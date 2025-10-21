こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【武蔵野大学×ダブルツリーbyヒルトン東京有明】学生が有明キャンパス屋上で育てたはちみつ「やさしい革命」を使用した冬限定ラテ２種を「SAUS」「Brew33 Bar」にて12月１日（月）から期間限定で提供～「やさしい革命」も数量限定で販売～
武蔵野大学（東京都江東区、学長：小西 聖子）はダブルツリーbyヒルトン東京有明と連携し、本学有明キャンパスの屋上養蜂プロジェクト「Rooftop Bee」で採蜜されたはちみつ「やさしい革命」を活用した冬限定ラテ「抹茶麹ハニーラテ」「チャイ麹ハニーラテ」を、同ホテルのオールデイダイニング「SAUS（ソース）」とバー「Brew33 Bar（ブリューサーティースリーバー）」にて2025年12月１日（月）から2026年１月31日（土）まで提供します。また、「やさしい革命」は、同ホテル２階フロントデスク（ロビー階）にて数量限定で販売されます。
本学工学部サステナビリティ学科（2023年以前は工学部環境システム学科）では、学生が中心となり、都市の自然環境を生かしたサステナブルな学びの一環として、2014年６月よりミツバチの生態観察や保護、養蜂活動を行っています。採蜜された「やさしい革命」は、地域の花々の香りと上品な甘みを特徴とし、これまで学内外で高い評価をいただいています。
今回のコラボレーションは、ヒルトンが地域社会とのつながりを大切にする方針のもと、本学の都市型養蜂プロジェクトの価値を活かしたコラボレーションとして実現したものです。提供される「抹茶麹ハニーラテ」と「チャイ麹ハニーラテ」は、米糀由来の植物性ミルクをベースに、学生たちが採取した「やさしい革命」を加えることで、体にも環境にもやさしい一杯に仕上げています。
「Rooftop Bee」に取り組むサステナビリティ学科２年生の比嘉 琉哉さんは、「都市の埋め立て地である有明で作られた環境にやさしいはちみつです。プロジェクトを担当している学生がミツバチのお世話から、はちみつの収穫・採蜜まで全て担当しています。今年のはちみつも美味しい出来になったので、ぜひ味わっていただければと思います。」とコメントしました。
【「Rooftop Bee」の活動について】
本学サステナビリティ学科では、学生が自ら見つけた課題に対して計画、行動し、実現するといった学生の自主性を尊重した課題解決型授業「サステナビリティプロジェクト」を実施しています。その一つである「U.P.Lab」（Urban Permaculture Lab）は、都会における人と自然のサステナブルな関係構築をテーマとして、2014年６月からミツバチの生態観察や保護、養蜂活動を行ってきました。現在は学生６名がチームの中心となって週１回の巣箱点検や採蜜を継続的に行い、今年度は約40kgのはちみつを採取しました。
【はちみつ「やさしい革命」について】
東京・有明産はちみつ「やさしい革命」は、有明キャンパス３号館屋上にある菜園から半径２～３km以内にある有明の花の蜜からできています。添加物、着色料、保存料、人工甘味料を一切使用しておらず、非加熱であるため、自然のままの栄養価の高いはちみつの味わいや香りを残しています。
【コメント】
■工学部サステナビリティ学科 明石 修准教授（担当教員）
学生発のプロジェクトが、地域のホテルとの協働によって社会に広がる形となり、うれしく思います。屋上で採れたはちみつ「やさしい革命」は、都市の中で自然と人が共に生きる循環を体現するサステナブルな試みです。ぜひ多くの方にそのやさしい味を感じていただければと思います。
■工学部サステナビリティ学科２年生 比嘉 琉哉さん（代表学生）
都市の埋め立て地である有明で作られた環境にやさしいはちみつです。プロジェクトを担当している学生がミツバチのお世話から、はちみつの収穫・採蜜まで全て担当しています。今年のはちみつも美味しい出来になったので、楽しみにしていただければと思います。この機会にぜひ皆様にもこの「やさしい革命」を知って頂ければ幸いです。