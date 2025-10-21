カーブジェン、ライフサイエンス領域DX/AIソリューション「特化型ラインナップ」第3弾として 画像解析AIを展開

カーブジェン株式会社

カーブジェン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島正和、以下「当社」）は、ライフサイエンス領域のDX/AIソリューションで培った知見・実績を基盤に展開する「特化型ラインナップ」シリーズの第3弾として、ライフサイエンス分野における視覚的な判断・画像解析の課題を解決する新たなソリューション「画像解析AI」を展開することをお知らせいたします。

DX/AIソリューションについて

当社のDX/AIソリューションは、ライフサイエンス領域で蓄積したドメインナレッジを生かし、その周辺の医療・ヘルスケア、消費財・流通、製造・インフラ、社会・行政インフラの領域において、AI技術を活用した革新的なソリューションを提供しています。

画像解析・機械学習・データ基盤構築・レギュラトリー対応など、多様なニーズにワンストップで応えることで、業務効率化から意思決定支援まで幅広く支援します。

ソリューション紹介ページはこちら：https://carbgem.com/solution/(https://carbgem.com/solution/)

開発背景

ライフサイエンスの研究・臨床・製造の現場では、顕微鏡・培養・組織画像・細胞観察・化合物スクリーニングなど、多岐にわたる視覚的に判断を行う業務・画像データの解析が発生しています。

これらの業務は、熟練研究者や技術者の知識・経験に依存しやすく、判定精度のばらつき、解析の属人化、膨大なデータ処理負荷が課題となっています。

当社はこうした課題に対し、従来の感染症・微生物検査領域で培った画像解析技術を発展させ、ライフサイエンス全般の画像解析に適用可能な汎用AIモデルを開発。細胞形態の分類や培養工程モニタリング、創薬スクリーニング画像解析など、幅広いシーンで利用できるAI基盤として展開します。

サービス概要：「画像解析AI」（研究用途・非医療機器）

主な機能は以下の通りです。

●画像分類・推定支援

血球分類AI、グラム染色画像AI、Nugent Score分類AI、阻止円自動測定AIなど、各種検査画像を高速かつ高精度に分類・推定。

●解析結果のレポート化

検査画像の特徴量を自動抽出し、結果を定型レポートとして即時出力。

●AIモデルの継続学習

クラウド基盤「CarbConnect(R)」と連携し、現場データを活用したAIモデルの更新が可能。

●セキュアな閉域運用

病院・研究施設のセキュリティポリシーに準拠し、画像データを閉域環境で処理するカスタマイズも可能。

特長

活用事例（想定例）

- 多様な画像ドメインへの対応：細胞・組織・微生物・化合物・臨床画像など、幅広いタイプの画像データを解析可能- 高精度・高速処理：数千枚規模の画像データを短時間で解析し、解析スループットを飛躍的に向上- 標準化と再現性の確保：AIによる定量的評価により、オペレーター間のばらつきを解消- 柔軟なモジュール構成：業種・工程・試料特性に応じて、アルゴリズムを組み合わせたカスタム構築が可能

画像解析AIは、医療・研究・製造の幅広い現場で活用可能です。

たとえば、グラム染色像のAI分類による感染症の迅速推定や、血球分類AIを用いた検査業務の効率化、省力化、標準化などが挙げられます。

これにより、研究者や医療従事者の業務負担軽減にも寄与します。

今後の展望

当社は本シリーズを「特化型ラインナップ」として、今後もライフサイエンス領域におけるAI活用の高度化を推進してまいります。

次フェーズでは、創薬支援AI、細胞製造プロセス評価AI、臨床検査AIなど、専門領域ごとの知識・解析特化モデルを順次展開予定です。

AIを「作業支援」から「知識共創」へと進化させ、研究・製造・臨床現場のDXをさらに加速してまいります。

カーブジェン株式会社について

カーブジェンは、プログラム医療機器（SaMD）の承認取得をはじめとする先進的な技術を通じて、ライフサイエンス分野における診断支援、研究の効率化、品質管理の標準化・自動化を推進しています。熟練技術者の不足や地域医療の格差といった社会課題の解決に取り組み、正確かつ迅速な結果を提供することで、医療や産業の現場を支援しています。

また、AI技術とデジタルプラットフォームを活用し、研究者や医療従事者の連携を強化。薬剤耐性（AMR）問題などのグローバル課題解決への貢献を目指しています。

東京都主催「Tokyo Social Innovation Tech Award 2024」をはじめ、数々のアワードを受賞。国内外の有力研究機関や産官学との連携によるオープンイノベーションを通じて、未来の医療・研究の共創にも力を注いでいます。



【会社概要】

会社名：カーブジェン株式会社

代表者：代表取締役 中島正和

所在地：東京都渋谷区神南一丁目5番13号

設立：2021年3月

事業内容：AIとバイオ技術を活用したソリューション開発・提供

URL：https://carbgem.com/