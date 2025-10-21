「skim（スキム）」から天然アロマ配合の夜用*シートマスク「Soins night boost mask」11月1日（土）EC先行新発売！

株式会社basezero

株式会社basezero（本社：大阪府大阪市、支社：東京都）が展開する韓国美容医療発想の“肌投資”コスメブランド「skim（スキム）」から、ブランド初の夜用*シートマスク「Soins night boost mask（ソワン ナイトブーストマスク）」が新登場。2025年11月1日（土）よりECにて先行発売いたします。

天然アロマと濃厚なクリームテクスチャーに、韓国美容医療でも注目されるPDRN*2を配合。寝る前の肌と心をやさしく包み込み、翌朝の透明感*3のある肌とうるおいを感じられる*4ナイトケアを提案します。

～忙しい毎日に、“寝る前15分”の新習慣を～

美肌をブーストする、贅沢なナイトケアマスク「Soins night boost mask（ソワン ナイトブーストマスク）」。忙しくストレスフルな毎日を過ごす女性たちが、寝る前のひとときに心地よい香りとともに美肌ケアを楽しめるように──そんな想いから誕生しました。

天然アロマのやさしい香りに包まれながら、肌にも心にもやさしく働きかける夜用*のスリープマスクです。

また、夜の乾燥ダメージを防ぐために、植物由来の保湿成分である「シロキクラゲエキス（Phyto Collagen）」*6を配合。肌表面にうるおい膜を形成し、寝ている間もつややかな肌を保ちます。

スリープアロマと濃厚クリームで贅沢ナイトケア

Soins night boost mask（ソワン ナイトブーストマスク）

1枚入り：販売価格440円( 税込)

箱入り4枚セット：販売価格1,980円( 税込)

発売日：2025年11月1日（土）EC先行発売

香り：スリープアロマの香り

販売場所：公式オンラインストア、各ECモール

（※店頭販売は2026年以降随時開始予定）

天然アロマの香りで心地よいひとときを演出。

なめらかなクリームテクスチャーが肌に密着し、就寝前の集中保湿で翌朝までうるおいをキープします。

また、植物由来の保湿成分である「シロキクラゲエキス（Phyto Collagen）」*6を配合。肌表面に“うるおいの膜”を形成し、スリーピングマスクのようにうるおいを閉じ込めます。

100％オーガニックコットンのメッシュシートを採用し、敏感な肌にもやさしい使用感を実現しました。

シートにはエンボス加工を施し、美容液を均一に含ませながら、やさしく角質ケアをサポートします。

翌朝の肌に差がつく3つのポイント

- 濃厚密着保湿：植物由来の保湿成分を含むクリームテクスチャーが肌を包み込みしっとり潤します。- ロングラスティング設計：うるおいを長時間キープし、寝ている間も乾燥から肌を守ります。- バンデージ効果：伸縮性のあるメッシュシートが肌にぴたっと密着し、美容成分を角層までしっかり届けます*7。

＋αの魅力

・メイン成分PDRN*2が夜の肌を集中ケアし、翌朝の透明感*3を演出

・高濃度美容成分が肌をすこやかに保つ*3サポート

・心地よい香りと美容成分の組み合わせでリフレッシュタイムを演出

・肌の温度で広がる香りがやさしく包み込み、リラックスタイムを彩ります

4つのキー成分で、翌朝の透明感に差をつける

「Soins night boost mask」のメインコンセプト成分は、韓国美容医療でも注目される PDRN（DNA-Na／サーモン由来）*2。夜の肌を集中的にケアし、透明感*3やハリ感を引き出します。そのほか、ハリ・保湿・バリアを支える成分を厳選配合し、総合的に肌をサポートします。

・PDRN（DNA-Na／サーモン由来）*2

韓国美容医療でも広く使われている注目成分。

肌のコンディションを整え、乾燥やキメの乱れによるハリ不足などの肌悩みにうるおいを与えます。

翌朝もうるおいとツヤのある肌印象へ導く、ブランド注目のキー成分です。

・Protein IM Complex（カラスムギタンパクエキス・コメタンパク・加水分解乳タンパク）*5

3種類のプロテイン成分（乳タンパクエキス・カラスムギタンパクエキス・加水分解コメタンパク）を配合。肌の保水力をサポートするほか、肌荒れ防止やバリア機能の保護にもアプローチし、うるおいを保ちます。

・Phyto Collagen（シロキクラゲエキス）*6

植物性コラーゲンとして知られており、低分子で肌になじみやすく高い保湿力を発揮。

植物由来の保湿成分であるシロキクラゲエキスが、肌表面にうるおいの膜を形成し*3、乾燥を防ぎながらなめらかに整えます。

・ナイアシンアミド（ビタミンB3）*5

保湿・肌のキメ・バリア機能をサポートし、透明感*3のある肌へ導きます。

・その他のサポート成分

ヒアルロン酸Na*6などの保湿成分も配合し、複合的にうるおいを保ちながら、乾燥しやすい夜の肌をしっかりとケアします。複合的な保湿ケアで、キメの整ったなめらかな肌へ導きます*7。

「skim」について

「skim」は韓国美容オタクの”hani”がワガママに一切妥協のない本気の商品開発を決意し、2022年7月に誕生しました。韓国美容施術の成分で肌を守りながら輝かせる"肌投資"コスメとして、「女性としても、人としても、妥協しない人たちに美容の力で自信と癒しを」提案するメイクアップブランドです。

”月200万人が閲覧する”自社SNS、ディレクターhaniのSNSでは新商品情報、スキンケア・メイク方法を紹介しています。

hani：@hani_korea.cosme(https://www.instagram.com/hani_korea.cosme/)

公式Instagram：@skim_beauty_official(https://www.instagram.com/skim_beauty_official/)

【会社概要】

社名：株式会社basezero

本社所在地：〒530-0016

大阪府大阪市北区中崎２丁目１－４ シマノビル8F

代表取締役：中原 成人

【販売チャネル】

今回のロフト一部大型店舗での展開に加え、skim製品は以下公式オンラインストアでも販売中です。

公式ストア：https://skim.skimcosme.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/2089C4D1-4C3D-4D35-A998-D47CCF5B3A59

Qoo10 公式ストア：https://www.qoo10.jp/shop/skimcosme

楽天市場 公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/skimcosme/

【ブランドに関するお問い合わせ】

株式会社basezero

お客様お問い合わせ先：06-6459-7219

MAIL：info@skim.skimcosme.jp

* 夜のリラックスタイムでの使用を想定した製品設計

*2 DNA-Na（保湿成分として）

*3 保湿による

*4 使用感による

*5 整肌成分として

*6 保湿成分として

*7 角質層まで