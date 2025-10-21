こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
世界初、人工知能で手術動画から真珠腫の検出に成功
―内視鏡・顕微鏡統合AIの臨床応用と教育支援の第一歩―
東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学講座 宮澤渉助教、高橋昌寛講師、小島博己講座担当教授らとサイオステクノロジー株式会社 野田勝彦、吉田要らの研究グループは、手術動画から真珠腫を検出する人工知能（AI）モデルの開発に世界で初めて成功しました。希少疾患でも高精度で病変の有無を判定でき、将来的な臨床応用や若手医師の教育支援、人工知能研究に貢献すると期待されます。
本研究は2025年10月21日に学術誌 Applied Sciences に掲載されました。
＜ポイント＞
内視鏡、顕微鏡による真珠腫手術動画から、病変の残存を判別するAIモデルを開発しました。
平均予測精度は内視鏡で81.0％（感度77.3％、特異度84.7％）、顕微鏡では78.6％（感度79.1％、特異度78.2％）を達成しました。
内視鏡・顕微鏡データを統合的にAIに学習させることで診断精度が向上しました。
希少な疾患領域においてもAIモデルの構築が可能であることが示されました。
中耳真珠腫は、進行すると骨破壊や難聴、顔面神経麻痺を引き起こす疾患で、唯一の治療法は手術による摘出です。しかし、病変の残存や再発が生じることもあり、手術技術に高度な熟練を要します。
本研究では、2020～2023年に実施された真珠腫手術88例（144本）の動画を解析対象とし、手術時の映像をAIに学習させることで、病変残存の有無を自動判定するシステムを構築しました。AIモデルは、複数の深層学習モデルを組み合わせたアンサンブル予測を採用し、内視鏡・顕微鏡のいずれでも安定した診断精度を示しました。
限られた症例数でも高い精度を得られたことから、希少疾患におけるAI応用の可能性を示す結果となりました。本研究は概念実証段階ですが、将来的にはリアルタイム術中支援や若手医師の教育支援などへの応用が期待されます。今後は他施設との共同研究を進め、臨床現場での活用を目指します。
【本研究内容についてのお問い合わせ先】
東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学講座
助教 宮澤 渉
講師 高橋昌寛
電話 03-3433-1111（代）
【報道機関からのお問い合わせ窓口】
学校法人慈恵大学 経営企画部 広報課 電話 03-5400-1280 メール koho@jikei.ac.jp
サイオステクノロジー株式会社 広報 電話 03-6401-5120 メール mktg@sios.com
研究の詳細
１． 背景
中耳真珠腫は中耳内に角化上皮が異常に増殖する良性疾患で、進行すると骨破壊や難聴、顔面神経麻痺などを引き起こします。唯一の治療法は手術による病変の摘出ですが、手術は高い技術を要し、術後に残存病変や再発が生じることがあることが課題でした。2018年に本邦で行われた中耳真珠腫に関する全国疫学調査では再発率が14.0%と完全摘出の難しさを示しており、再発率は術者の経験と判断力に大きく依存しています。
近年の人工知能（AI）や機械学習技術の発展は著しく、医療分野にも応用が進んでいます。2000年代に機械学習による予測技術が実用化されて以降、2010年には多層構造をもつ深層学習（Deep Neural Network：DNN）が導入され、2012年にはその精度が従来の手法を上回りました。さらに2015年には、人間の画像識別精度を超える水準に到達したことが報告されています。しかし、DNNモデルの学習には一般的に大量のデータが必要であり、消化器内視鏡やCT画像の分野では臨床への実装が急速に進展している一方で、真珠腫を含む希少疾患の診断への応用は依然として困難な状況です。少ないサンプル数で精度を向上させるシステム解析手法の開発は、医療AI研究の重要な課題です。
