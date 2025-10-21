¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶ðß·Âç³Ø¤¬10·î28Æü～10·î30Æü¤Þ¤Ç¡Ö¶ðÂçËÉºÒ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤ò³«ºÅ ― Ç½ÈþËÉºÒ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¡¢³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¡¦ÃÏ°è½»Ì±¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤ÎÞ¾ÍÜ¤òÌÜ»Ø¤¹
¶ðß·Âç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¿³ØÄ¹¡§Â¼¾¾Å¯Ê¸¡Ë¤Ï10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÂÎ¸³·¿¤ÎËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶ðÂçËÉºÒ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÈó¸ø³«¤ÎÂç³ØËÉºÒ¸Ë¤Î¥Ä¥¢ー¤äËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼»÷ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ç½ÈþËÉºÒ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ËÉºÒVRÂÎ¸³¤ä¿æ¤½Ð¤··±Îý¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£Æ±Âç¤Î³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°è½»Ì±Åù¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»²²ÃÌµÎÁ¡¢»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×¡£
¡¡¶ðß·Âç³Ø¤ÎËÉºÒ¸Ë¤Ë¤Ï¡¢Í»ö¤Ë5,000¿Í¤¬3Æü´ÖÂÚºß¤Ç¤¤ë¿©ÎÁÉÊ¡¦¥È¥¤¥ì¡¦À¸ÍýÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈ÷ÃßÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢È¯ÅÅµ¡¡¦Åê¸÷´ï¡¦ÄÌ¿®µ¡´ï¡¦µß½õÍÑÁõÈ÷Îà¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Âç³Ø¤ÎºÒ³²ÂÐºö¤äÈ÷ÃßÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢Æ±Âç¤Ç¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤Ë¡Ö¶ðÂçËÉºÒ¸Ë¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¥Ä¥¢ー¡õËÉºÒÂÎ¸³¡×¤ò½é³«ºÅ¡£2024Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡Ö¶ðÂçËÉºÒ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è½»Ì±Åù¤Ë¤âÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï³ØÆâ³°¤«¤é±ä¤Ù2,000Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢ËÉºÒÁÒ¸Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¥Ä¥¢ー¤äËÉºÒÂÎ¸³¡¢¿æ¤½Ð¤··±Îý¤Ê¤É5¤Ä¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤é¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤ÎÞ¾ÍÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏSDGs Goal 11¡Ê½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¶ðÂçËÉºÒ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ´ë²è³µÍ×
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û 10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë ³ÆÆü10:30～16:00
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û ¶ðß·Âç³Ø ¶ðÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¦ÎÐ¤ÎµÖËÉºÒ¸Ë¼þÊÕ¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ðÂô1-23-1¡Ë
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡Û ¶ðß·Âç³Ø³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¡¦ÃÏ°è½»Ì±
¡ãÆâ¡¡ÍÆ¡ä
①¡Ö¶ðÂçËÉºÒ¸Ë¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¥Ä¥¢ー¡×
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÈó¸ø³«¤ÎÂç³ØËÉºÒ¸Ë¤ò3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Âç³Ø·úÊª¤ÎÂÑ¿Ì¾õ¶·¡¢¼«±Ò¾ÃËÉÂâÁÈ¿¥¡¢¼þÊÕÈòÆñ¾ì½ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë°Â¿´¤·¤¿³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï²ÈÄí¤Ç¤Î¿©ÉÊÈ÷Ãß¤Î¥³¥Ä¤ò°ÆÆâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉºÒÈ÷Ãß¿©ÉÊÅù¤òÀèÃå¤ÇÌµ½þÇÛÉÕ¤·¤Þ¤¹¡ÊÇÛÉÕÂÐ¾Ý¤Ï³ØÀ¸¤Î¤ß¡Ë¡£
②¡Ö¿æ¤½Ð¤··±Îý¡¡ËÉºÒ¿©¤ÎÄ´Íý¼Â±é&»î¿©²ñ Presented By Ç½ÈþËÉºÒ¡×
¡¡ÈïºÒ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²¹¤«¤¤¿©»ö¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò»²²Ã¼Ô¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£ºÒ³²È¯À¸»þ¤Î²¹¤«¤¤¿©»ö¤Ï¡¢±ÉÍÜÀÝ¼è¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Àº¿À°ÂÄê¡¦¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¡¦ÄãÂÎ²¹¾ÉÍ½ËÉ¡¦ÌÈ±ÖÎÏ°Ý»ý¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸Åù¤¬¤³¤Î¿æ¤½Ð¤··±Îý¤òÄÌ¤·¤Æ¿©»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢¤è¤êËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç½ÈþËÉºÒ³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¤ä¡¢Âç³Ø¤ÇÊÝ´É´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿ÊÝÂ¸¿©¤Î¥Ô¥é¥Õ¡Ê¾ÞÌ£´ü¸ÂÆâ¡Ë¤ò²¹¤á¤Æ¡¢»î¿©¤È¤·¤ÆÇÛÉÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ûºòÇ¯ÅÙ¤Î»²²Ã¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡ÖËÉºÒ¿©¤ò»î¿©¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÈïºÒ¤·¤¿»þ¤Ë²¹¤«¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤âÍî¤ÁÃå¤¯¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
③¡ÖËÉºÒÂÎ¸³ Presented By À¤ÅÄÃ«¶è¡×
¡¡À¤ÅÄÃ«¶èÀ¤ÅÄÃ«Áí¹ç»Ù½êÃÏ°è¿¶¶½²Ý¤ª¤è¤ÓÀ¤ÅÄÃ«¾ÃËÉ½ð¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎ¸³¤ò3Æü´ÖÄó¶¡¡£±ìÃæÈòÆñ·±Îý¡¢½é´ü¾Ã²Ð·±Îý¡¢µ¯¿Ì¼Ö¤Î3¼ï¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨±«Å·Ãæ»ß¡Ë¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÍ§¿ÍÆ±»Î¤Î¥°¥ëー¥×¤Ê¤É±ä¤Ù800Ì¾¤Î³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÒ³²¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûºòÇ¯ÅÙ¤Î»²²Ã¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¾Ã²Ð´ï¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±ì¤ÎÃæ¤À¤ÈÃ»¤¤µ÷Î¥¤Ç¤âÀè¤¬¸«¤¨¤º¡¢¤·¤ó¤É¤¤ÂÎÀª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¾Ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×
④¡ÖËÉºÒVR Presented By Ç½ÈþËÉºÒ¡×
¡¡Ç½ÈþËÉºÒ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎVR¥¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢²¾ÁÛ¶õ´ÖÆâ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÃÏ¿Ì¤ä²ÐºÒ¤òÂÎ¸³¡£»²²Ã¼Ô¤Î´íµ¡´¶¤ò¾úÀ®¤·¡¢¾Íèµ¯¤³¤êÆÀ¤ëºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
⑤¡ÖµßµÞµßÌ¿ÂÎ¸³¡×
¡¡¶»¹ü°µÇ÷¡Ê¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡Ë¤Î·±Îý¡ÊÂÎ¸³¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£·±ÎýÀìÍÑµ¡¡Ö¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¯¤ó¡×¤ò»È¤Ã¤Æ°µÇ÷¤ÎÂ®¤µ¤ä¶¯¤µ¤òÅÀ¿ô²½¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅºÉÕ¤Î¼Ì¿¿¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ÎÍÍ»Ò
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÀïÎ¬¼¼
½»½ê¡§¢©154-8525¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ðÂô1-23-1
TEL¡§03-3418-9828
¥áー¥ë¡§koho@komazawa-u.ac.jp
