東京ディズニーリゾート(R)・ オフィシャルホテル「舞浜ビューホテルby HULIC」で、近距離モビリティ「ウィル」の移動サービスが導入

WHILL Inc

WHILL株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：杉江理、以下「WHILL社」）は、東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテルの舞浜ビューホテルby HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹、運営：ヒューリックホテルマネジメント株式会社、以下「舞浜ビューホテル by HULIC」）において2025年10月22日（水）より、免許不要で歩行領域を走行する近距離モビリティ「WHILL（ウィル）」を活用した移動サービス「WHILLモビリティサービス」を運用開始することを発表いたします。ホテル館内や近隣の著名なレジャー施設をはじめとする観光エリアにおいて、年齢や体力に関わらずすべてのお客様が自分のペースで移動し、お連れの方と気兼ねなく満喫できる滞在体験を提供します。

舞浜ビューホテル by HULICは今秋、ホテル名称を変更し、「つむぐ」を新たなコンセプトに掲げリブランドオープンしました。どなたにとっても心地よくやすらぎ、想い出に残るひとときを提供する一環として、老若男女を問わずあらゆる方が快適に滞在できるインクルーシブな移動環境の整備を進めています。その取り組みの一つとして、安心安全設計でどなたでも簡単に操作できるウィルの導入に至りました。

ウィルは免許不要の電動4輪モビリティで、歩行者と同じ速度で歩行領域を走行します。今回、走行安定性に優れ、長時間乗っていても疲れにくい設計のプレミアムモデル「WHILL Model C2」が採用されました。乗る人を引き立たせる洗練されたデザインのほか、人通りの多い場所でも安心して移動できる、その場旋回可能な小回り力、直感的な操作性により年齢や体力などの身体状況に関わらずあらゆる方にとって使いやすい点が特徴です。5cmの段差乗り越え能力や10°の傾斜を一定の速度で上り下りできる安全性、石畳や凸凹道などの走破性にも優れ、さまざまな路面環境も快適に移動できます。

製品について：https://whill.inc/jp/

ホテル館内や客室フロアの移動はもちろん、ホテル発の無料シャトルバスやモノレールを利用し、近隣のレジャー施設・観光エリアへもウィルに乗ったままの移動が可能となります。

高齢化の加速などを背景に、移動に不安や不自由さを抱える方も気軽に旅行を楽しめる環境づくりが観光業界の課題となっています。観光庁の調査によると、国内のユニバーサルツーリズム市場は約2.1兆円（注1）と推計され、移動や宿泊などにおける不便さが解消された場合、約8,800億円もの国内旅行諸費額の押し上げ効果（注2）が見込まれています。

今回のような移動サービスの導入により、これまで家族や同行者に気兼ねしてパーク内や旅行を十分に満喫できなかった方も、自分のペースで行きたい場所へ向かえるようになります。さらに、手押しの車椅子に比べて介助の負担が軽減されるため、同行する方にとっても安心して旅行を楽しむことができます。

今後も舞浜ビューホテル by HULICとWHILL社は、誰もがいつでもどこでも近距離移動を楽しみながら、安心快適に過ごすことができるインクルーシブな社会の実現に向けて連携を深めてまいります。

注1,2：観光庁「ユニバーサルツーリズムに関する調査業務」（2023年、https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001754475.pdf）

■舞浜ビューホテル by HULIC WHILLモビリティサービス概要

舞浜ビューホテルby HULIC 公式HP：https://www.viewhotels.co.jp/maihama/

■WHILLモビリティサービスについて

安心安全設計の近距離モビリティを施設内外に導入できる法人向けサービスです。保険/メンテナンス・機体管理システムをパッケージ化することで、運営者様の導入負担を軽減するとともに、導入先の環境にも柔軟に対応した体制を整えています。導入法人側は安心快適に機体管理や安定運用ができ、お客様の滞在体験を向上できます。

詳細：https://whill.inc/jp/mobility-service/how-it-works/onsite-fleet-service

フォームでの問い合わせ：https://whill.inc/jp/mobility-service/contact

＜舞浜ビューホテル by HULICについて＞

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。東京ディズニーリゾート(R)内に位置しており、東京ディズニーランド(R)や東京ディズニーシー(R)へのアクセスに大変便利です。

＜WHILL社について＞

WHILL社は「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションに、近距離移動のモビリティ・ソリューションでグローバルNo.1を目指しています。ハードウェアとソフトウェアを融合させたサービス体験で、身体状況や年齢などに関わらず、誰もが自由かつ快適に移動や外出を楽しめる世界の構築を進めています。