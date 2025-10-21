【年末年始は東京のパノラマビューと楽しむディナー＆ランチ】／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留（所在地：東京都港区東新橋1-6-3、総支配人：笠原邦芳）の24Fオールデイダイニング「ハーモニー」では、年末年始を祝うのにふさわしい特別なディナーと初詣後のご家族の会食に最適な和洋折衷のニューイヤーランチブッフェを用意します。ランチでは1月3日（土）と4日（日）の2日間限定でお子様に喜ばれるテーブルマジックも実施します。

全7品が楽しめる「年末年始ディナー」

■ 年末年始ディナー

年末年始2日間限定のディナーです。この日のためにシェフが特別に用意した全7品のコースを東京の煌めく夜景とともに楽しめます。

期間：2025年12月31日（水）、2026年1月1日（元日）

店舗：24F オールデイダイニング「ハーモニー」

時間：17:30～/18:00～/20:00～/20:30～ ※120分制

料金：お一人様 18,000円

予約・問合せ：03-6253-1130（10:00～18:00）

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/news/5js8cj2vr8/

〈年末年始ディナーメニュー〉

アミューズ ：新春を祝う紅白の一皿 白いじゃがいものブルーテに咲く薔薇サーモンといくらの雫

冷製オードブル：柚子薫る鯛のカルパッチョ

温製オードブル：鴨のコンフィと和風あおさリゾット

温製オードブル：フォアグラとコンソメ 洋風茶わん蒸し

魚料理 ：海の幸のおせち オマール海老のポワレ 金目鯛のバプール ムールマリニエール

肉料理 ：新年の祝祭 牛フィレ肉と国産牛サーロインのポワレ トリュフソースとともに

デザート ：和栗モンブランタルト抹茶アイスクリーム添え、コーヒーまたは紅茶

■ ニューイヤーランチブッフェ

お正月らしいお料理も取りそろえたタパスカクテル、サラダにパスタ、お子様が喜ぶピザだけでなく洋風のお雑煮やカレーも食べ放題です。新年を祝うメイン料理として3種の肉料理の盛合せを用意するほか、和風スイーツなど4品を盛り合せたデザートをお席へお届けします。また、1月3日（土）と4日（日）の2日間限定イベントとして、各テーブルにマジシャンが伺い、目の前でテーブルマジックを披露。新春を祝うお料理とともに思い出に残るひとときを演出します。

期間：2026年1月1日（元日）～1月4日（日）

店舗：24F オールデイダイニング「ハーモニー」

時間：11:30～/12:00～/14:00～/14:30～ ※120分制

料金：お一人様 大人7,000円、小学生3,000円、未就学児1,500円

※中学生以上は大人料金、４才～6才までは未就学児料金（3才以下は無料）

予約・問合せ：03-6253-1130（10:00～18:00）

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/news/5js8cj2vr8/

和洋折衷で、ご家族皆が楽しめるお料理が揃う「ニューイヤーランチブッフェ」

〈ニューイヤーランチブッフェメニュー〉

ブッフェスタイル

タパスカクテル

・黒豆と栗きんとんのクリームチーズカナッペ ・合鴨のロースト西京味噌ソース

・鱈のフリットと里芋の醤油バルサミコソース ・伊達巻きと有頭えび柚子の香り

・鯛のカルパッチョハーブとジンジャーのソース ・ゴボウの冷製スープ

・マグロ・アボカド・ヨーグルトソースのグラスオードブル ・東京農家野菜のピクルス

・スモークサーモンイクラ添え ・チキンテリーヌとキャロットラぺ

パスタ＆ピザ

・ツナとアスパラガスのトマトパスタ ・サーモンとほうれん草のピザ

サラダ

紅白オニオンと冬野菜のサラダ

スープ＆カレー

トマト風味の洋風お雑煮バー＆国産牛すじのカレー

コーススタイル

メイン料理３種盛合せ

・奥州いわいどりのフリカッセ ・ローストビーフ ・鯛とえびのロワイヤル

デザート４種盛合せ

・白玉ぜんざい ・黒豆のパウンドケーキ

・和栗モンブラン ・抹茶アイスクリームとフルーツ

料金には消費税・サービス料が含まれます。 ※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

24Fオールデイダイニング「ハーモニー」の一部の席からは東京タワービューも楽しめます。

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留について

「NEW YORK AMBIENCE」がコンセプトのモダン＆スタイリッシュなホテル。高層階の客室は天井が高くエグゼクティブのための洗練された空間で、煌めく夜景が都心ステイならではの安らぎと贅沢な癒しを提供いたします。オープンキッチンでシェフたちが腕を振るうレストランや都会の喧騒を忘れさせるバーが揃います。複数路線の駅と地下通路で繋がり、空港からもアクセス至便。

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留外観

所在地：東京都港区東新橋1-6-3

客 室 数：480室

館内施設：レストラン、バー、宴会場、会議室

アクセス：JR「新橋」駅（汐留口)・都営浅草線「新橋」駅 徒歩約3分

東京メトロ「新橋」駅 徒歩約5分

都営大江戸線「汐留」駅（2番出口）・ゆりかもめ「汐留」駅徒歩約1分

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/

TEL：03-6253-1111（代表）

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。