2025年11月・12月に開催 「みらい探究プログラム K-SHIP」のご案内 ～教科「情報」、探究学習、学習方略など、話題のテーマで開催！～

学校法人 河合塾

学校法人河合塾は、全国の中3生・高1生・高2生を対象に「みらい探究プログラム K-SHIP」をオンラインで開催します。受験勉強が本格化する前の今秋、英語や数学の教科講座のほかに、総合型選抜にも役立つ表現力を養う講座や、教科「情報」を本質的に理解できる講座など、学びをじっくり深めていただける9講座をご提供します。

■「おもしろかった」の一歩先へ行く、学びを深めるプログラム

社会の変化に伴い、入試で問われる力も多様になってきました。「みらい探究プログラム K-SHIP」では、そうした多様な入試にも柔軟に対応できる力を育成することをめざし、「教科の本質を捉え、理解する」、「探究的な学びを深める」、「学び方・進路を考える」の3つのテーマでプログラムをご用意しています。オンラインで全国どこからでも参加でき、一部の講座はメタバースを活用します。

～ピックアップ！2025年11月・12月開講の講座～

◆［教科学習］教科「情報」シリーズ：情報とネットワーク（11月30日開催）／データの活用（12月7日開催）

…現代社会に不可欠な「情報活用能力」を身につけるためのシリーズ講座です。教科「情報」の重要単元だけでなく、学問や将来のキャリアにもつながる講座もラインアップ。受験に向けた準備として、「情報I」「情報II」が苦手な方にもおすすめです。

◆［探究学習］「読める」「書ける」論文・レポート ーこれで完璧！論理のデザインー（オンデマンド開催）

…実際の論文や例題を用いて、「読み方」「書き方」を学習します。文献の探し方も学び、探究テーマを探す際にも役立ちます。

受講生の声：「自分で都合のつく時に受講できるのがいいと思った。また、ワークがあることで受け身だけの講座にならなくてよかった」

◆［学び・進路］学び方を学ぶ 探そう自分だけの勉強法（12月6日開催）（メタバースで実施）

…最近の学習に関するキーワードである「学習方略」「メタ認知」「学習観」など、受験勉強にも必要な学習理論などを学び、それらを自分の学習経験と結びつけるワークを行います。

受講生の声：「人とのコミュニケーションが苦手ですが、みんな同じことで悩んでいたので、自分の意見を積極的に交換できてよかった」

これらの講座は、全国の受講生と共に学び、刺激し合いながら学びを深めることが特長であり、本プログラムで身につく「主体的な学びの姿勢」は、総合型・学校推薦型選抜などでも役立つものです。

中高生が学びの楽しさを知り、視野を広げるきっかけとして、本プログラムをぜひ貴媒体にてご紹介ください。

■2025年秋「みらい探究プログラム K-SHIP」概要

●対象

中3生・高1生・高2生

●実施時期

2025年11月～12月

※実施日は講座により異なります。

●実施形式

オンライン（Zoom）、オンデマンド配信、メタバース（ovice）

※形式は講座により異なります。

●料金

無料、または1,500円

※料金は講座により異なります。

●詳細・申込み

公式ホームページはこちら(https://www.kawai-juku.ac.jp/event/spc/k-ship/)

2025みらい探究プログラム K-SHIP秋冬チラシはこちら(https://www.kawaijuku.jp/jp/news/pdf/20251021_K-SHIP_flyer.pdf)