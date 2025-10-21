¡Ú¥È¥¤¥¶¤é¥¹¡¦¥Ù¥Óー¥¶¤é¥¹Àè¹ÔÈÎÇä¡ÛÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦4¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ª¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Þ¥°¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡×¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡¡weskiii¡Ê¥¦¥§¥¹¥ー¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢https://weskiii.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¤Î¥Ù¥Óー¡¦¥¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Öb.box¡Ê¥Óー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤ë¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Þ¥°¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥È¥¤¥¶¤é¥¹¡¦¥Ù¥Óー¥¶¤é¥¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¡¢12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤ò½ç¼¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´¹ñ¤Î¥È¥¤¥¶¤é¥¹¡¦¥Ù¥Óー¥¶¤é¥¹¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºß¸Ë¾õ¶·¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖMickey Soft¡×¡ÖMinnie Soft¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¯¤¹¤ß¥Èー¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·ºî¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÀèÆüÈ¯Çä¤·¤¿¥·¥Ã¥Ôー¥«¥Ã¥×¤ÎÆ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Þ¥°¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¤âÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Þ¥°¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç4¼ïÎà¤Î°û¤ß¸ý¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡£Â´Æý¤«¤é¥¹¥È¥íー°û¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¥Ã¥×°û¤ß¤Þ¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤ò¼«Á³¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢À®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸¡§https://bboxforkids.jp/collections/tvp-disney
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
Mickey Soft
Minnie Soft
¡ÖMickey Soft¡×¡ÖMinnie Soft¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Þ¥°¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë4¥¹¥Æ¥Ã¥×»ÅÍÍ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£ー¥È¡Ê3¥ö·î～¡Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¦¥È¡Ê4¥ö·î～¡Ë¡¢¥·¥Ã¥Ôー¥¹¥È¥íー¡Ê6¥ö·î～¡Ë¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥«¥Ã¥×¡Ê12¥ö·î～¡Ë¤È¡¢°û¤ß¸ý¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£
ÆÃ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥·¥Ã¥Ôー¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢b.box¤ÎÂåÉ½Åª¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¹¥È¥íー¥Þ¥°¡£
¤½¤Î¹â¤¤µ¡Ç½À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Â´Æý¤«¤é¥³¥Ã¥×°û¤ßÎý½¬¤Þ¤Ç¤ò°ì¤Ä¤ÇÌÖÍå¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Þ¥°¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß¥Ùー¥¸¥å¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¡£
¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×
- ¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Þ¥°¥Ñ¥Ã¥¯
- ¥«¥éーÌ¾¡§Mickey Soft¡¿Minnie Soft
- È¯ÇäÆü¡§
11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¤Î¥È¥¤¥¶¤é¥¹¡¦¥Ù¥Óー¥¶¤é¥¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤ò½ç¼¡³«»Ï
- ²Á³Ê¡§³Æ5,170±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§3¤«·î～
- ÍÆÎÌ¡§240ml
- ÁÇºà¡§BPA¡¢¥Õ¥¿¥ë»À¥¨¥¹¥Æ¥ëÎà¡¢¤ª¤è¤ÓPVC¥Õ¥êー¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥Æ¥£ー¥È¡Û¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó/¥·¥ê¥³ー¥ó¡Ú¥¹¥Ñ¥¦¥È¡Û¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó/¥µー¥â¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¨¥é¥¹¥È¥Þー/¥·¥ê¥³ー¥ó¡Ú¥·¥Ã¥Ôー¥¹¥È¥íー¡Û¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó/¥·¥ê¥³ー¥ó¡Ò½Å¤ê¡Ó¥¹¥Áー¥ë¥Üー¥ë¡Ü¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡Ú¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Û¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó/¥·¥ê¥³ー¥ó
- ÂÑÇ®²¹ÅÙ¡§120¡î¡Ê¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
- ¿©Àöµ¡ÂÐ±þ
- b.box¸ø¼°¥¹¥È¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸URL¡§https://bboxforkids.jp/collections/tvp-disney
- ¥È¥¤¥¶¤é¥¹¡¦¥Ù¥Óー¥¶¤é¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸URL¡§https://www.babiesrus.co.jp/ja-jp/b.box/
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Þ¥°¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÆÃÄ¹
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥°¥»¥Ã¥È¡£¥¯¥í¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎÆý¼ó¤ÇÓ®ÆýÉÓ¤«¤é¤Î°Ü¹Ô¤äÂ´Æý»þ´ü¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥Æ¥£ー¥È¡×¡¢Â´Æý¤ÎÎý½¬¤ä¥¹¥È¥íー°û¤ß¤ÎÎý½¬¤Ï¤¸¤á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¦¥È¡×¡¢¡ÉÏ³¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢Àö¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¡É¤Ç¿Íµ¤¤Î¥·¥Ã¥Ôー¥«¥Ã¥×¤ÈÆ±¤¸¥¹¥È¥íー¥Þ¥°¤Î°û¤ß¸ý¡Ö¥·¥Ã¥Ôー¥¹¥È¥íー¡×¡¢¥³¥Ã¥×°û¤ß¤ÎÎý½¬¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¥³¥Ã¥×¡Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤Î4¤Ä¤Î°û¤ß¸ý¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î°û¤ßÊýÎý½¬¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¿©Àöµ¡ÂÐ±þ¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢½Ð»º½Ë¤¤¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü°û¤ß¸ý
- ¥Æ¥£ー¥È¡Ê»ÈÍÑÌÜ°Â¡§3¥ö·î～¡Ë¥«¥ÐーÉÕ¤¥¯¥í¥¹¥«¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Æー¥¸2¡Ë¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¥³¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥£ー¥È¡ÊÌëµã¤ËÉ»ßÆý¼ó¡Ë
- ¥¹¥Ñ¥¦¥È¡Ê»ÈÍÑÌÜ°Â¡§4¥ö·î～¡Ë
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»õ¤°¤¤ËÍ¥¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥·¥ê¥³¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥¦¥È
- ¥·¥Ã¥Ôー¥¹¥È¥íー¡Ê»ÈÍÑÌÜ°Â¡§6¥ö·î～¡Ë
¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥íー¤ÎÀè¤Ë½Å¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¥·¥Ã¥Ôー¥¹¥È¥íー
- ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ê»ÈÍÑÌÜ°Â¡§12¥ö·î～¡Ë
¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÁëÉÕ¤¤Î³¸¤Ç¥³¥Ã¥×°û¤ßÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥«¥Ã¥×
¥Æ¥£ー¥È
¥¹¥Ñ¥¦¥È
¥·¥Ã¥Ôー¥¹¥È¥íー
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¢£b.box¡Ê¥Óー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
b.box¡Ê¥Óー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¼è°·Å¹ÊÞ¤¬2,000Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢Sippy cup¡Ê¥·¥Ã¥Ôー¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¤ª¿©»ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¼«Î©¿´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¿Æ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¡¢¥Óー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤â²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ¸³«¤ò¹¤²¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦45¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
b.box¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bboxforkids.jp/
b.box¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/bboxforkidsjapan/
Ë¡¿ÍÍÍ¸þ¤±¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer251021(https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer251021)
¤ª¼è¤ê°·¤¤´õË¾¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer251021&inquiry_channnel=bbox_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer251021&inquiry_channnel=bbox_prtimes_footer)