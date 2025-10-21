アイウェアセレクトショップ「POKER FACE」がトレンドの発信地・下北沢に路面店をオープン。35周年を迎える老舗ショップが、アイウェアをアイコンとしたライフスタイルを提案

株式会社POKER FACE

株式会社POKER FACE（東京都港区）は、2025年10月31日（金）、ファッションとカルチャーの交差点として知られる下北沢に、「POKER FACE下北沢店」をオープンします。

厳選したブランドと、確かな技術を持つスタッフのサポート。下北沢で自分らしいアイウェアに出会える。

同店は、下北沢駅東口から徒歩3分という好立地に位置し、ゆったりとした店内空間を展開。グローバルに支持されるJULIUS TART OPTICAL、MOSCOT、EYEVANといった名門ブランドをはじめ、アイウェア界の重鎮である故マックス・ピティオンのヘリテージを現代にアップデートした「MAX PITTION」、都内POKER FACE初展開となる「BuddyOptical」など、約16ブランド・多数のコレクションをラインアップ。単なる視力補正ツールではなく、個性とスタイルを表現するポータルとしてのアイウェアを提案します。

さらに、確かな技術を持つスタッフによる視力検査・フィッティング対応で、一人ひとりに最適なアイウェアをコンサルティング。ブランドファンのみならず、アイウェア初心者にも気軽に訪れていただけるショップを目指します。

MOSCOT

EYEVAN 7285

JULIUS TART OPTICAL

EYEVAN

999.9

TOM FORD

ayame

先行初公開：POKER FACE 35周年別注モデル

11月8日（土）より、全国のPOKER FACE各店およびオンラインストアで発売予定の“35周年記念モデル”を、下北沢店でいち早くご覧いただけます。名だたるブランドとのコラボレーションによる特別仕様モデルです。

999.9

PF-35M 56,100円

999.9

PF-35NPM 50,600円

EYEVAN

Trader 52,800円

ayame

SIX 49,500円

オープニング企画・キャンペーン

下北沢店限定 10%ポイントバックキャンペーン

オープン日から11月13日（木）までの期間中、POKER FACEメンバーズの会員証をご提示のうえご購入の方に、当日使える10%分のポイントを還元いたします（※一部割引商品は対象外、他割引との併用不可。本登録が必要／当日入会可）。

ノベルティプレゼント

オープン日より眼鏡・サングラス購入の先着100名様に、下北沢の人気焼き菓子店「YOYO」のクッキーをプレゼントいたします。

■店舗概要

店舗名：POKER FACE 下北沢店

オープン日：2025年10月31日（金）

所在地：〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-35-2 第3シンヤシキビル102号

アクセス：下北沢駅 東口より徒歩3分

営業時間：11:30～19:30

取扱ブランド：

MOSCOT／JULIUS TART OPTICAL／EYEVAN／ayame／BLANC／EYEVAN 7285／TOM FORD／ENALLOID／BuddyOptical/MAX PITTION/THE WHITE SCREEN／999.9／A.D.S.R.／Eyevol／MAX PITTION／BuddyOptical／LunettaBADA／NEW.／SHURON

POKER FACEについて

「上質なスタンダード」をキーワードとして優れた機能とファッション性を兼ね備えた アイウェアをセレクト。国内外のハウスブランドから、希少なハンドメイドフレーム、 ポーカーフェイスだけの独占販売ブランドまで豊富に品揃えています。

株式会社POKER FACE

東京都港区西麻布2-24-11 麻布ウエストビル2階

公式サイト https://www.pokerface-web.com/

