【１１．８（土）・９（日）第２０回 医療の質・安全学会学術集会】ＳＯＭＰＯリスクマネジメントが非接触型患者アンケートシステム「ＨＹＯＵＫＡ」を展示

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

医療安全の実現に向けてサービスを展開するＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社（本社：東京都新宿区 、代表取締役社長：中嶋 陽二）は、１１月８日（土）・９日（日）開催の「第２０回 医療の質・安全学会学術集会」にて、非接触型患者アンケートシステム「ＨＹＯＵＫＡ」を展示します。

ＳＯＭＰＯリスクマネジメントでは、医療機関における患者サービスの質向上に貢献し得るものとして、ＨＹＯＵＫＡを取り扱っています。来場者の皆さまにも実際に体験いただけますので、ぜひお立ち寄りください。

第２０回 医療の質・安全学会学術集会 概要

【会期】 ２０２５年１１月８日（土）・９日（日）

【会場】 京都市勧業館みやこめっせ

企業ブース付近（ドリンクコーナー横）に設置します。

※入場には本学術集会の参加登録が必要です。

【学会事務局】一般社団法人 医療の質・安全学会

＜第２０回 医療の質・安全学会学術集会 公式ＨＰ＞

https://convention.jtbcom.co.jp/20jsqsh/index.html

「ＨＹＯＵＫＡ」概要

「ＨＹＯＵＫＡ」は以下の特長を持った新しいタイプの患者アンケートです。

- 非接触で衛生面でも安心

ジェスチャーで回答することができるので、衛生面でも優れています。

- 楽しくインタラクティブなアンケート

タブレット上でキャラクターが呼びかけたり、ジェスチャーで楽しみながらアンケートに参加してもらうことで、高い回答率も期待できます。

- 少ない質問で効率よくインサイトを収集

回答者の属性や、質問への回答状況に応じて、次の質問を変えることができるので、効率的なアンケートが可能です。

- 毎月レポートを発行

毎月結果をサマリーしたレポートが発行されるので、分析の手間がありません。

ＨＹＯＵＫＡ

＜問い合わせ先＞

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

（サービス内容に関するお問い合わせ先）

医療・介護コンサルティング部 ［担当：関］

HP お問い合わせフォーム https://www.sompo-rc.co.jp/contact/form/(https://www.sompo-rc.co.jp/contact/form?contact_type_ids=1&service_cate1_id=13&service_cate2_id=95)

※ お問い合わせ種別「サービスメニューについて」⇒大カテゴリ 「医療・介護」 ⇒

中カテゴリ 「医療」 を選択してください。