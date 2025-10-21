人気韓国料理レシピ本の第2弾「本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん」が発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA LifeDesign(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川金正法)は、2025年10月23日(木)に書籍『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』（1,550円＋税）を発売します。

家で手軽に作れる本格的な韓国料理のレシピを配信し、総フォロワー数約40万人以上を誇る人気SNSアカウント「黄 海宗/韓国人夫 セミの韓食」を運営する、韓国人オッパ セミさんの第2弾書籍です。

前作に引き続き、韓国でよく食べられている家庭料理を中心に、今回も80品以上のレシピを紹介。日本のスーパーで手に入りやすい調味料で本場の味を再現できるレシピを多数掲載しています。

■本書のポイント- 家にある調味料でOK！

「いわしエキス」「梅シロップ」「アミの塩辛」など、日本では手に入りにくい食材や調味料は、手軽に日本で買える調味料での代用案を紹介。料理初心者の方でも、気軽に本場の味に挑戦できます。

- 韓国の屋台やお店で人気の味や、韓国の四季の味が88品！

今回は、カムジャタン、デジクッパなどミョンドンやプサンで人気のレシピや、デジカルビチム、豆もやしプルコギなど韓国の春夏秋冬の味など88レシピを紹介。ご飯のお供の「バンチャン」レシピや、日本でも話題のヤッカやねじりドーナッツなどお菓子のレシピもたっぷり！

■掲載レシピ（抜粋）- 韓国の市場やお店で人気の味：カムジャタン、カルグクス、ナッコプセ、ハニーコンボチキンなど- 春夏秋冬のうちごはん：プルコギ、白菜スープ、たけのこキムチなど- 一品で大満足！ご飯・麺・スープ：豚バラキンパ、とり肉のユッケジャン、トッポギラーメンなど- 小さなおかずとつまみ：大根の水キムチ、やみつき卵、えびのしょうゆ漬けなど- 素朴でかわいい韓国おやつ：ヤッカ、パッピンス（韓国かき氷）、ナッツ入りホットクなど

■著者プロフィール

韓国人オッパ セミ

韓国・順天（スンチョン）市出身。小さいころから食べることが大好きで、「韓食調理技能士」の資格を取得。SNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始め、約１年で総フォロワー数が30万人を越える人気アカウントに。現在の総フォロワー数は約40万人。

■書籍仕様

【タイトル】本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん

【著者】韓国人オッパ セミ

【価格】1,705円（本体1,550円＋税）

【発売日】2025年10月23日（木)

【判型】B５判 【ページ数】112P

【ISBN】9784040007274

【出版社】発行＝株式会社KADOKAWA LifeDesign

発売＝株式会社KADOKAWA

Amazonで購入すると限定スペシャルレシピ４品のデータ配信特典付き

（2025年12月26日までにご購入の方）

www.amazon.co.jp/dp/4040007271