ドレスサロン「デスティニー ライン 」関西3店舗目「グランドプリンスホテル大阪ベイ」内にグランドオープン

株式会社ベスト-アニバーサリー

株式会社ベスト-アニバーサリー（代表取締役社長 塚田 健斗：東京都港区）は、ウエディングドレスサロン【DESTINY Line OSAKA BAY （デスティニー ライン オオサカ ベイ）】 を、「グランドプリンスホテル大阪ベイ」ホテル内に新設オープンいたしました。

【DESTINY Line OSAKA BAY】 店舗の特徴

＜DESTINY Line（デスティニー ライン）＞は2016年に「運命の一着に出逢える」をコンセプトに、ファッショントレンドや花嫁さまのニーズに応えるセレクトショップ型のドレスサロンとして誕生いたしました。

大阪市内にありながら都会の喧騒から離れたアーバンリゾートホテル、「グランドプリンスホテル大阪ベイ」の施設内に、関西3店舗目のドレスサロン【DESTINY Line OSAKA BAY（デスティニー ライン オオサカ ベイ）】が登場いたしました。

新郎・新婦さまをお迎えするエントランスディスプレイは、クラシックでありながらシャンデリアの柔らかな光に包まれた煌めくドレスたちが出迎えます。ミニマルかつシンプルな空間を演出いたしました。店内の中央には上質でくつろげるラウンジスペースや、完全個室のブライダルフィッティングルーム4室完備し、特別な時間をひとり占めにできます。

ラインナップは、「ANTONIO RIVA（アントニオ・リーヴァ）」「ELISABETTA POLIGNANO（エリザベッタ・ポリニャーノ）」「NAEEM KHAN(ナイーム・カーン）」「PRONOVIAS（プロノビアス）」世界各国で活躍するデザイナーによる「ラグジュアリードレスブランドが揃い、最新モデルを含む」豊富なサイズを取り揃えており、ここでしか出会えない一着に巡り合えます。「ドレスを際立てるタキシード」は＜UNITED ARROWS＞ブランドと共同開発したラインナップを含め約60着以上が揃い、男性アイテムも充実。インポートシューズ、アクセサリーなど、格式高いホテルや、ガーデン付きのゲストハウスウエディングなど、あらゆるシーンに対応。結婚式を控えた新郎・新婦さまが大切な日に纏う特別な衣装を、非日常世界が広がる店内で体感していただけます。

「DESTINY Line OSAKA BAY」 概要

※外観※外観※内観※内観※フィッティング（※完全個室）※小物のラインナップ※和装

「DESTINY Line（デスティニーライン）について」

デスティニーラインは、運命の一着に出逢えるドレスサロンという意味が込められており、

ロゴ“DN”のNが逆になっています。Noとは言わない＝お客様の願いを叶えられるサロンという意味が込められています。

【DESTINY Line OSAKA BAY 店舗概要】

・店名 DESTINY Line OSAKA BAY / デスティニー ライン オオサカ ベイ

・OPEN日 2025年10月

・住所 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-13-11 グランドプリンスホテル大阪ベイ内B1F

・電話番号 06-4400-7082

・定休日 月・火（祝日を除く）

・営業時間 10:00-19:00

・フィッティング数 4室 （※完全個室）

・取り扱いブランド

ANTONIO RIVA ・ELISABETTA POLIGNANO・ NAEEM KHAN・PRONOVIAS・KIYOKO HATA

Best-Anniversary×UNITED ARROWS

公式サイト :https://destinyline.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/destinyline_dress/