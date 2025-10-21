【第一弾】IPSA x MAISON SPECIALが贈る、スペシャルなホリデーコレクション。イプサのベストセラーアイテムが、ホリデーシーズンだけの特別な限定デザインとして登場！

株式会社イプサ

イプサは、日本のファッションブランド「MAISON SPECIAL」とのコラボレーションによるホリデーコレクション「IPSA with MAISON SPECIAL」を発売いたします。第一弾として、2025５年11月4日（火）に、イプサのベストセラー商品であるスティック状美容液「ザ・タイムＲ デイエッセンススティックe」と、日中の化粧直し専用のプレストパウダー「コントロールパウダー」がプレイフルなデザインをまとい限定パッケージになって、数量限定で発売します。

「MAISON SPECIAL」は、世界中の産地が持つ素晴らしい素材・技術と先進的なデザインを融合させ、一日をいつもと異なる特別な日常へと創り出すアイテムを生み出し、トレンド感のあるエッジィなデザインで人気を集めています。今回のコラボレーションでは、「MAISON SPECIAL」が掲げる「SPECIAL IS YOUR STANDARD.」という理念と、イプサの「その人だけの美しさを引き出す」という理念が共鳴し、ホリデーシーズンを彩る特別なホリデーコレクションが誕生しました。

真冬の肌は、気温や湿度の低下、生活リズムの乱れなどでうるおいを失いやすく、疲れた印象になりがちです。そんな過酷な環境から肌を守り、ホリデーシーズンを生きいきと楽しめるスペシャルなラインナップをご用意しました。たっぷりのうるおいで肌と心を満たし、HAPPYな気分へ導くホリデーシーズン限定アイテムは、自分へのご褒美や大切な人へのギフトとしても最適です。

商品概要（限定品3種） ※すべて数量限定、なくなり次第終了

（左から）ザ・タイムR デイエッセンススティックe GR,、ザ・タイムR デイエッセンススティックe OR, コントロールパウダーセット

イプサ ザ・タイムＲ デイエッセンススティックe 2種（OR・GR)

日中のカサつく肌をひと塗りでなめらかに整える、みずみずしいスティック状美容液。

□容量・価格：各9.2g 税込各3,410円 ※希望小売価格 （本体 3,100円）

□発売: 2025年11月4日（火）

店頭・公式オンラインショップ：10月21日（火）より予約受付開始

イプサ コントロールパウダーセット

4色のパウダーが乱れた光バランスを整え、透明感を高める化粧直し用パウダー

□容量・価格：8.5g 税込4,950円 ※希望小売価格 （本体4,500円）※コントロールパウダーセットは、限定ケース・コントロールパウダー・ブラシorパフの3点セットとなります。ケースのみ限定品

□発売: 2025年11月4日（火）

店頭・公式オンラインショップ：10月21日（火）より予約受付開始

キャンペーン ストーリー

イプサは、1986年の創業以来、他の誰とも違う１人ひとりのアイデンティティを尊重し、その人だけの美しさを引き出すことを目指してきました。誰かが決めた美しさを追い求めるのではなく、あなただけの「個」の美しさを大切にすること。それが私たちの使命です。

この理念に共感したのが、「SPECIAL IS YOUR STANDARD. / SPECIALな日常を創り出していく」をコンセプトに掲げる「MAISON SPECIAL」です。

この共鳴から生まれたコラボレーションでは、ホリデーシーズンを彩る遊び心あふれるデザインを、日常使いできるアイテムに落とし込みました。日中の保湿やメイク直しに最適なアイテム、そして日常使いにぴったりのコスメポーチやコスメマルチリングは、あなたの特別な美しさを引き出すためにデザインされています。

Spark Special

あなただけの特別な美しさ。他にはない特別なモノ。

ホリデーシーズンのSPECIALな日常。

特別が、輝き出す。

デザインコンセプト

「IPSA」と「MAISON SPECIAL」の共通する理念である「あなただけの特別な美しさ」をデザインで表現するために、異なるものや対照的な要素を並べて配置し、内なるものや深い意味を引き出すアプローチを採用しました。美しさの多様性を尊重し、1人ひとりの個性を反映するために、多彩なカラーシステムと有機的なビジュアルエレメンツを用いています。このデザインは、特別な日常を創り出すMAISON SPECIALの哲学と、イプサのスキンケアの理念を融合させたものです。

―MAISON SPECIAL

イプサ ザ・タイムＲ デイエッセンススティックe OR

イプサ ザ・タイムＲ デイエッセンススティックe GR

イプサ コントロールパウダーセット

「MAISON SPECIAL」について

2019年にデビューしたメンズ・ウィメンズ向けアパレルブランド。

”ハイファッションとハイファクトリー”相反するものを掛け合わせて融合させることにより、新しい価値のファッション“NEW MIX FASHION ”を展開。SPECIAL IS YOUR STAN DARD.をコンセプトに、世界中のそこにしかない技術や素材に今を捉えた先進的/機能的デザインをのせて、あなただけのSPECIALな日常を創り出していきます。

ウェブサイト: www.maisonspecial.co.jp

Instagram：@maisonspecial_women/ @maisonspecial_men

