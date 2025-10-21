エムスリーキャリア、防衛省内部部局に健康管理支援サービスの提供を開始

エムスリーキャリア株式会社出典：防衛省

エムスリーキャリア株式会社（本社：東京都港区虎ノ門、代表取締役：沼倉敏樹）は、防衛省内部部局との契約に基づき、勤務する職員に対し、健康管理支援サービスを提供しています。

本契約は、職員の健康および福祉を確保することを目的に、オンラインを活用した健康管理医による面談体制を構築するなど、医学的見地に基づく支援を行うものです。これにより、防衛省内部部局におけるメンタルヘルス・健康管理体制の一層の充実・向上を図り、職員の皆様が安心して勤務できる環境づくりを支援してまいります。

背景

国家公務員の長時間労働は依然として大きな課題とされており、様々な業務を実施している防衛省内部部局においても同様の課題を抱えています。

こうした中で、職場における安全配慮義務を果たすため、民間企業の動向も踏まえたメンタルヘルス・健康管理体制の充実・向上に係る施策を推進し、職員が安心して働ける職場環境の整備が必要とされています。

健康管理支援サービスの概要

・ 長時間労働者への面談：オンラインを中心に、職員の都合に合わせた柔軟な日程調整により、リスクを早期に把握・低減

・ 心身の不調による休職者等に対する支援：専門産業医や保健師が継続的にサポートし、円滑な職場復帰を支援

・ 啓発活動：保健師によるセミナーや管理監督者向け研修を実施し、セルフケア・ラインケアの定着を促進

・ 組織課題の改善に係る取組：本契約を通じて得られた集計・分析結果を踏まえ、健康管理体制の改善に向けた施策の企画・提案

特徴

・ ご依頼から原則3日以内に面談日を設定可能

・ 平日夜間も対応し、職員の業務状況に柔軟に対応

・ 官公庁対応実績を持つ産業医のアサインが可能

エムスリーキャリア株式会社 代表取締役 沼倉敏樹コメント

「国の安全保障を担う防衛省内部部局の職員の皆様の健康を支援できることを大変光栄に思います。当社の産業保健サービスを通じて、健康管理体制の充実・向上の支援に尽力してまいります。」

会社概要

エムスリーキャリア株式会社は、東証プライム市場上場企業であるエムスリーのグループ会社として「イキイキと働く医療従事者を一人でも増やし、医療に貢献する」というミッションのもと、医療の人・組織の課題解決を行っています。

エムスリーが運営する日本最大級の医療従事者向けサイト「m3.com」には34万人以上の医師が会員登録しており、こうした基盤をもとに、医師をはじめとする専門職と医療機関のマッチング支援事業を中心に展開しています。また、この会員基盤を活用し、企業向けに産業医を紹介する「産業医紹介サービス」も提供しています。

会社名：エムスリーキャリア株式会社

代表取締役：沼倉 敏樹

URL：https://www.m3career.com/(https://www.m3career.com/)