マウザー、Arduino UNO Qプラットフォームの取り扱いを開始

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Arduino(R)(https://www.mouser.jp/manufacturer/arduino/)（本社：スイス・チアッソ）の新製品UNO Qプラットフォーム(https://www.mouser.jp/new/arduino/arduino-uno-q-platform/)の取り扱いをオンライン（mouser.jp）にて開始いたしました。本製品は、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を融合させた革新的なプラットフォームで、イノベーションを実現する理想的な基盤を提供します。

マウザーで取り扱うUNO Q(https://www.mouser.jp/new/arduino/arduino-uno-q-platform/)は、デュアルブレイン（dual brain）プラットフォームを採用しており、Linux(R) Debianを実行可能なQualcomm(R) Dragonwing(TM) QRB2210マイクロプロセッサと、STMicroelectronics(https://www.mouser.jp/manufacturer/stmicroelectronics/)のSTM32U585(https://www.mouser.jp/new/stmicroelectronics/stmicro-stm32u5/)リアルタイム・マイクロコントローラを組み合わせています。統合AIアクセラレーション、高効率なパフォーマンス、そしてカメラ・ディスプレイ・オーディオ対応機能を備えたQRB2210マイクロプロセッサは、次世代のロボティクス(https://resources.mouser.com/robotics)やIoT(https://resources.mouser.com/iot)製品向けに設計されています。クアッドコア2.0GHz CPU、Adreno GPU、2基のISPを搭載するUNO Qは、マシンビジョンなどの高度な機能を備えた、コンパクトでコスト効率の高いプラットフォームです。



ABX00162(https://www.mouser.jp/ProductDetail/Arduino/ABX00162?qs=4dK74SdgGtzbs%2F%2FqXi5S4w%3D%3D) UNO Qは、2GBのRAMと16GBのオンボードeMMCストレージを搭載しています。あらかじめ搭載されているArduino App Labは、開発者がAI搭載ソリューションを迅速に発想・試作・製品化できるよう設計されたオープンソースプラットフォームです。さらに、Arduino App LabとEdge Impulseプラットフォームのシームレスな統合により、AIモデルの構築、チューニング、最適化のプロセスが効率化・高速化されます。これにより、物体・人物検出、異常検知、画像分類、環境音認識、キーワード検出など、幅広い機能を実現しています。

UNO Qには、デュアルバンドWi-Fi(R) 5（2.4／5GHz）およびBluetooth(R) 5.1に対応した無線モジュールがあらかじめ搭載されており、ワイヤレス接続を容易に実現します。さらに、従来のUNOヘッダー、高速ボトムヘッダー、およびQwiic I2Cコネクタを備えており、拡張性にも優れています。また、電源供給入力および映像出力に対応したUSB Type-C(R)コネクタ、8×13のLEDマトリクスも搭載しており、視覚的な表現やフィードバックの作成が可能です。





Arduino UNO Qプラットフォームの詳細は、下記よりご確認ください。

https://www.mouser.com/new/arduino/arduino-uno-q-platform/(https://www.mouser.com/new/arduino/arduino-uno-q-platform/)

Arduino UNO Qは、最近マウザーのBench Talkブログ記事で紹介されました。記事は下記をご覧ください。

https://resources.mouser.com/bench-talk-for-design-engineers/uno-q-marks-exciting-new-chapter-for-arduino/(https://resources.mouser.com/bench-talk-for-design-engineers/uno-q-marks-exciting-new-chapter-for-arduino/)



マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources/)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

