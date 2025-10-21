パーソルビジネスプロセスデザイン、ローカル環境でAIエージェントやチャットボットなどのAIアプリを活用できる「プライベートAIサービス」を提供開始

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸、以下「パーソルビジネスプロセスデザイン」）は、セキュリティ上の理由でクラウド環境のAIを導入できない組織や、機密情報を扱う業務を対象に、ローカル環境でAIエージェントやチャットボットなどのAIアプリを活用し、生産性向上を支援する「プライベートAIサービス」の提供を開始します。

本サービスは、外部のインターネットを経由することなく、企業のローカルネットワーク内で安全にAIを活用可能な環境を提供します。すべてのデータ処理がローカル環境内で完結するため、機密情報の外部流出リスク等を排除することが可能です。さらにその環境で、パーソルビジネスプロセスデザインの「AIエージェント導入・活用コンサルティングサービス*1」や「ゼロ化*2」などの生産性向上支援サービスの提供や、業務に合わせた業務用AIアプリケーションを開発します。 本サービスにより、これまでセキュリティ上の理由でAIの導入が難しかった領域にもAIを活用することが可能になり、広範囲な業務の効率化を実現します。



*1AIエージェントの導入・活用コンサルティングサービス ｜パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(https://www.persol-bd.co.jp/service/salesmarketing/ai-agent-service/)

*2ゼロ化 ｜パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(https://www.persol-bd.co.jp/service/salesmarketing/zero/)

■背景

現在、企業のAI導入はクラウドサービスとして提供されているAIを活用することが主流ですが、セキュリティ上の理由で導入が困難、あるいは活用範囲に制限があるという課題を抱える企業・組織も少なくありません。一方で、オンプレミスで提供されるAIサービスは高額な投資が必要という課題があります。

こうした課題を解決するために、手軽に導入可能な「プライベートAIサービス」を提供します。

■サービス内容

本サービスは、ローカルネットワーク内での動作を可能にするAI活用環境の提供から、その環境で実現する業務生産性向上のためのサービス/アプリケーション開発や保守、24時間サポート、さらにAI活用の定着支援までを包括的に提供します。これらのサービスはAIの専門知識を有するプロフェッショナルが伴走型で支援します。

1.AI利用環境の提供

安価で導入可能なNVIDIA DGX Spark*3を活用し、安全に社内でAIを利用可能な環境を構築します。OSS(オープンソースソフトウェア)のLLM(大規模言語モデル、例:OpenAI社の[gpt-oss」等）のほか、手軽にAIエージェント構築が可能なDify*4などもご活用いただけます。

*3 NVIDIA社が提供するAI開発・利活用向けの世界最小のAIスーパーコンピューター

*4オープンソースのAIアプリケーション開発プラットフォーム

2. AIを活用した生産性向上支援サービスの提供

AIを活用し、“人”が行っていた日常業務の判断から実行までを包括的に自動化する「AIエージェント導入・活用コンサルティングサービス」や、AIやそのほかのテクロジーを掛け合わせて“人”の工数を徹底的に“ゼロ”に近づける「ゼロ化」などのサービスをローカル環境のAIを活用して提供します。機密情報を安全に扱うことが可能なため、これまでAIの適用が難しかった業種・業務でも支援が可能になります。また、個別の業務に最適化したAIアプリケーション開発も提供します。

3.サポート体制

専門的な研修を受けたスタッフによる24時間問い合わせが可能なサポート窓口を設置し、AIの利用環境として稼働する端末や、個別業務向けに開発したアプリケーションの不具合等の問い合わせに対応します。また、AIを活用した業務運用の定着サポートとして、専任のAIコンサルタントによる研修やワークショップを実施し、内製化や業務への定着・浸透をサポートします。

プライベートAIサービス全体図

主な業界と提供予定内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124841/table/138_1_15bc5185c73c60cb7e976133fd58fc7c.jpg?v=202510210157 ]■「プライベートAIサービス」はこちら

パーソルビジネスプロセスデザインでは、あらゆる業種・業界のDXを推進にむけた「ゼロ化」サービスを提供しています。「ゼロ化」とは、ビジネスプロセスにおける工数を徹底的に“ゼロ”に近づけ、広範囲にわたるプロセスDXを実現する考え方です。この理念のもと、当社は企業のDXや業務変革に向けた高度なソリューションデザインから、開発・PoC（概念実証）、業務実装・定着化までをワンストップで支援し、企業が抱える幅広い課題に対応しています。これまで培ってきた経験と知見を活用しながら、業務やツール連携型の自動化ソリューションを提供する各種パートナー企業とも連携し、さらにミドルバック業務を含む多様な領域のお客様に対して高品質なDXサービスを提供してまいります。

今後も「ゼロ化」によるプロセスDXを通じて、単に現場の生産性を向上させるだけでなく、中長期的な企業価値の向上にも貢献してまいります。

■パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社について＜https://www.persol-bd.co.jp/(https://www.persol-bd.co.jp/)＞

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、プロセスデザイン力や組織・人材マネジメント力、人材育成力の3つの力に、AIなどのテクノロジーを掛け合わせ、お客様の課題に寄り添ったBPOサービスを提供しています。「あらゆる仕事と組織を革新し、より良いはたらく環境があふれる社会をつくる」をミッションに掲げ、組織が目指す未来を実現し、はたらく人が活躍できる社会づくりに貢献してまいります。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。