ルリーロ福岡（ジャパンラグビー リーグワン：福岡県うきは市）

× 西部ガスホールディングス株式会社、チャリチャリ株式会社

「CO-CREATION PROGRAM」

（スポーツ団体が新たなパートナー企業を募集し、採択後は共創パートナーとともに推進する取組）

※10月19日（日）にパートナー企業募集を締切。書類選考・面談選考・パートナー企業決定を経て、共創の取り組みを発表いただきます。

＜既存ビジネスの拡大＞1スポーツ団体

ガイナーレ鳥取（サッカー J3：鳥取県米子市）

＜新規ビジネスの構築＞1スポーツ団体

SAGA久光スプリングス（女子バレーボール SVリーグ：佐賀県鳥栖市）





□今後のスケジュール

2026年3月上旬に各プロジェクトの成果を発表するイベント（成果発表会）を都内にて開催する予定です。





■令和7年度スポーツ産業の成長促進事業「スポーツオープンイノベーション推進事業」について

スポーツ産業の成長化を促し、スポーツへの投資促進やスポーツの価値高度化を図るとともに、他産業の価値高度化や社会課題の解決につながる新たな財・サービスを創出する社会の実現のためには、スポーツと他産業が連携しスポーツの場におけるオープンイノベーションを促進する取組が必要不可欠です。

スポーツ庁では、１.スポーツ団体（リーグ、中央競技団体、クラブ・チーム等）や企業、地方公共団体等の関係者によるネットワーキングのためのカンファレンスの開催や、２.スポーツ団体と企業やスタートアップ等の事業者との連携による新事業創出等を支援するアクセラレーションプログラム等を実施してきましたが、引き続きスポーツ産業の成長や他産業との連携による価値創出を一層促進するためには、スポーツオープンイノベーションの基盤形成と先進事例形成に取り組むことが重要であると考えています。

本年度は、ビジネス構築段階と成長段階にわけてアクセラレーション支援を行います。

スポーツ庁×eiicon『SPORTS OPEN INNOVATION BUSINESS DEVELOPMENT 2025』

https://sports-open-innovation-bd2025.mext.go.jp

□本取組に関するご質問・お問い合わせ

SOIP運営事務局（主催：スポーツ庁 運営：株式会社eiicon）

TEL：03-6670-3273

Mail：SOIP（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

【 スポーツ庁 × eiicon 】『SPORTS OPEN INNOVATION BUSINESS DEVELOPMENT 2025』スポーツチーム2団体が新規パートナーの募集を開始！（2025年9月29日プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000792.000037194.html

