【武蔵野大学×ダブルツリーbyヒルトン東京有明】学生が有明キャンパス屋上で育てたはちみつ「やさしい革命」を使用した冬限定ラテ２種を「SAUS」「Brew33 Bar」にて12月１日（月）から期間限定で提供～「やさしい革命」も数量限定で販売～

【武蔵野大学×ダブルツリーbyヒルトン東京有明】学生が有明キャンパス屋上で育てたはちみつ「やさしい革命」を使用した冬限定ラテ２種を「SAUS」「Brew33 Bar」にて12月１日（月）から期間限定で提供～「やさしい革命」も数量限定で販売～