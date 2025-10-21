クラウドストライク合同会社

※この資料は米国にて2025年9月17日に発表されたプレスリリース(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/falcon-for-it-risk-based-patching-accelerates-cybersecurity-and-it-consolidation-on-crowdstrike/)の抄訳です。





クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)（NASDAQ：CRWD）は本日、Falcon(R)プラットフォーム(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/)でのサイバーセキュリティとIT統合を促進する、Falcon(R) for IT(https://www.crowdstrike.com/en-us/platform/falcon-for-it/)のリスクベースパッチ適用を発表しました。AIを活用したリスクベースパッチ適用とFalcon(R) Exposure Management(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/exposure-management/)を組み合わせることで、単一のコンソールとワークフローを通じて、最も重要な脆弱性を特定、優先順位付け、修正できるため、安全で大規模なパッチ適用が加速され、サイバーセキュリティの枠を超えたクラウドストライクのプラットフォームにおけるリーダーシップが拡大します。

クラウドストライクで最高技術責任者を務めるエリア・ザイツェフ（Elia Zaitsev）は次のように述べています。

「攻撃者は既知の脆弱性を数分以内に悪用しますが、ほとんどの組織ではセキュリティ部門とIT部門のサイロ化によって修正が遅れ、危険なギャップが生じます。Falcon for ITのリスクベースパッチ適用を使用すると、リスクを優先順位付けした共有ビューを使用してチームとプロセスを統合できるため、最初に何を修正すべきかがわかり、実際に修正できるようになります。これはリスク軽減の最終段階であり、長期間にわたって組織による対応の遅れを生じさせてきたサイロを排除することで、攻撃者が悪用するギャップを埋めます。安全管理機能が組み込まれているため、ITチームは自信を持って迅速かつ安全に大規模なパッチ適用ができます」

セキュリティ部門とIT部門のギャップを埋める

脆弱性管理は、ツールだけでなく、チームやプロセスによっても断片化されています。セキュリティ部門では、脆弱性の発見に1 つのツールセットを利用していますが、IT部門ではパッチの展開に別のツールセットを利用します。このような断絶は、発見されたものと修正されたものとの間に盲点を生み、エージェントの重複が複雑さを増し、ハンドオフの遅れが攻撃者にパッチの適用されていないシステムを悪用する機会を与えてしまいます。その結果、リスクが長引く一方で、攻撃側の動きは速くなります。

識別から修復までを1つのプラットフォームで行う

クラウドストライクは、セキュリティ部門とIT部門間のサイロを排除します。Falcon Exposure Managementは、攻撃者のアクティビティと実際の攻撃パスに基づいて、最も悪用される可能性の高い脆弱性を優先します。Falcon for ITのリスクベースパッチ適用は、このインサイトをアクションに変え、パッチセーフティスコアとセンサーインテリジェンスを使用してAIを活用したパッチ適用を実施し、リスクを迅速かつ安全に修復します。これらをFalconプラットフォーム上で連携させることで、脆弱性の把握と修正の間のギャップが解消され、セキュリティ部門とIT部門に1つの統合ワークフローが提供され、攻撃者が悪用する前にリスクを軽減できます。

お客様のメリット

Falconプラットフォーム上の Falcon for ITリスクベースパッチ適用は、以下のメリットをもたらします。

- AIを活用したパッチの優先順位付け：クラウドストライクの攻撃者インテリジェンスとExPRT.AI(http://exprt.ai/)スコアリングは、実際に悪用される可能性に基づいて脆弱性に優先順位を付けるため、ITチームは最も重要な脆弱性にパッチを適用できます。- ビジネスに合わせた安全なパッチ適用：パッチセーフティスコアとセンサーインテリジェンスにより、パッチセーフティスコアとセンサーインテリジェンスにより、チームはダウンタイムなしで重要なシステムを更新できるという自信が得られます。- 統合ワークフロー：シングルエージェント、シングルコンソールのFalconプラットフォームは、セキュリティ部門とIT部門全体で断片化されたツールを置き換え、共有ワークフローを構築することで、コラボレーションを加速し、複雑さとコストを削減しながら、より迅速で正確な修復を可能にします。

Falcon for ITリスクベースパッチ適用の詳細については、ブログ(https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/falcon-for-it-redefines-vulnerability-management-with-risk-based-patching/)とこちら(https://www.crowdstrike.com/en-us/platform/falcon-for-it/)をご覧ください。

CrowdStrikeについて

CrowdStrike(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)（NASDAQ：CRWD）は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業リスクを考える上で重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブのプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。

CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security Cloudおよび最先端のAIを搭載し、リアルタイムの攻撃指標、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の戦術、企業全体からの充実したテレメトリを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性の可観測性を提供します。

Falconプラットフォームは、軽量なシングルエージェント・アーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンスを提供し、複雑さを低減し即座に価値を実現します。

CrowdStrike: We stop breaches.

詳細はこちら：https://www.crowdstrike.com/ja-jp/

(C) 2025 CrowdStrike, Inc. 無断複製および転載を禁じます。CrowdStrikeおよびCrowdStrike FalconはCrowdStrike, Inc.が所有する標章であり、米国および各国の特許商標局に登録されています。クラウドストライクは、その他の商標とサービスマークを所有し、第三者の製品やサービスを識別する目的で各社のブランド名を使用する場合があります。